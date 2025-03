LIVE Brugge-De Panne: Vluchtgroep met Antonio Morgado krijgt niet veel ruimte, vroege opgave Victor Campenaerts

Unibet-Tietema Rockets

Ook op WorldTour-niveau wil Unibet-Tietema Rockets de koersen kleuren. Davide Bomboi en revelatie Lukas Kubis zijn straks de troeven in de sprint, Joren Bloem en Hartthijs de Vries zijn de aanvallers.



De Vries, 28 jaar inmiddels, bezorgde zijn ploeg in 2024 nog een eerste van vier zegeruikers dat seizoen. Hij won met een rit in de Tour of Antalya zijn tot nu toe enige profkoers. Dit jaar was Kubis hun eerste winnaar, enkele dagen geleden in de Cholet Agglo Tour. Op naar meer dan vier in 2025?



Ook Bloem is net als De Vries een Nederlander die al even actief is bij het team van Bas Tietema. In de Roemeense Sibiu Cycling Tour kwam hij vorig seizoen meermaals dicht bij een eerste profzege. Daar wacht Bloem op zijn 25e dus nog op.