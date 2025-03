LIVE Brugge-De Panne: Antonio Morgado schuift mee in de vroege ontsnapping, met twee Belgen en twee Nederlanders

Antonio Morgado

Blikvanger vooraan is uiteraard Antonio 'Zorro' Morgado, het Portugese supertalent van UAE. In 2024 was hij een van de revelaties van het voorjaar, met een vijfde plaats in de Ronde van Vlaanderen en een bijzonder nipte tweede plaats in Le Samyn.



Op Spaanse en Portugese wegen begon de 21-jarige Morgado zijn seizoen opnieuw met een knal. Hij won er met de Gran Premio Castellon meteen in zijn eerste koers van het jaar en ook in de Figueira Champions Classic was het raak.



Morgado zou daarna een eerder beperkt programma afwerken op Vlaamse wegen, maar daar komt door de pasbeurt van Pogacar nu toch wat bij met de E3. Na vrijdag zien we hem normaal gezien ook nog in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen.