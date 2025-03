LIVE (12.50 uur): Jasper Philipsen kan officieus WK voor sprinters straks voor derde keer op rij winnen

Sprintersgilde

Alle ploegen brengen dan ook hun snelste mannen aan de start. Philipsen is lang niet de enige oud-winnaar in het deelnemersveld. Tim Merlier van Soudal Quick-Step, winnaar in 2022 en vorig jaar tweede, zit dit seizoen al aan zes zeges en is meer nog dan Philipsen de topfavoriet.



Lotto heeft met de Italiaan Elia Viviani, winnaar in 2018, en Belgisch kampioen Arnaud De Lie twee ijzers in het vuur, net als UNO-X dat naast Alexander Kristoff, winnaar in 2015, Omloop-winnaar Sören Waerenskjold in stelling brengt. Het meeste hebben Philipsen en Merlier wellicht te vrezen van de Italiaan Jonathan Millan (Lidl-Trek) en van de Nederlanders Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) en Dylan Groenewegen (Jacco AlUla), de winnaar van 2019.



Met ook nog Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty), Milan Fretin (Cofidis), Edward Theuns (Lidl-Trek), de Italianen Alberto Dainese, Simone Consonni en Matteo Malucelli, de Australiër Sam Welsford, de Nederlanders Fabio Jakobsen, Casper van Uden, Danny van Poppel en Maikel Zijlaard, de Duitsers Tim Torn Teutenberg, Max Walscheid, Max Kanter en Phil Bauhaus, de Fransen Arnaud Démare, Emilien Jeannière, Hugo Hofstetter, Pierre Barbier en Paul Penhoët, de Colombiaan Juan Sebastan Molano, de Amerikaan Luke Lamperti, de Deen Tobias Lund Andresen en de Estlander Madhis Mihkels is het lijstje met snelle mannen bijzonder lang.