Juan Molano wint bizarre sprint in De Panne na tumultueuze slotkilometers, ontsierd door een resem zware valpartijen

De Classic Brugge-De Panne heeft een verrassende winnaar gekregen. Juan Sebastian Molano heeft UAE de bloemen geschonken na een sprint die helemaal ontregeld was. In de slotfase regende het valpartijen waarbij onder meer Tim Merlier en Olav Kooij betrokken waren. Molano ontsnapte aan de chaos en verraste het kleine groepje met een vroege aanzet. Jonathan Milan kwam net te laat met zijn remonte.

Waar moeten we beginnen? Eerst gingen Gerben Thijssen en Milan Fretin tegen de grond in de chaotische laatste kilometers, daarna was er ook nog een zware valpartij met Tim Merlier. Het is niet bij te houden wie uiteindelijk allemaal averij opliep.

In alle hectiek was Juan Sebastian Molano de slimste van de hoop in het slot. De Colombiaan van UAE, vorige week nog ziek in de Belgische sprintklassiekers, is weer helemaal fit en verraste met een late uitval. Jonathan Milan kwam net te laat en strandde op een half wiel.

Jonathan Milan was verrast en kwam net te laat in actie. Hij lanceerde zijn machtige spurt nog wel, maar strandde op een half wiel van de winst. Madis Mihkels was de verrassende derde.

Aan de rechterkant van de weg was Tim Merlier betrokken partij, ook Olav Kooij en Jasper Philipsen lagen erbij of werden opgehouden. Onmogelijk te zeggen wie allemaal met pech af te rekenen kreeg, maar de schade was duidelijk groot.

Gerben Thijssen kwam met zijn treintje als eerste sprinter ten val. Daar leken niet veel andere renners bij betrokken, bij de volgende twee smakken helaas wel. Net voor de slotkilometer vloog Milan Fretin hard tegen het asfalt en in zijn zog ging aan hoge snelheid een trosje mee. Alsof dat nog niet genoeg onheil was, ging het net onder de rode vod nog een laatste keer serieus mis.

"We controleerden de koers en dan is het niet leuk om geen overwinning terug te kunnen geven. Molano was heel sterk, ik verwachtte niet dat iemand van zo ver zou aangaan", bekende runner-up Jonathan Milan.

"Ik hoorde dat de val op 900 meter van de streep een harde was. Ik hoop dat niemand er erg aan toe is. Dit was een van de gevaarlijkste finales die ik al gereden heb. Van drie wegen naar eentje gaan in de slotkilometer is erg gevaarlijk."