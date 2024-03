LIVE Classic Brugge-De Panne: Weinig tot geen wind, massasprint staat in de sterren geschreven

Brugge-De Panne zou je kunnen bestempelen als een WK voor sprinters, maar vorig jaar was daar geen sprake van. In een beestachtige editie werd het pak uit elkaar geranseld in De Moeren.



Als we de weersvoorspellingen mogen geloven, krijgen we vandaag een vrij klassiek scenario en stevenen we af op een sprint. Er staat slechts een zuchtje wind, de zon komt geregeld een kijkje nemen bij een graad of 15.



Om 12.30 uur zullen de renners Brugge verlaten, waarna om 12.50 uur het officiële startschot wordt gegeven.



Na een eerste ommetje bereiken we De Panne, waar we de lus van net geen 44 kilometer 3 keer zullen opdienen.



Zoek niet naar hellingen of cruciale kasseistroken. In De Moeren kan het pak nog scheuren, maar wellicht wordt de rode loper uitgerold voor de snelle mannen.