Maxim Van Gils afgeremd door covid, maar vol ambitie voor San Sebastian: "Batterijen bijna terug 100%"

Ambitieuze Van Gils hersteld van covidbesmetting

Maxim Van Gils (Lotto-Dstny) is zaterdag de belangrijkste Belgische kanshebber om Remco Evenepoel op te volgen als winnaar van de Clasica San Sebastian, de Spaanse WorldTour-klassieker. De 24-jarige Van Gils bleef na de coronabesmetting die hem uit de Tour haalde uiteindelijk wel een kleine week van de fiets.



Van Gils won dit jaar onder meer de WorldTour-koers Eschborn-Frankfurt en werd derde in de Waalse Pijl en Strade Bianche, maar moest de voorbije Tour op de zestiende dag verlaten door een corona-infectie. "Ik heb drie dagen ziek in bed gelegen, en ben een kleine week van de fiets geweest. Het is wat koffiedik kijken dus", zegt Van Gils daags voor de Clasica.



In het Baskenland hoopt Van Gils alsnog goed te presteren: "San Sebastian ligt me goed. Eendagskoersen zijn sowieso meer mijn ding dan het rondewerk, weet ik stilaan. Ik heb een volle batterij nodig om er echt alles uit te halen. En die van mij staat na de voorbije periode van rust en training stilaan weer op 100. Heb ik goede benen, dan kan ik misschien wel iets mooi doen."



Lotto-Dstny stelt een sterk zevental op in San Sebastian, met naast Van Gils onder meer ook Lennert Van Eetvelt en de Deen Andreas Kron. "Ik denk dat ook Lennert heel goed zal zijn", aldus Van Gils. "Maar dat zullen veel renners zijn. Sommigen komen van op hoogte, anderen uit de Tour. Er zullen er veel in goeie doen zijn."