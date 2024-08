LIVESTREAM San Sebastian: De poort naar de finale is daar met de Jaizkibel, welke favorieten bekennen kleur?

Drie voormalige ritwinnaars uit de Vuelta in de kopgroep, maar slechts eentje is voorlopig voorzien voor de derde grote ronde van dit seizoen. Jesus Herrada verwachten we aan de start in Lissabon volgend weekend, hij won vorig jaar nog zijn derde Vueltarit in totaal na ook al in 2022 en 2019.



Warren Barguil zou naar de Ronde van Denemarken trekken. De Fransman maakte grote sier in de Vuelta van 2013 met 2 ritzeges, zolang is zijn grote doorbraak al geleden. Pierre Latour pakte in 2016 de mooiste winst uit zijn carrière in de Ronde van Spanje. Hij zal zeker niet deelnemen: zijn team TotalEnergies heeft geen startrecht volgende week.