LIVE San Sebastian: Kopgroep van 10 scheidt zich af van het peloton, wat kan Van Gils straks?

Vingegaard voor zijn tweede zege in eendagswedstrijd?

Het is zeker geen alledaags zicht, Jonas Vingegaard in een eendagswedstrijd. In 2022 reed hij zijn laatste klassiekers, met de Ronde van Lombardije in het najaar als afsluiter.



Begin dat seizoen pakte hij zijn tot dusver enige zege op 35 profzeges in een eendagskoers. In de Drôme Classic soleerde Vingegaard naar de winst. Doet hij dat kunstje vandaag over?