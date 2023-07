LIVE Clasica San Sebastian: Remco Evenepoel komt ten val voor de start, maar zit weer op de fiets

clock 11:35 11 uur 35. Van de 7 Basken die de Grand Départ in hun thuisstreek reden in de Tour, zijn er vandaag 6 opnieuw van de partij. Jonathan Castroviejo (Ineos) is de enige afwezige. Zijn ploegmakker Omar Fraile is er wel bij, net als Alex Aranburu & Gorka Izagirre (Movistar), Ion Izagirre (Cofidis), Pello Bilbao & Mikel Landa (Bahrain Victorious). Voor de Basken bleek het een erg succesvolle Tour na die Grand Départ, met ritzeges van Ion Izagirre en Pello Bilbao. Die laatste plezierde de fans nog met een 6e plaats in de eindafrekening. En dan was het voor de Baskische posterboy Mikel Landa nog een teleurstellende Tour. De Baskische fans zouden pas echt gek worden als Landa hier vandaag de winnaar zou zijn. . Van de 7 Basken die de Grand Départ in hun thuisstreek reden in de Tour, zijn er vandaag 6 opnieuw van de partij. Jonathan Castroviejo (Ineos) is de enige afwezige. Zijn ploegmakker Omar Fraile is er wel bij, net als Alex Aranburu & Gorka Izagirre (Movistar), Ion Izagirre (Cofidis), Pello Bilbao & Mikel Landa (Bahrain Victorious). Voor de Basken bleek het een erg succesvolle Tour na die Grand Départ, met ritzeges van Ion Izagirre en Pello Bilbao. Die laatste plezierde de fans nog met een 6e plaats in de eindafrekening. En dan was het voor de Baskische posterboy Mikel Landa nog een teleurstellende Tour. De Baskische fans zouden pas echt gek worden als Landa hier vandaag de winnaar zou zijn.

clock 11:24 11 uur 24. Hermans in de aanval. Feestvarken Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) trekt op zijn 28e de kaart van de aanval, maar zijn feestje gaat niet door. Het peloton neutraliseert zijn poging alweer. . Hermans in de aanval Feestvarken Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) trekt op zijn 28e de kaart van de aanval, maar zijn feestje gaat niet door. Het peloton neutraliseert zijn poging alweer.

clock 11:21 11 uur 21. Gelukkig voor Evenepoel heeft hij nog even de tijd om er al bij al rustig in te komen in deze Clasica San Sebastian. De eerste 50 kilometer verlopen vlak tot licht golvend, ook al ligt de eerste helling van de dag al na 30 kilometer te wachten. De Meaga is echter makkelijk te verteren met een gemiddelde van 3,3% over 3,6 km. Ook als Evenepoel nog even zou moeten bekomen is dat dus wel te doen. . Gelukkig voor Evenepoel heeft hij nog even de tijd om er al bij al rustig in te komen in deze Clasica San Sebastian. De eerste 50 kilometer verlopen vlak tot licht golvend, ook al ligt de eerste helling van de dag al na 30 kilometer te wachten. De Meaga is echter makkelijk te verteren met een gemiddelde van 3,3% over 3,6 km. Ook als Evenepoel nog even zou moeten bekomen is dat dus wel te doen.

clock 11:14 De bevestiging van de organisatie op Twitter, maar de wereldkampioen zit weer op de fiets. . 11 uur 14. De bevestiging van de organisatie op Twitter, maar de wereldkampioen zit weer op de fiets.

clock 11:13 11 uur 13. Val Evenepoel in neutrale zone? Een beeld hebben we er niet van gezien, maar Remco Evenepoel zou in de neutrale zone ten val zijn gekomen. Daarbij lijkt vooral zijn pols geraakt te zijn. . Val Evenepoel in neutrale zone? Een beeld hebben we er niet van gezien, maar Remco Evenepoel zou in de neutrale zone ten val zijn gekomen. Daarbij lijkt vooral zijn pols geraakt te zijn.

clock 11:07 11 uur 07 match begonnen start time Officiële start De renners zijn begonnen aan hun tocht van 230 km in en rond San Sebastian. Over 50 kilometer wacht met de Iturburu de eerste langere beklimming van de dag. Welke vroege aanvallers hebben al kunnen anticiperen tegen dan?

clock 10:54 Remco Evenepoel heeft vandaag zijn witte broek weer uit de kast gehaald. . 10 uur 54. Remco Evenepoel heeft vandaag zijn witte broek weer uit de kast gehaald.

clock 10:53 10 uur 53. Met onder andere Ben Healy (EF-EasyPost), Juan Ayuso (UAE), Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), Michael Matthews (Jayco-AlUla) en Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) is er voldoende vers bloed aanwezig dat niet uit de Tour komt. Zij trappen hier hun najaar op gang en mikken op het WK of de Vuelta komende maand. Daar zullen ze allemaal Remco Evenepoel tegenkomen, net als vandaag. . Met onder andere Ben Healy (EF-EasyPost), Juan Ayuso (UAE), Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), Michael Matthews (Jayco-AlUla) en Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) is er voldoende vers bloed aanwezig dat niet uit de Tour komt. Zij trappen hier hun najaar op gang en mikken op het WK of de Vuelta komende maand. Daar zullen ze allemaal Remco Evenepoel tegenkomen, net als vandaag.

clock 10:48 10 uur 48. Healy: "We moeten anticiperen op de aanvallen van Remco als we willen winnen". Healy: "We moeten anticiperen op de aanvallen van Remco als we willen winnen"

clock 10:47 10 uur 47. Mijn vorm is goed. Mijn maanden juli, augustus en september zijn altijd heel goed. Laat ons hopen dat dat vandaag weer zo is. . Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Mijn vorm is goed. Mijn maanden juli, augustus en september zijn altijd heel goed. Laat ons hopen dat dat vandaag weer zo is. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)

clock 10:46 10 uur 46. Evenepoel: "Ploegen die willen anticiperen is ook in ons voordeel". Evenepoel: "Ploegen die willen anticiperen is ook in ons voordeel"

clock 10:41 10 uur 41. Ayuso: "Dit is de koers van Evenepoel". Ayuso: "Dit is de koers van Evenepoel"

clock 10:39 10 uur 39. Ik ben redelijk goed uit de Tour gekomen. De laatste rit in de Vogezen toonde dat het vat nog niet leeg is. . Dylan Teuns (Israel-Premier Tech). Ik ben redelijk goed uit de Tour gekomen. De laatste rit in de Vogezen toonde dat het vat nog niet leeg is. Dylan Teuns (Israel-Premier Tech)

clock 10:38 10 uur 38. Teuns: " Als ik goed ben in finale moet ik iets proberen". Teuns: " Als ik goed ben in finale moet ik iets proberen"

clock 10:35 10 uur 35. Hermans: "Moeilijk om mijn vorm in te schatten na de Tour". Hermans: "Moeilijk om mijn vorm in te schatten na de Tour"

clock 10:32 10 uur 32. Ongeveer een kwart van dit peloton breit een verlengstuk aan de Tour in deze Clasica San Sebastian, met daarbij een pak schoon volk. Uit de top 10 tekenen Felix Gall (AG2R-Citroën), Carlos Rodriguez (Ineos), Guillaume Martin (Cofidis) en Pello Bilbao (Bahrain Victorious) present. Met onder meer Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step), Ben O’Connor (AG2R-Citroën), Neilson Powless (EF-EasyPost), Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) en Mikel Landa (Bahrain Victorious) is er nog Tourvolk van de partij. Ook enkele landgenoten dubbel in het Baskenland met Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) en Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck). . Ongeveer een kwart van dit peloton breit een verlengstuk aan de Tour in deze Clasica San Sebastian, met daarbij een pak schoon volk. Uit de top 10 tekenen Felix Gall (AG2R-Citroën), Carlos Rodriguez (Ineos), Guillaume Martin (Cofidis) en Pello Bilbao (Bahrain Victorious) present. Met onder meer Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step), Ben O’Connor (AG2R-Citroën), Neilson Powless (EF-EasyPost), Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) en Mikel Landa (Bahrain Victorious) is er nog Tourvolk van de partij. Ook enkele landgenoten dubbel in het Baskenland met Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) en Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck).

clock 10:25 10 uur 25. wielrennen Het jaar in de regenboogtrui van Remco Evenepoel: kort maar zeer krachtig

clock 10:19 10 uur 19. Opnieuw in het Baskenland. Een kleine maand na het Tourcircus strijkt het peloton opnieuw neer in San Sebastian. Winnaar van rit 2 Victor Lafay is er niet bij na een val in de slotweek van de Tour. Verder is de Clasica San Sebastian weer een klassieke mengelmoes van renners die de Tour in de benen hebben en renners die hier hun najaar op gang trappen. . Opnieuw in het Baskenland Een kleine maand na het Tourcircus strijkt het peloton opnieuw neer in San Sebastian. Winnaar van rit 2 Victor Lafay is er niet bij na een val in de slotweek van de Tour.

Verder is de Clasica San Sebastian weer een klassieke mengelmoes van renners die de Tour in de benen hebben en renners die hier hun najaar op gang trappen.

clock 10:10 10 uur 10. Na een weekje gevuld met criteriums trekt het WorldTour-peloton zich vandaag weer op gang in de Clasica San Sebastian en de Ronde van Polen. In die laatste pikken enkele Vuelta-uitdagers van Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) de draad weer op met Geraint Thomas (Ineos), Joao Almeida (UAE) en Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe). De Clasica San Sebastian is voor sommige renners dan weer de laatste koersdag voor het WK, zo ook voor Remco Evenepoel zelf. Kan hij vandaag schitteren in zijn (voorlopig?) laatste koers als wereldkampioen? . Na een weekje gevuld met criteriums trekt het WorldTour-peloton zich vandaag weer op gang in de Clasica San Sebastian en de Ronde van Polen. In die laatste pikken enkele Vuelta-uitdagers van Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) de draad weer op met Geraint Thomas (Ineos), Joao Almeida (UAE) en Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe). De Clasica San Sebastian is voor sommige renners dan weer de laatste koersdag voor het WK, zo ook voor Remco Evenepoel zelf. Kan hij vandaag schitteren in zijn (voorlopig?) laatste koers als wereldkampioen?