LIVE Clasica San Sebastian: Bardet en Van Hooydonck in de aanval, Evenepoel is oké na vroege val

clock 12:30 12 uur 30. De top van de Iturburu heeft de kop van de koers al bijna gerond. Na een plateautje boven en een afdaling van 10 kilometer is het al snel tijd voor de Alkiza. Die helling kennen we nog uit de rit 2 van de Tour dit jaar, toen de aankomst ook in San Sebastian lag. De Alkiza lag, net als de Jaizkibel op 100 km van de streep, op het dagmenu van de rit gewonnen door Victor Lafay. . De top van de Iturburu heeft de kop van de koers al bijna gerond. Na een plateautje boven en een afdaling van 10 kilometer is het al snel tijd voor de Alkiza. Die helling kennen we nog uit de rit 2 van de Tour dit jaar, toen de aankomst ook in San Sebastian lag. De Alkiza lag, net als de Jaizkibel op 100 km van de streep, op het dagmenu van de rit gewonnen door Victor Lafay.

clock 12:23 Thuisploeg Euskaltel-Euskadi heeft met Mikel Iturria een pion in de ontsnapping. . 12 uur 23. Thuisploeg Euskaltel-Euskadi heeft met Mikel Iturria een pion in de ontsnapping.

clock 12:21 12 uur 21. Zowel Romain Bardet (DSM) als Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) hebben de Tour in de benen, al haalde enkel Van Hooydonck Parijs. Voor Bardet zat zijn Tour er op na 14 ritten, toen hij moest opgeven met een hersenschudding na een stevige val. Daar is de Fransman blijkbaar van hersteld, al zegt zijn keuze voor de vroege vlucht wel dat hij nog niet 100% is. Ook Ben Turner (Ineos) kon de Tour niet uitrijden, maar zit vandaag wel in dit peloton. Door maagproblemen duurde zijn Ronde van Frankrijk maar 13 dagen. . Zowel Romain Bardet (DSM) als Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) hebben de Tour in de benen, al haalde enkel Van Hooydonck Parijs. Voor Bardet zat zijn Tour er op na 14 ritten, toen hij moest opgeven met een hersenschudding na een stevige val. Daar is de Fransman blijkbaar van hersteld, al zegt zijn keuze voor de vroege vlucht wel dat hij nog niet 100% is. Ook Ben Turner (Ineos) kon de Tour niet uitrijden, maar zit vandaag wel in dit peloton. Door maagproblemen duurde zijn Ronde van Frankrijk maar 13 dagen.

clock 12:14 Iturburu. De eerste langere helling van de dag staat op het menu met de Iturburu. Het gemiddelde stijgingspercentage is nog niet om van te duizelen met slechts 5,1%, maar de lengte van 6,9 km begint al te tellen. Van Hooydonck, Bardet, Bonnamour, Bernard en Iturria beginnen eraan met een goede minuut voorsprong. Met dat vijftal lijkt zich na een uur koers nu toch de vlucht van de dag gevormd te hebben. . 12 uur 14. hill Iturburu De eerste langere helling van de dag staat op het menu met de Iturburu. Het gemiddelde stijgingspercentage is nog niet om van te duizelen met slechts 5,1%, maar de lengte van 6,9 km begint al te tellen. Van Hooydonck, Bardet, Bonnamour, Bernard en Iturria beginnen eraan met een goede minuut voorsprong. Met dat vijftal lijkt zich na een uur koers nu toch de vlucht van de dag gevormd te hebben.

clock 12:11 12 uur 11. Alles ziet er nog oké uit bij Remco Evenepoel, die hier weer op gang wordt geduwd na zijn val in het begin van de rit.

clock 12:01 12 uur 01. Kopgroep van 5. Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) weet de sprong nog te maken naar de kopgroep van 4 met 3 Fransen en een Bask. Is de goede vlucht nu wel vertrekken? . Kopgroep van 5 Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) weet de sprong nog te maken naar de kopgroep van 4 met 3 Fransen en een Bask. Is de goede vlucht nu wel vertrekken?

clock 11:59 De Basken zijn dol op Remco Evenepoel. . 11 uur 59. De Basken zijn dol op Remco Evenepoel.

clock 11:54 11 uur 54. De vlakke openingsfase maakt het voor de aanvallers lastig om grote verschillen te creëren. Bardet en co. rijden nu wel een tiental seconden weg van het peloton, maar daar is nog volk op komst. . De vlakke openingsfase maakt het voor de aanvallers lastig om grote verschillen te creëren. Bardet en co. rijden nu wel een tiental seconden weg van het peloton, maar daar is nog volk op komst.

clock 11:51 Tony Gallopin rijdt zijn laatste Clasica San Sebastian vandaag. Met Bauke Mollema heeft Lidl-Trek nog een tweede ex-winnaar aan de start. . 11 uur 51. Tony Gallopin rijdt zijn laatste Clasica San Sebastian vandaag. Met Bauke Mollema heeft Lidl-Trek nog een tweede ex-winnaar aan de start.

clock 11:49 11 uur 49. Bedrijvige Bardet. De Fransman probeert voor de tweede keer om een vlucht op poten te zetten en krijg het gezelschap van landgenoten Bonnamour en Bernard. . Bedrijvige Bardet De Fransman probeert voor de tweede keer om een vlucht op poten te zetten en krijg het gezelschap van landgenoten Bonnamour en Bernard.

clock 11:48 Opgave Girmay. Na nog geen 40 kilometer koers heeft Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) er genoeg van. De Eritreeër heeft de Tour in de benen en lijkt dus toe aan een rustpauze. Verrassend genoeg staat Girmay ook niet op de voorlopige startlijst voor het WK volgende week. Visumproblemen belemmeren die deelname, al hoopt zijn begeleiding dat nog opgelost te krijgen. . 11 uur 48. give up Opgave Girmay Na nog geen 40 kilometer koers heeft Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) er genoeg van. De Eritreeër heeft de Tour in de benen en lijkt dus toe aan een rustpauze. Verrassend genoeg staat Girmay ook niet op de voorlopige startlijst voor het WK volgende week. Visumproblemen belemmeren die deelname, al hoopt zijn begeleiding dat nog opgelost te krijgen.

clock 11:44 11 uur 44. In het peloton is nog niet iedereen het eens met die kopgroep en valt het niet stil. Alles is alweer te herdoen. . In het peloton is nog niet iedereen het eens met die kopgroep en valt het niet stil. Alles is alweer te herdoen.

clock 11:41 11 uur 41. De namen in de kopgroep: Alex Baudin (AG2R-Citroën) Romain Bardet & Kevin Vermaerke (DSM) Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla) Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) Xabier Azparren (Euskaltel-Euskadi) Arjen Livyns (Lotto-Dstny) . De namen in de kopgroep: Alex Baudin (AG2R-Citroën) Romain Bardet & Kevin Vermaerke (DSM) Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla) Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) Xabier Azparren (Euskaltel-Euskadi) Arjen Livyns (Lotto-Dstny)

clock 11:39 Meaga. Het is bezwaarlijk een echte helling te noemen met een gemiddelde van 3,6% voor 3,3 kilometer, maar het is wel de zwaarste kost in het eerste wedstrijduur. En het kan de springplank vormen voor een ontsnapping, zo denken ook 7 renners die een handvol seconden pakken op het peloton. Onder meer Romain Bardet zit in het kopgroepje. . 11 uur 39. hill Meaga Het is bezwaarlijk een echte helling te noemen met een gemiddelde van 3,6% voor 3,3 kilometer, maar het is wel de zwaarste kost in het eerste wedstrijduur. En het kan de springplank vormen voor een ontsnapping, zo denken ook 7 renners die een handvol seconden pakken op het peloton. Onder meer Romain Bardet zit in het kopgroepje.

clock 11:35 11 uur 35. Van de 7 Basken die de Grand Départ in hun thuisstreek reden in de Tour, zijn er vandaag 6 opnieuw van de partij. Jonathan Castroviejo (Ineos) is de enige afwezige. Zijn ploegmakker Omar Fraile is er wel bij, net als Alex Aranburu & Gorka Izagirre (Movistar), Ion Izagirre (Cofidis), Pello Bilbao & Mikel Landa (Bahrain Victorious). Voor de Basken bleek het een erg succesvolle Tour na die Grand Départ, met ritzeges van Ion Izagirre en Pello Bilbao. Die laatste plezierde de fans nog met een 6e plaats in de eindafrekening. En dan was het voor de Baskische posterboy Mikel Landa nog een teleurstellende Tour. De Baskische fans zouden pas echt gek worden als Landa hier vandaag de winnaar zou zijn. . Van de 7 Basken die de Grand Départ in hun thuisstreek reden in de Tour, zijn er vandaag 6 opnieuw van de partij. Jonathan Castroviejo (Ineos) is de enige afwezige. Zijn ploegmakker Omar Fraile is er wel bij, net als Alex Aranburu & Gorka Izagirre (Movistar), Ion Izagirre (Cofidis), Pello Bilbao & Mikel Landa (Bahrain Victorious). Voor de Basken bleek het een erg succesvolle Tour na die Grand Départ, met ritzeges van Ion Izagirre en Pello Bilbao. Die laatste plezierde de fans nog met een 6e plaats in de eindafrekening. En dan was het voor de Baskische posterboy Mikel Landa nog een teleurstellende Tour. De Baskische fans zouden pas echt gek worden als Landa hier vandaag de winnaar zou zijn.

clock 11:24 11 uur 24. Hermans in de aanval. Feestvarken Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) trekt op zijn 28e de kaart van de aanval, maar zijn feestje gaat niet door. Het peloton neutraliseert zijn poging alweer. . Hermans in de aanval Feestvarken Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) trekt op zijn 28e de kaart van de aanval, maar zijn feestje gaat niet door. Het peloton neutraliseert zijn poging alweer.

clock 11:21 11 uur 21. Gelukkig voor Evenepoel heeft hij nog even de tijd om er al bij al rustig in te komen in deze Clasica San Sebastian. De eerste 50 kilometer verlopen vlak tot licht golvend, ook al ligt de eerste helling van de dag al na 30 kilometer te wachten. De Meaga is echter makkelijk te verteren met een gemiddelde van 3,3% over 3,6 km. Ook als Evenepoel nog even zou moeten bekomen is dat dus wel te doen. . Gelukkig voor Evenepoel heeft hij nog even de tijd om er al bij al rustig in te komen in deze Clasica San Sebastian. De eerste 50 kilometer verlopen vlak tot licht golvend, ook al ligt de eerste helling van de dag al na 30 kilometer te wachten. De Meaga is echter makkelijk te verteren met een gemiddelde van 3,3% over 3,6 km. Ook als Evenepoel nog even zou moeten bekomen is dat dus wel te doen.

clock 11:14 De bevestiging van de organisatie op Twitter, maar de wereldkampioen zit weer op de fiets. . 11 uur 14. De bevestiging van de organisatie op Twitter, maar de wereldkampioen zit weer op de fiets.

clock 11:13 11 uur 13. Val Evenepoel in neutrale zone? Een beeld hebben we er niet van gezien, maar Remco Evenepoel zou in de neutrale zone ten val zijn gekomen. Daarbij lijkt vooral zijn pols geraakt te zijn. . Val Evenepoel in neutrale zone? Een beeld hebben we er niet van gezien, maar Remco Evenepoel zou in de neutrale zone ten val zijn gekomen. Daarbij lijkt vooral zijn pols geraakt te zijn.