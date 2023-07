Kijk zaterdag vanaf 15 uur naar de Clasica San Sebastian, met Remco Evenepoel

Remco Evenepoel is logische kopman van Soudal-Quick Step in San Sebastian: "Koers waar ik van hou"

12 uur 22. Remco Evenepoel kent zijn ploegmaats. Remco Evenepoel krijgt in de Spaanse WorldTour-klassieker, die hij in 2019 en 2022 won, het gezelschap van Pieter Serry, Mauri Vansevenant, de Fransen Julian Alaphilippe en Rémi Cavagna, de Italiaan Andrea Bagioli en de Brit James Knox. Voor de 23-jarige Evenepoel wordt het in Spaans Baskenland zijn eerste wedstrijd sinds hij precies een maand geleden Belgisch kampioen werd in Izegem. Na San Sebastian richt hij zich voluit op de wereldkampioenschappen in Glasgow en aansluitend de Vuelta, waar hij ook titelverdediger is. "San Sebastian is een koers waar ik van hou", zegt Evenepoel woensdag in een persbericht. "Ik behaalde hier mijn eerste WorldTour-zege in 2019 en won opnieuw drie jaar later. Ik hou dus mooie herinneringen over aan het Baskenland en kijk ernaar uit om daar opnieuw op mijn fiets te zitten." Volgens Evenepoel zorgen de Baskische fans voor een uitgelaten sfeer op de klimmen. "Ze zorgen voor een extra push door heel de tijd te juichen en je naam te roepen. Het maakt het tot een van de mooiste wedstrijden, dus ik kan niet wachten om er dit weekend weer te zijn." .