Remco Evenepoel mikt op 2e zege in Clasica San Sebastian: "Samen met Honoré sterk duo"

15 uur 25. Quick Step-Alpha Vinyl met ex-winnaar Evenepoel. Remco Evenepoel wordt zaterdag de speerpunt van Quick-Step in de Clasica, de koers die hij in 2019 won. Evenepoel wordt bijgestaan door Mattia Cattaneo, Fausto Masnada, Mikkel Honoré, Jannik Steimle, James Knox en Pieter Serry. "De Clasica San Sebastian is een mooie en tegelijkertijd ook harde koers. Remco kaapte er de zege weg in zijn eerste jaar als prof en Mikkel was dicht bij de overwinning afgelopen jaar. Zij twee zullen samen met de andere jongens een sterk team vormen. Onze ambitie is om een goed resultaat neer te zetten", zegt Wilfried Peeters. .