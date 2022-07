LIVESTREAM: Evenepoel demonstreert en stevent af op tweede zege in Clasica San Sebastian

We zijn bijna aan de voet van de Murgil-Tontorra. 2,1 kilometer aan 10,1% gemiddeld, met in het midden een stuk van 19%. Een serieuze kuitenbijter dus.

16 uur 52. Slotklim. We zijn bijna aan de voet van de Murgil-Tontorra. 2,1 kilometer aan 10,1% gemiddeld, met in het midden een stuk van 19%. Een serieuze kuitenbijter dus. .

16 uur 43. Op naar de Murgil-Tontorra. De slotklim doemt binnen een kleine 10 kilometer op. Het gaat opnieuw om een korte maar explosieve klim. Als Evenepoel daar niet stilvalt, is de zege binnen. Na de top is het nog 8 kilometer richting finish, maar dat gaat om voornamelijk dalende kilometers. .

16 uur 36. Evenepoel is begonnen aan de vlakke aanloop richting laatste klim. Hij gaat zo meteen de aankomstlijn voor de eerste keer passeren, weliswaar langs de andere kant. In de achtervolging hebben de twee Ineos-renners Sivakov en Rodriguez zich een beetje losgewerkt van de rest. Zij proberen een koppeltijdrit op poten te zetten. .

16 uur 29. Bijna beneden. Als we straks beneden zijn, zullen we snel merken welke kant deze wedstrijd op evolueert. De achtervolgende groep kan ronddraaien met vijf renners. Evenepoel moet het op zijn eentje klaren. Benieuwd welke gevolgen dat heeft voor zijn voorsprong. .

16 uur 25. Van Evenepoels daalangst - waar een tijdje sprake van was - is weinig te merken. Hij snijdt de bochten vol vertrouwen aan. Yates heeft zich intussen laten inrekenen door Rodriguez, Mollema, Sivakov en Benoot. .

Top van de Erlaitz. In de achtergrond zien we een achtervolgend groepje ontstaan met Sivakov, Benoot en Rodriguez. Ook Mollema lijkt te gaan aansluiten in dat groepje. . 16 uur 16.

16 uur 10. Het is nog 45 kilometer en er lijken nog maar twee topfavorieten over te blijven. Evenepoel en Yates moeten wel nog 2,2 kilometer naar boven. .

16 uur 05. De job van Pieter Serry zit erop. Evenepoel heeft nog drie helpers over. Knox is de volgende die tempo maakt. .

15 uur 55. Mohoric stort zich in de afdaling. Meesterdaler Matej Mohoric is aan zijn move begonnen. Hij stort zich in de afdaling van de Jaizkibel. De knechten van Evenepoel proberen hem te volgen. .

Jaizkibel is gerond. Beklimming vier van de dag is achter de rug. Nog twee te gaan. We hebben al een aantal verrassende renners zien lossen, maar het peloton bestaat wel nog uit een grote groep. . 15 uur 49.

15 uur 45. Simon Yates schuift op in het peloton. Hij nestelt zich in het spoor van Evenepoel. De Brit van BikeExchange is in topvorm. Hij won afgelopen week drie koersen. .

15 uur 43. Hergroepering. De hergroepering is nu al een feit. Azurmendi en Boaro proberen het nog even, maar het tempo van Pieter Serry is medogenloos. .

15 uur 40. Met het invoeren van die laatste klim in het parcours is het aantal kandidaat-winnaars heel wat kleiner geworden. José De Cauwer.

15 uur 35. Ayuso past. Juan Ayuso, het toptalent van Team Emirates, haakt af in het peloton. Van hem hadden we toch meer verwacht. Ook Max Schachmann moet nu al passen. .

15 uur 32. De uitzending is prima getimed. We zitten juist aan de voet van de Jaizkibel en daar blijkt meteen wie de sterksten zijn in de kopgroep. Er schieten nog vier koplopers over: Boaro, Tusveld, Azurmendi en Grellier. .

15 uur 30. Live beelden. We hebben er eventjes op moeten wachten, maar vanaf nu kan u de wedstrijd ook volgen met live beelden. Dat kan zowel op Eén als via de livestream hierboven. .

15 uur 25. Een memorabele Clasica San Sebastian hebben we voorlopig nog niet achter de rug, maar een zinderende finale kan veel goedmaken. We wachten in spanning op de eerste bewegingen in het peloton. .

15 uur 16. De Jaizkibel was vroeger een echte scherprechter in deze wedstrijd, maar tegenwoordig ligt hij iets te vroeg in het parcours om echt beslissend te zijn. De klim biedt wel een kans aan renners van de tweede lijn om te anticiperen. .

15 uur 09. Nog 8 leiders. Barrenetxea wordt opgeslokt door het peloton. We hebben dus nog 8 koplopers over. .

15 uur 04. Barrenetxea heeft het moeilijk. Barrenetxea krijgt het als eerste moeilijk in de kopgroep. De Bask van Caja Rural heeft al een hele wedstrijd gewoekerd met zijn krachten - in eerste instantie om bij de kopgroep te komen en in tweede instantie om bergpunten te verzamelen - maar bekoopt dat dus nu. .

14 uur 54. Voor wat het waard is: Barrenetxea heeft op de Alkiza zijn voorsprong in het bergklassement nog wat uitgebreid. Hij telt nu vier punten meer dan Cabedo. .

14 uur 40. Over halfweg. We zijn ondertussen over halfweg koers, maar de wedstrijd moet nog goed en wel losbarsten.. De renners moeten nog 106 kilometer afleggen, vermoedelijk wordt het wachten op de Jaizkibel voor het eerste spektakel. .

14 uur 36. De negen koplopers blijven samenwerken, maar meer dan publiciteit verzamelen lijkt er niet in te zitten vandaag. Om hen toch maximaal te belonen voor hun inspanningen, geven we graag nog eens de namen: Théo Delacroix, Manuele Boaro, Casper Pedersen, Martijn Tusveld, Eugenio Sanchez, Jon Barrenetxea, Ibai Azurmendi, Oscar Cabedo en Fabien Grellier. Het verschil is nu 1'48". .

14 uur 30. 4 ex-winnaars. In het peloton vinden we 4 ex-winaars van deze klassieker terug. We noemden al Alejandro Valverde (2x), Bauke Mollema en Remco Evenepoel, maar ook Luis Leon Sanchez heeft de Clasica al op zijn palmares staan. Hij was de beste in 2012. .

Michael Storer is eerste opgever. Na 104 kilometer meldt de organisatie een eerste opgave. Michael Storer stapt uit de wedstrijd. De Australiër van Groupama-FDJ was een verre outsider voor vandaag. . 14 uur 21.

2'. De voorsprong blijft schommelen rond de twee minuten. In de zware finale die de renners straks te wachten staat is dat verschil zo tenietgedaan. . 14 uur 15.

Guy Niv met een probleempje. In het peloton is het voorlopig rustig, behalve dan voor Guy Niv. Hij moet assistentie vragen voor een mechanisch probleempje. De Israëli reed een onzichtbare Tour, en ook vandaag hoeven we hem niet veel meer in beeld te verwachten. . 14 uur 07.

14 uur 05. Het peloton heeft koers veranderd van het zuiden naar het noorden. De terugtocht richting San Sebastian is daarmee ingezet. Dicht bij de Atlantische kust maken ze wel nog een ommetje langs een tweede klimzone. Daar mogen we verwachten dat de finale losbarst. .

14 uur . Barrenetxea is niet aan zijn proefstuk toe. Hij won ook al het bergklassement in de afgelopen Ruta del Sol. .

13 uur 49. We zijn aan de afdaling begonnen. Die gebeurt in twee trapjes. Na een eerste gedeelte is er een kort plateautje, nadien gaat het weer steiler naar beneden. Op naar de volgende klim, de Alkiza. .

13 uur 45. Acht Belgen. Ons land is slechts beperkt vertegenwoordigd in dit peloton. We tellen 8 landgenoten aan de start, maar daar zitten wel enkele interessante namen bij. Uiteraard is er Remco Evenepoel, maar we zijn ook benieuwd naar Tiesj Benoot, Maxim Van Gils en - je weet maar nooit - Jan Bakelants. .

13 uur 22. Geen tijd voor verpozing. Nu volgen de beklimmingen elkaar snel op. Na de afdaling zijn we quasi meteen toe aan de Urraki, daarna is het tijd voor de Alkiza. .

13 uur 14. ASO ter plaatse . Volgend jaar start de Tour in het Baskenland. Reden genoeg voor de organisatoren van ASO om eens een kijkje te komen nemen. Ze zouden graag een etappe laten finishen in San Sebastian. .

13 uur 04. De organisatie geeft aan dat het niet Jousseaume is die in de kopgroep zit voor TotalEnergies, maar wel Fabien Grellier. .

12 uur 58. De wedstrijdsituatie lijkt voor even vast te liggen. Het is nu wachten op de eerste klim van de dag. De Azkarate is met zijn 4,2 kilometer aan 7,3% een mooie opwarmer. Veel spektakel verwachten we nog niet, maar sommige renners zullen hier wel al merken of het hun dag wordt of niet. .

12 uur 42. Beelden vanaf 15.30 uur op Eén, Tour de France Femmes op Canvas. Voor beelden vanuit het Baskenland moeten we nog eventjes wachten. Vanaf 15.30 uur kan u de klassieker live volgen op Eén. Ook van de Tour de France Femmes hoeft u niets te missen. Vanaf 15.20 uur kan u de rit naar Le Markstein volgen op Canvas. Na de Clasica San Sebastian is er ook nog een herhaling van de ontknoping te zien op Eén. .

12 uur 34. Binnenland. Stilaan rijden de renners het binnenland in, dat betekent dat de eerste klimkilometers eraan komen. We zijn nu bezig aan een eerste knikje. Binnen 20 kilometer volgt dan de eerste officiële beklimming. .

12 uur 33. Het regent mechanische probleempjes in het begin van de etappe. Juan Pedro Lopez, de revelatie van de afgelopen Giro, is de volgende renner die hulp nodig heeft met zijn fiets. .

12 uur 26. DSM en Spaanse ploegen in de kopgroep. Vooraan is Team DSM het beste vertegenwoordigd, met Tusveld en Pedersen hebben ze twee renners in de kopgroep. Verder zijn vooral de Spaanse ploegen van de partij. Kern Pharma heeft Eugenio Sanchez, Caja Rural heeft Barrenetxea, Euskaltel doet het met Azurmendi en Burgos heeft Cabedo in de strijd gegooid. De andere drie aanvallers zijn Boaro (Astana), Delacroix (Intermarché) en Jousseaume (TotalEnergies). .

12 uur 20. Hulp voor UAE. Altijd interessant om te zien welke ploegen verantwoordelijkheid nemen in het begin van de etappe. Naast UAE melden ook BikeExchange en Quick Step zich vooraan in het peloton. .

12 uur 10. Team UAE neemt het initiatief in het peloton. Pogacar zei voor de start dat hij vermoeid was, maar dat hij hier toch nog iets van wou maken. Als het niet lukt voor de Sloveen hebben de Emiraten twee mooi alternatieven met Almeida en Ayuso. .

12 uur 04. De vlucht lijkt vertrokken. Het peloton geeft al meer dan een minuut toe op de kopgroep. Barrenetxea bevindt zich nog steeds in niemandsland tussen beide groepen in. Wordt het een chasse patate voor de thuisrijder? .

11 uur 59. Eenzame Bask in de achtervolging. Jon Barrenetxea, een jonge Bask van Caja Rural, gaat in zijn eentje in de achtervolging. Maakt hij er 9 leiders van? .

11 uur 48. Vijf renners proberen de eerste aanval op te zetten, maar worden al snel weer onschadelijk gemaakt door het peloton. Door de vlakke aanloop langs de kust zullen het vermoedelijk hardrijders zijn die we straks in de vroege vlucht terugvinden. .

11 uur 36. Titelverdediger niet aan de start. De verrassende winnaar van vorig jaar Nielson Powless heeft verstek gegeven voor deze editie. Powless heeft er een goede Tour op zitten, maar was toe aan rust. Met Bettiol, Chaves, Guerreiro en Uran is EF Education-Easypost wel nog steeds voldoende gewapend om een woordje mee te spreken in de finale vandaag. .

Het regent in startplaats Donostia. Gelukkig is het eerste deel van het parcours grotendeels vlak en ongevaarlijk. 11 uur 27.

11 uur 18. Favorieten. Na het afhaken van Wout van Aert, gaat onze blik natuurlijk vooral naar Remco Evenepoel. De jongeling was in 2019 al eens de beste in het Baskenland en hoopt dat kunstje nog eens te herhalen. Dat wordt niet bepaald evident, want het deelnemersveld oogt erg sterk. Tadej Pogacar, Michael Matthews, Alberto Bettiol, Bauke Mollema, Ties Benoot, David Gaudu en Matej Mohoric proberen hun inspanningen van de Tour door te trekken. Carlos Rodriguez, Tao Geoghegan Hart, Joao Almeida, Juan Ayuso, Domenico Pozzovivo, Simon Yates, Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde en Jai Hindley zorgen voor een nieuwe frisse wind in het peloton. Veel kanshebbers dus, en dan mogen we hopen op een spektakelrijke wedstrijd met veel aanvalslustigen. .

11 uur 01. Parcours. Het parcours van de Clasica San Sebastian is traditiegetrouw erg selectief. De moeilijkheidsgraad komt niet door het aantal beklimmingen (slechts zes) of het aantal hoogtemeters (slechts 1900m), maar wel door de aard van de beklimmingen. De finale gaat in vanaf de iconische Jaizkibel (7,9km aan 5,6%), daarna volgen met de Erlaitz en de Murgil-Tontorra nog twee kortere maar erg steile beklimmingen. Explosiviteit is dus een must voor wie hier wil meespelen voor de overwinning. .

Evenepoel dicht zichzelf betere kansen om de Clasica San Sebastian te winnen dan in 2019. "Ik ben een completere renner dan drie jaar geleden. Als 19-jarige was mijn lichaam nog niet volledig ontwikkeld."

15 uur 34. Evenepoel: "Ik kan de koers beter lezen". Evenepoel dicht zichzelf betere kansen om de Clasica San Sebastian te winnen dan in 2019. "Ik ben een completere renner dan drie jaar geleden. Als 19-jarige was mijn lichaam nog niet volledig ontwikkeld." "Ik kan de koers nu ook beter lezen, ik ben intelligenter. Mijn gewicht schommelde vroeger ook, maar dat is nu stabieler. Ik weeg 2 kg minder, maar ben nog altijd even explosief. Het gevoel zit dus goed." .

15 uur 27. Evenepoel: "Fris en vol vertrouwen". Volgt er na 2019 een nieuwe zege in de Clasica San Sebastian voor Remco Evenepoel. "Ik heb goede herinneringen aan deze wedstrijd", vertelt hij. "Het was mijn eerste profjaar en ik won meteen de Clasica, een van mijn favoriete koersen. Het wat een droom." "Ik train ook graag in het Baskenland. Ik voel me fris en vol vertrouwen. Ik mik op een goed resultaat en zal proberen een tweede keer te winnen." .

15 uur 25. Quick Step-Alpha Vinyl met ex-winnaar Evenepoel. Remco Evenepoel wordt zaterdag de speerpunt van Quick-Step in de Clasica, de koers die hij in 2019 won. Evenepoel wordt bijgestaan door Mattia Cattaneo, Fausto Masnada, Mikkel Honoré, Jannik Steimle, James Knox en Pieter Serry. "De Clasica San Sebastian is een mooie en tegelijkertijd ook harde koers. Remco kaapte er de zege weg in zijn eerste jaar als prof en Mikkel was dicht bij de overwinning afgelopen jaar. Zij twee zullen samen met de andere jongens een sterk team vormen. Onze ambitie is om een goed resultaat neer te zetten", zegt Wilfried Peeters. .