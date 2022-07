LIVE: Peloton houdt kopgroep kort in de aanloop naar Jaizkibel, kijk vanaf 15.30 uur op Eén

clock 15:09 15 uur 09. Binnen een dikke 20 minuten start de uitzending op Eén. Zoals het er nu naar uitziet hoeft u niets te missen van de finale. De iconische Jaizkibel komt er binnen een kleine 20 kilometer aan. . Binnen een dikke 20 minuten start de uitzending op Eén. Zoals het er nu naar uitziet hoeft u niets te missen van de finale. De iconische Jaizkibel komt er binnen een kleine 20 kilometer aan.

clock 15:05 Exit Soren Kragh Andersen. Na Storer stapt er nog een schaduwfavoriet uit de wedstrijd. Soren Kragh Andersen geeft er de brui aan op 90 kilometer van de finish. . 15 uur 05. give up Exit Soren Kragh Andersen Na Storer stapt er nog een schaduwfavoriet uit de wedstrijd. Soren Kragh Andersen geeft er de brui aan op 90 kilometer van de finish.

clock 15:04 15 uur 04. Barrenetxea heeft het moeilijk. Barrenetxea krijgt het als eerste moeilijk in de kopgroep. De Bask van Caja Rural heeft al een hele wedstrijd gewoekerd met zijn krachten - in eerste instantie om bij de kopgroep te komen en in tweede instantie om bergpunten te verzamelen - maar bekoopt dat dus nu. . Barrenetxea heeft het moeilijk Barrenetxea krijgt het als eerste moeilijk in de kopgroep. De Bask van Caja Rural heeft al een hele wedstrijd gewoekerd met zijn krachten - in eerste instantie om bij de kopgroep te komen en in tweede instantie om bergpunten te verzamelen - maar bekoopt dat dus nu.

clock 15:03 15 uur 03.

clock 15:00 15 uur .

clock 14:54 14 uur 54. Voor wat het waard is: Barrenetxea heeft op de Alkiza zijn voorsprong in het bergklassement nog wat uitgebreid. Hij telt nu vier punten meer dan Cabedo. . Voor wat het waard is: Barrenetxea heeft op de Alkiza zijn voorsprong in het bergklassement nog wat uitgebreid. Hij telt nu vier punten meer dan Cabedo.

clock 14:51 14 uur 51. Het peloton bevindt zich eigenlijk nu al op minder dan 10 kilometer van de streep, maar we maken uiteraard nog wel een kleine omweg. Er liggen nog drie beklimmingen op het pad richting finish. Binnen een dertigtal kilometer beginnen de renners daaraan. . Het peloton bevindt zich eigenlijk nu al op minder dan 10 kilometer van de streep, maar we maken uiteraard nog wel een kleine omweg. Er liggen nog drie beklimmingen op het pad richting finish. Binnen een dertigtal kilometer beginnen de renners daaraan.

clock 14:48 14 uur 48. Dit is een van mijn favoriete koersen op de kalender. Remco Evenepoel. Dit is een van mijn favoriete koersen op de kalender. Remco Evenepoel

clock 14:44 14 uur 44.

clock 14:40 14 uur 40. Over halfweg. We zijn ondertussen over halfweg koers, maar de wedstrijd moet nog goed en wel losbarsten.. De renners moeten nog 106 kilometer afleggen, vermoedelijk wordt het wachten op de Jaizkibel voor het eerste spektakel. . Over halfweg We zijn ondertussen over halfweg koers, maar de wedstrijd moet nog goed en wel losbarsten.. De renners moeten nog 106 kilometer afleggen, vermoedelijk wordt het wachten op de Jaizkibel voor het eerste spektakel.

clock 14:36 14 uur 36. De negen koplopers blijven samenwerken, maar meer dan publiciteit verzamelen lijkt er niet in te zitten vandaag. Om hen toch maximaal te belonen voor hun inspanningen, geven we graag nog eens de namen: Théo Delacroix, Manuele Boaro, Casper Pedersen, Martijn Tusveld, Eugenio Sanchez, Jon Barrenetxea, Ibai Azurmendi, Oscar Cabedo en Fabien Grellier. Het verschil is nu 1'48". . De negen koplopers blijven samenwerken, maar meer dan publiciteit verzamelen lijkt er niet in te zitten vandaag. Om hen toch maximaal te belonen voor hun inspanningen, geven we graag nog eens de namen: Théo Delacroix, Manuele Boaro, Casper Pedersen, Martijn Tusveld, Eugenio Sanchez, Jon Barrenetxea, Ibai Azurmendi, Oscar Cabedo en Fabien Grellier. Het verschil is nu 1'48".

clock 14:30 14 uur 30. 4 ex-winnaars. In het peloton vinden we 4 ex-winaars van deze klassieker terug. We noemden al Alejandro Valverde (2x), Bauke Mollema en Remco Evenepoel, maar ook Luis Leon Sanchez heeft de Clasica al op zijn palmares staan. Hij was de beste in 2012. . 4 ex-winnaars In het peloton vinden we 4 ex-winaars van deze klassieker terug. We noemden al Alejandro Valverde (2x), Bauke Mollema en Remco Evenepoel, maar ook Luis Leon Sanchez heeft de Clasica al op zijn palmares staan. Hij was de beste in 2012.

clock 14:23 14 uur 23. Tussengedeelte. Intussen hebben de renners ook de Alkiza achter de kiezen. Er volgt nu een relatief vlak tussengedeelte van zo'n 50 kilometer vooraleer we opnieuw de hoogte opzoeken. . Tussengedeelte Intussen hebben de renners ook de Alkiza achter de kiezen. Er volgt nu een relatief vlak tussengedeelte van zo'n 50 kilometer vooraleer we opnieuw de hoogte opzoeken.

clock 14:21 Michael Storer is eerste opgever. Na 104 kilometer meldt de organisatie een eerste opgave. Michael Storer stapt uit de wedstrijd. De Australiër van Groupama-FDJ was een verre outsider voor vandaag. . 14 uur 21. give up Michael Storer is eerste opgever Na 104 kilometer meldt de organisatie een eerste opgave. Michael Storer stapt uit de wedstrijd. De Australiër van Groupama-FDJ was een verre outsider voor vandaag.

clock 14:15 2'. De voorsprong blijft schommelen rond de twee minuten. In de zware finale die de renners straks te wachten staat is dat verschil zo tenietgedaan. . 14 uur 15. time difference 2' De voorsprong blijft schommelen rond de twee minuten. In de zware finale die de renners straks te wachten staat is dat verschil zo tenietgedaan.

clock 14:12 14 uur 12.

clock 14:10 14 uur 10. Alkiza. We zijn toe aan de laatste hindernis van de eerste klimzone: de Alkiza, op papier de minst zware klim van de dag. . Alkiza We zijn toe aan de laatste hindernis van de eerste klimzone: de Alkiza, op papier de minst zware klim van de dag.

clock 14:07 Guy Niv met een probleempje. In het peloton is het voorlopig rustig, behalve dan voor Guy Niv. Hij moet assistentie vragen voor een mechanisch probleempje. De Israëli reed een onzichtbare Tour, en ook vandaag hoeven we hem niet veel meer in beeld te verwachten. . 14 uur 07. mechanical breakdown Guy Niv met een probleempje In het peloton is het voorlopig rustig, behalve dan voor Guy Niv. Hij moet assistentie vragen voor een mechanisch probleempje. De Israëli reed een onzichtbare Tour, en ook vandaag hoeven we hem niet veel meer in beeld te verwachten.

clock 14:05 14 uur 05. Het peloton heeft koers veranderd van het zuiden naar het noorden. De terugtocht richting San Sebastian is daarmee ingezet. Dicht bij de Atlantische kust maken ze wel nog een ommetje langs een tweede klimzone. Daar mogen we verwachten dat de finale losbarst. . Het peloton heeft koers veranderd van het zuiden naar het noorden. De terugtocht richting San Sebastian is daarmee ingezet. Dicht bij de Atlantische kust maken ze wel nog een ommetje langs een tweede klimzone. Daar mogen we verwachten dat de finale losbarst.