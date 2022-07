LIVE: Kopgroep begonnen aan eerste Baskische cols, Evenepoel en co maken zich niet ongerust

Ons land is slechts beperkt vertegenwoordigd in dit peloton. We tellen 8 landgenoten aan de start, maar daar zitten wel enkele interessante namen bij. Uiteraard is er Remco Evenepoel, maar we zijn ook benieuwd naar Tiesj Benoot, Maxim Van Gils en - je weet maar nooit - Jan Bakelants.

13 uur 45. Acht Belgen. Ons land is slechts beperkt vertegenwoordigd in dit peloton. We tellen 8 landgenoten aan de start, maar daar zitten wel enkele interessante namen bij. Uiteraard is er Remco Evenepoel, maar we zijn ook benieuwd naar Tiesj Benoot, Maxim Van Gils en - je weet maar nooit - Jan Bakelants. .

13 uur 22. Geen tijd voor verpozing. Nu volgen de beklimmingen elkaar snel op. Na de afdaling zijn we quasi meteen toe aan de Urraki, daarna is het tijd voor de Alkiza. .

13 uur 14. ASO ter plaatse . Volgend jaar start de Tour in het Baskenland. Reden genoeg voor de organisatoren van ASO om eens een kijkje te komen nemen. Ze zouden graag een etappe laten finishen in San Sebastian. .

13 uur 04. De organisatie geeft aan dat het niet Jousseaume is die in de kopgroep zit voor TotalEnergies, maar wel Fabien Grellier. .

clock 12:58

12 uur 58. De wedstrijdsituatie lijkt voor even vast te liggen. Het is nu wachten op de eerste klim van de dag. De Azkarate is met zijn 4,2 kilometer aan 7,3% een mooie opwarmer. Veel spektakel verwachten we nog niet, maar sommige renners zullen hier wel al merken of het hun dag wordt of niet. .