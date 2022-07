Kijk op Eén of Evenepoel 2e keer Clasica San Sebastian wint: "Ben nu completere renner"

clock 08:53 08 uur 53.

Live op alle Sporza-kanalen. U hoeft niets van de koers te missen. Vanaf de start om 11.52 uur krijgt u op deze pagina live tekstupdates, vanaf 15.30 uur komt daar de tv-uitzending op Eén bij, die ook gestreamd wordt. Het commentaar is van Carl Berteele en José De Cauwer. Op Radio 1 kan u terecht voor flitsen van de koers.



Gijs Leemreize past voor San Sebastian. Niet alleen Wout van Aert en Jonas Vingegaard passen voor de Spaanse eendagsklassieker. Ook de beloftevolle Nederlander Gijs Leemreize geeft forfait. De renner van Jumbo-Visma voelt zich niet goed.

Fransen Bardet en Madouas geven forfait. Romain Bardet (DSM) en Valentin Madouas (Groupama-FDJ) moeten verstek laten gaan voor de Clasica San Sebastian. Bardet, vorige week nog 7de in het eindklassement van de Tour, haalde de definitieve selectie niet na ziekte. Hij wordt vervangen door de Australiër Chris Hamilton. Bij Groupama-FDJ missen ze met Valentin Madouas ook een belangrijke pion om kopman David Gaudu bij te staan. De Fransman testte positief op Covid-19 en reist niet af naar het Spaanse Baskenland. Er wordt geen vervanger aangeduid.



Evenepoel: "Ik kan de koers beter lezen". Evenepoel dicht zichzelf betere kansen om de Clasica San Sebastian te winnen dan in 2019. "Ik ben een completere renner dan drie jaar geleden. Als 19-jarige was mijn lichaam nog niet volledig ontwikkeld." "Ik kan de koers nu ook beter lezen, ik ben intelligenter. Mijn gewicht schommelde vroeger ook, maar dat is nu stabieler. Ik weeg 2 kg minder, maar ben nog altijd even explosief. Het gevoel zit dus goed."



clock 15:29 15 uur 29. Na het BK heb ik enkele dagen rust genomen, daarna ging ik drie weken trainen in Italië, met veel bergen op het programma. Niet te intensief, wel om een goede basis te leggen voor de Vuelta. Remco Evenepoel. Na het BK heb ik enkele dagen rust genomen, daarna ging ik drie weken trainen in Italië, met veel bergen op het programma. Niet te intensief, wel om een goede basis te leggen voor de Vuelta. Remco Evenepoel

Evenepoel: "Fris en vol vertrouwen". Volgt er na 2019 een nieuwe zege in de Clasica San Sebastian voor Remco Evenepoel. "Ik heb goede herinneringen aan deze wedstrijd", vertelt hij. "Het was mijn eerste profjaar en ik won meteen de Clasica, een van mijn favoriete koersen. Het wat een droom." "Ik train ook graag in het Baskenland. Ik voel me fris en vol vertrouwen. Ik mik op een goed resultaat en zal proberen een tweede keer te winnen."



Quick Step-Alpha Vinyl met ex-winnaar Evenepoel. Remco Evenepoel wordt zaterdag de speerpunt van Quick-Step in de Clasica, de koers die hij in 2019 won. Evenepoel wordt bijgestaan door Mattia Cattaneo, Fausto Masnada, Mikkel Honoré, Jannik Steimle, James Knox en Pieter Serry. "De Clasica San Sebastian is een mooie en tegelijkertijd ook harde koers. Remco kaapte er de zege weg in zijn eerste jaar als prof en Mikkel was dicht bij de overwinning afgelopen jaar. Zij twee zullen samen met de andere jongens een sterk team vormen. Onze ambitie is om een goed resultaat neer te zetten", zegt Wilfried Peeters.



"De Clasica San Sebastian is een mooie en tegelijkertijd ook harde koers. Remco kaapte er de zege weg in zijn eerste jaar als prof en Mikkel was dicht bij de overwinning afgelopen jaar. Zij twee zullen samen met de andere jongens een sterk team vormen. Onze ambitie is om een goed resultaat neer te zetten", zegt Wilfried Peeters.



Geen Arkéa-Samsic. Arkéa-Samsic heeft zich 5 dagen voor de start van de Clasica afgemeld. De Franse ploeg, die als niet-WorldTour-team niet verplicht is om deel te nemen, heeft een te overvolle ziekenboeg. "Heel wat renners zijn ziek uit de Tour gekomen en zijn nog niet hersteld", klinkt het bij de ploeg van Nairo Quintana.

