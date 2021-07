LIVESTREAM: Wie volgt Remco Evenepoel op in Clasica San Sebastian?

Ook in het peloton wordt het onrustig. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) glipt weg uit het pak, maar kan hij de koplopers nog oprapen?

Simon Carr heeft daarnet al diep in zijn energietank getast en moet afhaken in de kopgroep. Voor ploegmaat Neilson Powless het signaal om te versnellen vooraan.

Julian Alaphilippe komt vooraan piepen aan de voet van de Murgil Tontorra. Alleen Trek-Segafredo lijkt de koplopers echt nog terug te willen halen. Deceuninck-Quick Step heeft Mikkel Honoré in de voorhoede.

Achteraan het peloton gaan enkele renners tegen de vlakte. Afwachten of er grote namen bij liggen.

Murgil Tontorra. De basis voor de overwinning in de Clasica San Sebastian wordt gelegd op de Murgil Tontorra. Een klim van 2 kilometer, maar wel aan duizelingwekkende stijgingspercentages. In het midden van de klim is het maar liefst 19%. . 17 uur 17.