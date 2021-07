LIVE: Jonge Belg Xandres Vervloesem mee in kopgroep Clasica San Sebastian

14:16 14 uur 16. De renners zien in de verte al de Alkiza opdoemen. Meteen het teken dat ze de eerste 100km in de benen hebben. De derde beklimming van de dag is meteen de laatste amuse voor we aan het hoofdgerecht beginnen in de buurt van San Sebastian. . De renners zien in de verte al de Alkiza opdoemen. Meteen het teken dat ze de eerste 100km in de benen hebben. De derde beklimming van de dag is meteen de laatste amuse voor we aan het hoofdgerecht beginnen in de buurt van San Sebastian.

14:12 14 uur 12. Veel geluk had Xandres Vervloesem nog niet in zijn profkoersen. Bij zijn debuut in Le Samyn ging hij tegen de vlakte en ook 2 weken later in Nokere Koerse moest hij opgeven na een valpartij. De 20-jarige neoprof moest enkele weken herstellen. Deze onderneming in het Baskenland zal hem ongetwijfeld deugd doen. . Veel geluk had Xandres Vervloesem nog niet in zijn profkoersen. Bij zijn debuut in Le Samyn ging hij tegen de vlakte en ook 2 weken later in Nokere Koerse moest hij opgeven na een valpartij. De 20-jarige neoprof moest enkele weken herstellen. Deze onderneming in het Baskenland zal hem ongetwijfeld deugd doen.

14:08 14 uur 08. Xandres Vervloesem is wel degelijk mee geglipt met de ontsnapping van de dag. De jonge Belg laat zich meteen zien bij zijn debuut op het hoogste niveau. . Xandres Vervloesem is wel degelijk mee geglipt met de ontsnapping van de dag. De jonge Belg laat zich meteen zien bij zijn debuut op het hoogste niveau.

14:05 14 uur 05. Xabi Alonso in koers. De kopgroep nadert Tolosa, niet meteen een bekende stad voor wielerliefhebbers. De voetbalfanaten weten misschien dat daar de roots liggen van Xabi Alonso, de voormalige Spaanse voetbalster met 1 WK-titel en 2 EK-titels op zijn palmares. . Xabi Alonso in koers De kopgroep nadert Tolosa, niet meteen een bekende stad voor wielerliefhebbers. De voetbalfanaten weten misschien dat daar de roots liggen van Xabi Alonso, de voormalige Spaanse voetbalster met 1 WK-titel en 2 EK-titels op zijn palmares.

14:02 14 uur 02. Ook Xandres Vervloesem in kopgroep? Vrolijkt ook Xandres Vervloesem (Lotto Soudal) zijn WorldTour-debuut op met een avontuur in de kopgroep? De jonge Belg wordt vooraan gemeld, maar het is wachten op bevestiging van de koersorganisatie. . Ook Xandres Vervloesem in kopgroep? Vrolijkt ook Xandres Vervloesem (Lotto Soudal) zijn WorldTour-debuut op met een avontuur in de kopgroep? De jonge Belg wordt vooraan gemeld, maar het is wachten op bevestiging van de koersorganisatie.

13:57 1'20". De kopgroep kan de top van de Urraki zien, het peloton volgt op 1'20". Na een lange afdaling volgt zo meteen al de Alkiza, de derde beklimming van de dag, waarmee het eerste deel van het parcours wordt afgerond. . 13 uur 57. 1'20" De kopgroep kan de top van de Urraki zien, het peloton volgt op 1'20". Na een lange afdaling volgt zo meteen al de Alkiza, de derde beklimming van de dag, waarmee het eerste deel van het parcours wordt afgerond.

13:54 Urraki. De kopgroep begint aan de langste klim van de dag: de Urraki. 8,6km klimmen aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,9%. Doet het de koplopers deugd, of zijn ze hun kleine voorsprong meteen kwijt? . 13 uur 54. Urraki De kopgroep begint aan de langste klim van de dag: de Urraki. 8,6km klimmen aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,9%. Doet het de koplopers deugd, of zijn ze hun kleine voorsprong meteen kwijt?

13:48 13 uur 48. Hoe meer, hoe beter. Nog twee vluchters springen nog net op tijd mee op de vluchttrein. Met Lilian Calmejane (AG2R-Citroën) heeft ook Chérel een ploegmaat mee in de ontsnapping. Ook Oscar Cabedo (Burgos-BH) wil zich tonen voor eigen publiek. . Hoe meer, hoe beter Nog twee vluchters springen nog net op tijd mee op de vluchttrein. Met Lilian Calmejane (AG2R-Citroën) heeft ook Chérel een ploegmaat mee in de ontsnapping. Ook Oscar Cabedo (Burgos-BH) wil zich tonen voor eigen publiek.

13:42 13 uur 42. James Knox is mee. James Knox, de Brit van Deceuninck-Quick Step, doet een gooi naar zijn eerste overwinning uit zijn profcarrière. Hij sloot een verdienstelijke Giro af op de 53e plek en het lichtgewicht hoopt nu te scoren in het Baskenland. . James Knox is mee James Knox, de Brit van Deceuninck-Quick Step, doet een gooi naar zijn eerste overwinning uit zijn profcarrière. Hij sloot een verdienstelijke Giro af op de 53e plek en het lichtgewicht hoopt nu te scoren in het Baskenland.

13:42 13 uur 42. De namen op een rijtje:. - James Knox (Deceuninck-Quick Step) - Mikaël Chérel (AG2R-Citroën) - Valerio Conti (UAE) - Aleksandr Riabusjenko (UAE) - Johan Jacobs (Movistar) - José Rojas (Movistar) - Jérémy Cabot (Team Total Energies) - Stephen Williams (Bahrain-Victorious) - Jon Barrenetxea (Caja Rural) - Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi) - Romain Hardy (Arkéa-Samsic) . De namen op een rijtje: - James Knox (Deceuninck-Quick Step)

- Mikaël Chérel (AG2R-Citroën)

- Valerio Conti (UAE)

- Aleksandr Riabusjenko (UAE)

- Johan Jacobs (Movistar)

- José Rojas (Movistar)

- Jérémy Cabot (Team Total Energies)

- Stephen Williams (Bahrain-Victorious)

- Jon Barrenetxea (Caja Rural)

- Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi)

- Romain Hardy (Arkéa-Samsic)

13:39 13 uur 39. Dan toch kopgroep. 11 renners hebben zich dan toch weten los te rukken uit het peloton, met als bekendste namen James Knox (Deceuninck-Quick Step) en Mikaël Chérel (AG2R-Citroën). . Dan toch kopgroep 11 renners hebben zich dan toch weten los te rukken uit het peloton, met als bekendste namen James Knox (Deceuninck-Quick Step) en Mikaël Chérel (AG2R-Citroën).

13:36 13 uur 36. vrouwenwielrennen 3 dagen na olympisch goud zet Van Vleuten Clasica San Sebastian naar haar hand

13:36 13 uur 36. Schietgebedje. De christelijke renners slaan een kruisteken tijdens de doortocht van Azpeitia, de geboorteplaats van Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïeten. Helpt het schietgebedje in de wedstrijd? . Schietgebedje De christelijke renners slaan een kruisteken tijdens de doortocht van Azpeitia, de geboorteplaats van Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïeten. Helpt het schietgebedje in de wedstrijd?

13:34 13 uur 34. 18 renners lijken zich even los te rukken uit het peloton, maar ze krijgen geen ademruimte. Het is een kat-en-muisspel op weg naar de Urraki, de tweede beklimming van de dag en meteen ook de langste inspanning. . 18 renners lijken zich even los te rukken uit het peloton, maar ze krijgen geen ademruimte. Het is een kat-en-muisspel op weg naar de Urraki, de tweede beklimming van de dag en meteen ook de langste inspanning.

13:32 Lekke band voor Madrazo. Angel Madrazo is in de afdaling van de Azkarate lek gereden. De Spanjaard van Burgos-BH, in 2019 nog goed voor een ritzege in de Vuelta, kan snel weer aansluiten bij het peloton. . 13 uur 32. Lekke band voor Madrazo Angel Madrazo is in de afdaling van de Azkarate lek gereden. De Spanjaard van Burgos-BH, in 2019 nog goed voor een ritzege in de Vuelta, kan snel weer aansluiten bij het peloton.

13:22 13 uur 22. Van Vleuten zegeviert! Annemiek van Vleuten heeft niet veel tijd nodig gehad om te bekomen na haar zilveren medaille op de Olympische Spelen. Na een aanval op de slotklim soleert de Nederlandse naar de overwinning in de Clasica San Sebastian. . Van Vleuten zegeviert! Annemiek van Vleuten heeft niet veel tijd nodig gehad om te bekomen na haar zilveren medaille op de Olympische Spelen. Na een aanval op de slotklim soleert de Nederlandse naar de overwinning in de Clasica San Sebastian.

13:17 Azkarate. Klimmen geblazen. De Azkarate (4,2km aan 7,3%) geeft de renners zo meteen al een voorproefje van wat er nog komt vandaag. . 13 uur 17. Azkarate Klimmen geblazen. De Azkarate (4,2km aan 7,3%) geeft de renners zo meteen al een voorproefje van wat er nog komt vandaag.