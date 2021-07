Deceuninck-Quick Step mist geblesseerde Serry in Clasica San Sebastian

14:12

14 uur 12. Pieter Serry is niet hersteld van val. Deceuninck-Quick Step schrapt Pieter Serry uit zijn selectie voor de Clasica San Sebastian. Onze landgenoot kwam vorige week ten val in de openingsrit van de Tour de Wallonie en heeft nog last van zijn blessures. De Tsjech Josef Cerny neemt het stekje van Serry zaterdag in. De andere deelnemers bij The Wolfpack zijn Alaphilippe, Cattaneo, Devenyns, Honoré, Knox en Stybar. .