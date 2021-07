Bahrein-Victorious recupereert Mikel Landa in de Clasica San Sebastian

15:11 15 uur 11. Bahrein-Victorious met Landa, Mohoric en Padoen. Bij Bahrein-Victorious staat het licht op groen voor Mikel Landa. De 31-jarige Spanjaard lag in de lappenmand na een zware val in de Giro d'Italia, maar is nu weer fit. Hij voert een sterk blok met onder meer Matej Mohoric en Mark Padoen aan. . Bahrein-Victorious met Landa, Mohoric en Padoen Bij Bahrein-Victorious staat het licht op groen voor Mikel Landa. De 31-jarige Spanjaard lag in de lappenmand na een zware val in de Giro d'Italia, maar is nu weer fit. Hij voert een sterk blok met onder meer Matej Mohoric en Mark Padoen aan.

14:56 14 uur 56. wielrennen Bernal is terug na Giro als kopman van Ineos in Clasica San Sebastian

14:12 14 uur 12. Pieter Serry is niet hersteld van val. Deceuninck-Quick Step schrapt Pieter Serry uit zijn selectie voor de Clasica San Sebastian. Onze landgenoot kwam vorige week ten val in de openingsrit van de Tour de Wallonie en heeft nog last van zijn blessures. De Tsjech Josef Cerny neemt het stekje van Serry zaterdag in. De andere deelnemers bij The Wolfpack zijn Alaphilippe, Cattaneo, Devenyns, Honoré, Knox en Stybar.



14:07 14 uur 07. Clásica San Sebastián Uw volgende wielerafspraak naast het olympische geweld: kijk zaterdag naar Clasica San Sebastian