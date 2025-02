LIVE: UAE en Ineos zetten Van Aert en zijn team onder druk in Spaanse Strade Bianche

Debuutzeges Van Aert

Wout van Aert die in de roos schiet in zijn eerste wegkoers?



2 keer eerder was dat al het geval: in de Omloop Het Nieuwsblad 3 jaar geleden.



En in de proloog van de Baloise Belgium Tour in 2016, toen veldrijder Van Aert na het cross-seizoen eind mei aan zijn wegcampagne begon.