LIVE: Opent Wout van Aert seizoen met een knal in Spaanse Strade Bianche? Belg Vandevelde in kopgroep

Belg die bijna stopte met koersen

Yentl Vandevelde en zijn 6 reisgezellen zien hun bonus aandikken tot een dikke 3 minuten.



De 24-jarige Gentenaar in de vlucht was eind 2023 bijna ander werk gaan zoeken, want zijn toenmalig team Unibet Tietema Rockets had zijn contract niet verlengd. Ondanks een knappe zege in de ZLM Tour.



Gelukkig voor Vandevelde gooide Flanders-Baloise hem een reddingsboei toe.