LIVE: Wellens overleeft schifting in Spaanse Strade Bianche, pechvogel Van Aert verliest terrein

Bij UAE zien ze wel brood in de huidige wedstrijdsituatie. "Laat Visma-Lease a BIke maar enkele pionnetjes opsouperen", denken ze in de ploegauto.



UAE heeft met toptalent Igor Arrieta een ruwe diamant in de kopgroep. De zoon van ex-prof José Luis Arrieta was als belofte een veelwinnaar in het Spaanse cross-circuit. De modderige gravelstroken liggen hem dus als gegoten.



In het peloton zitten UAE-kopmannen Wellens en Ayuso in een zetel.