Eerste koersdag en meteen prijs: niet Arnaud De Lie maar Milan Fretin is de snelste in Almeria

De Clasica de Almeria, een sprinterskoers in Andalusië, is in de schoot van Milan Fretin (Cofidis) gevallen. De 23-jarige Belg was na 189 kilometer sneller dan Max Kanter. Arnaud De Lie was op papier de topfavoriet, maar de Belgische kampioen raakte er in de massasprint niet uit.

Wie de erelijst van de Clasica de Almeria bekijkt, weet dat de snelle mannen er steeds aan zet zijn: Olav Kooij (2024), Alexander Kristoff (2022), Pascal Ackermann (2019 en 2020), Caleb Ewan (2018), ...

Voor een Belgische overwinning moeten we al terugkeren naar 1996, toen Wilfried Nelissen de rapste van het pak was.



Nelissen won toen in de Belgische tricolore. Wie beter om hem op te volgen dan de huidige Belgische kampioen, Arnaud De Lie.

Na de gebruikelijke schermutselingen kregen we effectief een massasprint in de straten van Roquetas de Mar. Maar het was niet De Lie maar Milan Fretin die de strafste raketbrandstof had.



Met een machtig eindschot gaf de 23-jarige Belg van Cofidis al zijn concurrenten, Max Kanter op kop, het nakijken. De Lie zat een beetje gevangen, maar kwam er ook niet echt uit.



Voor Fretin is het de derde profzege, na overwinningen in Duinkerke en de Poitou-Charentes vorig jaar.