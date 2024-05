LIVESTREAM Circuit Franco Belge: Kaden Groves wil koers maken en test de benen voor een eerste keer

Topfavorieten

Met nog iets meer dan 100 kilometer te gaan zoomen we even in op de grootste kanshebbers voor de zege vandaag.



Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) is nog maar net terug van drie weken Giro, de Australiër wil nog profiteren van zijn goede vorm. Als sprinter die een heuvel over kan, vindt hij hier een parcours op maat. Mocht de spurtbom het laten afweten, heeft de Belgische formatie nog altijd Maurice Ballerstedt achter de hand.



Ook UAE Team Emirates brengt enkele mooie namen aan de start. Marc Hirschi rijdt een redelijk constant seizoen, de puncher kan hier een mooie slag slaan. Mocht een grotere groep de finish bereiken, mag je zeker ook de snelle Juan Sebastian Molano niet afschrijven.



Het is ook uitkijken naar Biniam Girmay (Intermarché-Wanty). De man van Eritrea lijkt hersteld van zijn lelijke val in de Giro, een tweede plek zondag in de Rund um Köln gaf alvast hoop. Belg Laurenz Rex kan zo ook in de rol van schaduwkopman kruipen.



Hebben we nog een kleurtje gegeven ons het startblad: Noorse beer Rasmus Tiller (Uno-X), vorig jaar nog tweede, jonge wolf Jenno Berckmoes (Lotto Dstny), Cofidis-speerpunt Axel Zingle en opstomend talent Joseph Blackmore (Israel-Premier Tech).