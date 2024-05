LIVE: Wie volgt Arnaud De Lie op in een heuvelachtige Circuit Franco-Belge?

We zwaaien de renners in Doornik uit voor hun hobbelige tocht richting Mont-de-l'Enclus. Na 80 kilometer worden er 5 lokale rondes afgewerkt, de lastige finale met 10 hellingen moet voor een onvoorspelbare koers zorgen.



Welke puncher houdt op het einde van de dag het meeste jus over in zijn benen? De apotheose valt na 190 kilometer omstreeks 17:45u.



