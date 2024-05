LIVE (13u): Wie volgt Arnaud De Lie op in Circuit Franco-Belge?

Het parcours

Net als vorig jaar krijgen de renners 190.6 km voorgeschoteld tussen Doornik en Mont-de-l'Enclus. Onderweg moet het peloton meerdere keren de Col de la Croix Jubaru (2 maal) de Col du Horlitin (6 maal) en de Côte du Trieu (6 maal) temmen.



Rondjes draaien dus in de Vlaamse Ardennen. Het parcours kreeg in 2023 een serieuze gedaanteverwisseling. De finish werd verlegd naar de Mont-de-l'Enclus, waardoor de laatste kilometer nog stevig omhoog gaat met stukken tot 9%.



De pure sprinters zagen hun kansen dus slinken, punchers wreven zich dan weer in hun handen.