LIVESTREAM Circuit de Wallonie: na lange neutralisatie krijgen we knallende en ingekorte finale

Op een steile beklimming spat de kopgroep helemaal uiteen. De Deen Hansen en de Italiaan Conca blijven voorin over. In het peloton geeft Florian Vermeersch er een lap op, maar hij loopt op een counter.

17 uur 14. Mike Teunissen gooit de knippel in het hoenderhok op een helling. De Nederlander had wellicht gehoopt om wat kompanen mee te krijgen, maar dat is niet het geval. .