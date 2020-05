Spurtbom Fabio Jakobsen oppermachtig op dag 1 van de Challenge of Stars

Fabio Jakobsen wint sprintproef in de Challenge of Stars

Fabio Jakobsen rolt iedereen op

De Challenge of Stars is een tweedaags virtueel alternatief om het gemis aan koersen in deze periode op te vangen. Vandaag, op dag 1, was het aan de spurtkannonnen om zich te tonen. Op een virtueel parcours van 1,2 km namen 8 renners in een knock-outformat het tegen elkaar op. Daarbij ook 2 Belgen: Jasper De Buyst (Lotto-Soudal) en Belgisch kampioen Tim Merlier (Alpecin-Fenix).

Onze landgenoten mochten in hun kwartfinale meteen tegen elkaar sprinten. De Buyst pakte uit met een kanonstart en kon Merlier tot op de streep achter zich houden. Maar een plaats veroveren in de finale zat er niet in. Hij ging er in zijn halve finale uit tegen de Italiaanse tijdrijder Filippo Ganna (Team Ineos), die vandaag liet zien dat hij ook een aardige spurt in de benen heeft.

Maar in de finale moest Ganna wel de duimen leggen voor het sprintgeweld van Nederlands kampioen Fabio Jakobsen (Deceunick - Quick-Step). De Italiaan wilde op 400 meter van finish aanzetten, maar kreeg net dan af te rekenen met een technisch defect en zo werd Jakobsen (na eerdere zeges tegen wereldkampioen Mads Pedersen en Pascal Ackermann) de laureaat van dag 1.

Morgen is het aan de klimmers om hun kunnen te tonen op een parcours van 2,9 kilometer op de flanken van de Stelvio. Topklimmers als Chris Froome doen mee, Thomas De Gendt verdedigt de Belgische kleuren. U kunt dat morgen allemaal live volgen op Eén vanaf 16.30u.