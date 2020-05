LIVESTREAM: Kijk nu naar virtuele sprintrit in de Challenge of Stars

16:50 16 uur 50. De affiche in de finale: Fabio Jakobsen vs Filippo Ganna. Zo zijn we al aan de laatste wedstrijd van de dag aangekomen. Fabio Jakobsen of Filippo Ganna wordt de primus op dag 1 van de Challenge of Stars. Jakobsen is in principe favoriet. . De affiche in de finale: Fabio Jakobsen vs Filippo Ganna Zo zijn we al aan de laatste wedstrijd van de dag aangekomen. Fabio Jakobsen of Filippo Ganna wordt de primus op dag 1 van de Challenge of Stars. Jakobsen is in principe favoriet.

16:50 16 uur 50. Jammer voor de Belgen, maar morgen hebben we nog een kans in de klimkoers. Michel Wuyts.

16:49 16 uur 49. Geen Belg in de finale: Filippo Ganna klopt Jasper De Buyst. Jasper De Buyst kiest opnieuw voor een kanonstart, maar wordt halverwege bijgebeend door Ganna. In de laatste 300 meter gaat de Italiaan op en over onze landgenoot. Ganna dus naar de finale.

16:47 16 uur 47. Jakobsen is de eerste finalist! Ackermann was zo fris als een hoentje na de opgave van Bouhanni, maar hij moest toch zijn meerdere erkennen in de Nederlander Fabio Jakobsen. Hij is de eerste finalist. Wie wordt zijn tegenstander in de finale: Ganna of De Buyst?

16:44 16 uur 44. Dit zijn de halve finales: Ackermann - Jakobsen De Buyst - Ganna

De Buyst - Ganna

16:44 16 uur 44. Ganna klopt Trentin op de meet in de derde kwartfinale. Ganna klopt Trentin op de meet in de derde kwartfinale

16:43 16 uur 43. Ganna is de laatste halvefinalist. Het spannendste duel tot nu toe werd geserveerd door Matteo Trentin (CCC) en Filippo Ganna (INEOS). Tijdrijder Ganna klopt uiteindelijk ietwat verrassend Trentin in 1'44".

16:43 16 uur 43. De Buyst verschalkt Merlier in de tweede kwartfinale: "Een wereldtijd!". De Buyst verschalkt Merlier in de tweede kwartfinale: "Een wereldtijd!"

16:39 16 uur 39. De Buyst klopt Merlier in Belgisch onderonsje. Jasper De Buyst (Lotto-Soudal) schiet als een kanonskogel uit de startblokken in zijn duel tegen Belgisch kampioen Tim Merlier (Alpecin-Fenix). De wattages vliegen al snel de hoogte in. Merlier komt nog even piepen, maar op 300 meter van de meet moet hij gaan zitten. De Buyst wint en zijn tijd is veel sneller dan die van Jakobsen: 1'36".

16:38 16 uur 38. Jakobsen wint eenvoudig van Pedersen in de eerste kwartfinale. Jakobsen wint eenvoudig van Pedersen in de eerste kwartfinale

16:37 16 uur 37. Jakobsen wint. Na 01:54 komt Nederlands kampioen Fabio Jakobsen over als eerste over de meet. Hij gaat naar de halve finales.

16:36 16 uur 36. Duel 1: Jakobsen vs Pedersen. Jakobsen (Deceuninck - Quick-Step) en wereldkampioen Pedersen (Trek-Segafredo) zijn dus de eerste twee renners die sprinten.

16:35 Bouhanni out door technisch defect. Nacer Bouhanni had technische problemen en moest daardoor forfait geven. Zo gaat Pascal Ackermann naar de halve finales zonder te rijden. 16 uur 35.

16:33 16 uur 33. Het parcours. De renners krijgen 1,2 kilometer om elkaar te kloppen in een sprint op een virtuele weg in Toscane.

16:30 16 uur 30 match begonnen Challenge of Stars dag 1 is begonnen!



16:09 16 uur 09. Rechtstreekse uitschakeling. 8 renners nemen het in de Challenges of Stars tegen elkaar op met rechtstreekse uitschakeling. Wie wint, stoot dus door naar de volgende ronde. De verliezer ligt eruit. Dit zijn de kwartfinales: Pascal Ackermann - Nacer Bouhanni Fabio Jakobsen - Mads Pedersen Jasper De Buyst - Tim Merlier Matteo Trentin - Filippo Ganna

Dit zijn de kwartfinales: Pascal Ackermann - Nacer Bouhanni

Fabio Jakobsen - Mads Pedersen

Jasper De Buyst - Tim Merlier

Matteo Trentin - Filippo Ganna

13:53 13 uur 53. Challenge of Stars: toppers nemen deel aan virtuele koers. Challenge of Stars: toppers nemen deel aan virtuele koers

12:48 12 uur 48. Herregodts: "Willen wedstrijdverloop zo goed mogelijk vertalen naar een aantrekkelijke en spannende koers". Herregodts: "Willen wedstrijdverloop zo goed mogelijk vertalen naar een aantrekkelijke en spannende koers"

11:50 11 uur 50. Het moeilijkste wordt om in te schatten wanneer de tegenstander vertrekt of je zelf moet vertrekken, want er zal wel een vertraging op het systeem zitten. Tim Merlier.

11:40 11 uur 40. Vanaf 16.30u kunt u op Eén of met livestream op deze pagina kijken naar de sprintersrit in de Challenge of Stars. Op een weg in Toscane nemen de sprinters het over iets meer dan een kilometer tegen elkaar op. Wie wint, stoot door naar de volgende ronde.

