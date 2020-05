Geen zege op de Stelvio voor Thomas De Gendt, Ciccone wint Challenge of Stars

Na de sprintersetappe van gisteren - gewonnen door Fabio Jakobsen - was het vandaag aan de klimmers om zich te tonen in de Challenge of Stars. De renners moesten 2,9 kilometer klauteren op de virtuele flanken van de Stelvio.

Alle hoop op een Belgische zege rustte op de schouders van Thomas De Gendt (Lotto-Soudal). In 2012 won hij al eens een (echte) rit op de Stelvio in de Giro.

Ook vandaag gaf De Gendt een ijzersterke indruk. Zowel in zijn kwartfinale tegen Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) als in zijn halve finale tegen Warren Barguil (Arkea-Samsic) pakte De Gendt uit met een kanonsstart en ze zagen hem nooit meer terug.

Maar in de finale was er toch iemand die de zegetocht van De Gendt kon afstoppen: de Italiaan Giulio Ciccone (Trek-Segafredo). De Gendt vloog er opnieuw stevig in van bij de start (hij trapte meer dan 650 watt) en sloeg meteen een kloofje, maar Ciccone reed berekender naar boven. Op 200 meter van de streep had de Italiaan het gat gedicht en spurtte hij De Gendt uit het wiel.

Na 2012 geen tweede zege op de Stelvio dus voor Thomas De Gendt. De overwinning is in deze virtuele rit voor klimmers is voor Giulio Ciccone.