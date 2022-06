Wie volgt Remco Evenepoel op in Brussels Cycling Classic, kijk vanaf 15 uur

clock 09:09

09 uur 09. Nieuw parcours behouden. De organisatoren van de Brussels Cycling Classic toverden vorig jaar een compleet nieuw parcours uit hun hoed en behouden dat traject ook voor de 102e editie van deze 1.Pro-koers. Startplaats is opnieuw het Jubelpark van Brussel, de eindstreep ligt getrokken op de Houba de Strooperlaan in de schaduw van het Koning Boudewijnstadion. Onderweg wachten 10 hellingen naast 2 pittige kasseistroken, die zich in volle finale van de bijna 204 kilometer lange wedstrijd bevinden. Na de start gaat het richting Overijse, Terhulpen, Waterloo, Eigenbrakel en Itter om zo naar de Rue du Croiseau te trekken. Dat is na 48 km de eerste helling van de dag. Daarop volgt de Rue de Ronquières om zo via Zinnik, Aat en Opzullik de provincie Henegouwen te verlaten en de provincie Oost-Vlaanderen in te duiken. Na 117 km staat de Muur van Geraardsbergen op het menu, gevolgd door de Bosberg. Deze twee mythische hellingen van de "oude" Ronde van Vlaanderen worden na respectievelijk 147 km en 151 km nog eens over gedaan. De Congoberg en de Heiligekruiswegstraat in Schepdaal zijn de 2 twee hellingen van de dag. De laatste bult situeert zich op zowat 14 km van de finish. .