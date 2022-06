LIVESTREAM: Vroege vluchters dwingen het peloton tot het uiterste in Brussel

clock 17:14 17 uur 14. Van der Hoorn wint na zenuwslag! Wat een slotkilometer! Thimo Willems van Minerva leek op weg naar een stunt, maar in de laatste decameters kroop Taco van der Hoorn er nog over. Bayer is derde. . Van der Hoorn wint na zenuwslag! Wat een slotkilometer! Thimo Willems van Minerva leek op weg naar een stunt, maar in de laatste decameters kroop Taco van der Hoorn er nog over. Bayer is derde.

clock 17:14 17 uur 14. Willems valt aan! Komen Van der Hoorn en Bayer nog terug? . Willems valt aan! Komen Van der Hoorn en Bayer nog terug?

clock 17:13 Laatste km. Wie sprint het snelste op de Houba de Strooperlaan? . 17 uur 13. last km Laatste km. Wie sprint het snelste op de Houba de Strooperlaan?

clock 17:13 17 uur 13. Van der Hoorn valt aan en krijgt Bayer mee! . Van der Hoorn valt aan en krijgt Bayer mee!

clock 17:12 17 uur 12. Nog 22 seconden, de voorsprong verdwijnt als sneeuw voor de zon. Kan het nog voor het peloton? . Nog 22 seconden, de voorsprong verdwijnt als sneeuw voor de zon. Kan het nog voor het peloton?

clock 17:12 17 uur 12. De winnaar zit vooraan, want op 2km van de finish hebben de leiders nog 25 tellen voorsprong. We krijgen een verrassende winnaar. . De winnaar zit vooraan, want op 2km van de finish hebben de leiders nog 25 tellen voorsprong. We krijgen een verrassende winnaar.

clock 17:10 17 uur 10. In de kopgroep groeit het geloof met de minuut. Bram Welten is mogelijk de snelste van het tiental, al zullen er ongetwijfeld nog aanvalspogingen komen. Nog drie kilometer. . In de kopgroep groeit het geloof met de minuut. Bram Welten is mogelijk de snelste van het tiental, al zullen er ongetwijfeld nog aanvalspogingen komen. Nog drie kilometer.

clock 17:07 17 uur 07. Een late wanhoopspoging van Wellens levert niets op. Het lijkt erop dat het peloton zich gewonnen geeft. . Een late wanhoopspoging van Wellens levert niets op. Het lijkt erop dat het peloton zich gewonnen geeft.

clock 17:05 17 uur 05. Het is zowaar Ineos dat de gang in het peloton houdt. Voor wie of wat ze deze inspanning leveren is een raadsel, want met Narvaez, Sheffield en Turner zijn er nog maar drie Grenadiers in koers met beperkte sprinterskwaliteiten. . Het is zowaar Ineos dat de gang in het peloton houdt. Voor wie of wat ze deze inspanning leveren is een raadsel, want met Narvaez, Sheffield en Turner zijn er nog maar drie Grenadiers in koers met beperkte sprinterskwaliteiten.

clock 17:01 17 uur 01. Nog elf kilometer, nog 45 seconden achterstand. Het begint er alsmaar beter uit te zien voor de leiders. . Nog elf kilometer, nog 45 seconden achterstand. Het begint er alsmaar beter uit te zien voor de leiders.

clock 16:57 16 uur 57. In het peloton blijft Campenaerts maar sleuren. Zijn de Lotto's nog iets van plan? In een groepssprint komen de jongens van de Nationale Loterij op papier altijd tekort tegen de Merliers en Kristoffs van deze wereld. . In het peloton blijft Campenaerts maar sleuren. Zijn de Lotto's nog iets van plan? In een groepssprint komen de jongens van de Nationale Loterij op papier altijd tekort tegen de Merliers en Kristoffs van deze wereld.

clock 16:57 16 uur 57. Op de Heiligekruiswegstraat gaan Laurence en Wallays door de knieën. Vooral van die laatste hadden we in deze finale toch iets meer verwacht. . Op de Heiligekruiswegstraat gaan Laurence en Wallays door de knieën. Vooral van die laatste hadden we in deze finale toch iets meer verwacht.

clock 16:56 Heiligekruiswegstraat. De leiders draaien de laatste helling van de dag op. Gebeurt er nog iets in het peloton? . 16 uur 56. hill Heiligekruiswegstraat De leiders draaien de laatste helling van de dag op. Gebeurt er nog iets in het peloton?

clock 16:54 16 uur 54. In het peloton blijven de Lotto's voor de versnellingen zorgen. Op de laatste kasseistrook van de dag legt Florian Vermeersch er nog een "couche" op, naamgenoot Gianni schaduwt hem in het wiel. Er zal straks wel organisatie moeten komen in het peloton, willen ze de leiders nog terugpakken. . In het peloton blijven de Lotto's voor de versnellingen zorgen. Op de laatste kasseistrook van de dag legt Florian Vermeersch er nog een "couche" op, naamgenoot Gianni schaduwt hem in het wiel. Er zal straks wel organisatie moeten komen in het peloton, willen ze de leiders nog terugpakken.

clock 16:52 16 uur 52. Taco van der Hoorn heeft vooraan nog overschot. Die trapt een tand groter dan de rest. Maarten Vangramberen. Taco van der Hoorn heeft vooraan nog overschot. Die trapt een tand groter dan de rest. Maarten Vangramberen

clock 16:51 1 minuut. Met nog minder dan 20 kilometer te gaan blijft de voorsprong van de leiders een minuut bedragen. "Het wordt een dubbeltje op zijn kant", ziet onze man op de motor. . 16 uur 51. time difference 1 minuut Met nog minder dan 20 kilometer te gaan blijft de voorsprong van de leiders een minuut bedragen. "Het wordt een dubbeltje op zijn kant", ziet onze man op de motor.

clock 16:49 16 uur 49. Welke snelle mannen zitten nog in het peloton? Merlier, Kristoff, Hofstetter, Nizzolo en Matthews met zekerheid. Bennett, Groves, Gaviria en Ackermann spelen voorlopig nog verstoppertje. . Welke snelle mannen zitten nog in het peloton? Merlier, Kristoff, Hofstetter, Nizzolo en Matthews met zekerheid. Bennett, Groves, Gaviria en Ackermann spelen voorlopig nog verstoppertje.

clock 16:45 16 uur 45. Campenaerts deelt stevig duwtje uit aan Robeet. Campenaerts deelt stevig duwtje uit aan Robeet

clock 16:42 16 uur 42. Op een niet-gecategoriseerd kasseistrookje trekt Wellens nog eens stevig door. Merlier is attent mee, net als Campenaerts, Gilbert, Nizzolo en consoorten. De inspanning van Wellens zorgt ervoor dat het peloton weer 20 seconden dichter komt. . Op een niet-gecategoriseerd kasseistrookje trekt Wellens nog eens stevig door. Merlier is attent mee, net als Campenaerts, Gilbert, Nizzolo en consoorten. De inspanning van Wellens zorgt ervoor dat het peloton weer 20 seconden dichter komt.

clock 16:37 16 uur 37. Lotto-Soudal neemt zijn verantwoordelijkheid. Florian Vermeersch heeft een goede spurt, zeker in een uitgedunde groep. Karl Vannieuwkerke. Lotto-Soudal neemt zijn verantwoordelijkheid. Florian Vermeersch heeft een goede spurt, zeker in een uitgedunde groep. Karl Vannieuwkerke

clock 16:34 16 uur 34. Na de hergroepering in het peloton is Campenaerts de eerste die nog eens aan de boom schudt, zonder resultaat. Het peloton moet nog een kleine twee minuten goedmaken op de kopgroep. Krijgen we de verwachte groepssprint of kan de vroege vlucht verrassen? . Na de hergroepering in het peloton is Campenaerts de eerste die nog eens aan de boom schudt, zonder resultaat. Het peloton moet nog een kleine twee minuten goedmaken op de kopgroep. Krijgen we de verwachte groepssprint of kan de vroege vlucht verrassen?

clock 16:32 16 uur 32. Campenaerts plaatst een stevige versnelling. Campenaerts plaatst een stevige versnelling

clock 16:27 16 uur 27. Het peloton kan een zucht van opluchting laten, want de kloof met het elitegroepje is nagenoeg gedicht. De koplopers houden nog anderhalve minuut over. Wie gaat het vuile werk opknappen? . Het peloton kan een zucht van opluchting laten, want de kloof met het elitegroepje is nagenoeg gedicht. De koplopers houden nog anderhalve minuut over. Wie gaat het vuile werk opknappen?

clock 16:19 Congoberg. Op de "flanken" van de Congoberg pitst het peloton opnieuw een stevig stuk van hun achterstand af. Het lijkt en kwestie van tijd vooraleer alles terug samentroept. Het zwaartepunt van de wedstrijd ligt ondertussen ook achter ons, de kansen op een groepssprint lijken zo weer te vergroten. . 16 uur 19. hill Congoberg Op de "flanken" van de Congoberg pitst het peloton opnieuw een stevig stuk van hun achterstand af. Het lijkt en kwestie van tijd vooraleer alles terug samentroept. Het zwaartepunt van de wedstrijd ligt ondertussen ook achter ons, de kansen op een groepssprint lijken zo weer te vergroten.

clock 16:17 16 uur 17. Arkéa toonde zich een halfuurtje geleden nog dominant, door zich voltallig vooraan het peloton te posteren. Nu moet het van jetje geven aan kop van het peloton, want het heeft de slag helemaal gemist. De voorsprong van de favorietengroep op het peloton bedraagt zo'n 20 seconden. . Arkéa toonde zich een halfuurtje geleden nog dominant, door zich voltallig vooraan het peloton te posteren. Nu moet het van jetje geven aan kop van het peloton, want het heeft de slag helemaal gemist. De voorsprong van de favorietengroep op het peloton bedraagt zo'n 20 seconden.

clock 16:14 Haiduk onderuit. Ineos stond maar met vijf renners aan de start in het Jubelpark en het lijkt erop dat ze maar met hooguit drie aan de meet zullen geraken. Elia Viviani viel eerder al vandaag, nu gaat ook de jonge Duitser Haiduk hard onderuit. . 16 uur 14. fall Haiduk onderuit Ineos stond maar met vijf renners aan de start in het Jubelpark en het lijkt erop dat ze maar met hooguit drie aan de meet zullen geraken. Elia Viviani viel eerder al vandaag, nu gaat ook de jonge Duitser Haiduk hard onderuit.

clock 16:13 Haiduk smakte tegen de grond. 16 uur 13. Haiduk smakte tegen de grond

clock 16:09 16 uur 09. Het achtervolgend groepje bedraagt nu drie duo's: Allegaert en Zingle (Cofidis), Wellens en Florian Vermeersch (Lotto-Soudal) en Turner en Sheffield (Ineos). Matthews en Gianni Vermeersch zijn de enkelingen, al heeft die laatste met Bayer wel nog een ploegmaat in de kopgroep zitten. . Het achtervolgend groepje bedraagt nu drie duo's: Allegaert en Zingle (Cofidis), Wellens en Florian Vermeersch (Lotto-Soudal) en Turner en Sheffield (Ineos). Matthews en Gianni Vermeersch zijn de enkelingen, al heeft die laatste met Bayer wel nog een ploegmaat in de kopgroep zitten.

clock 16:07 16 uur 07. Wellens en Sheffield wachten wijselijk, waardoor we een groepje van 8 achtervolgers krijgen. De kloof met de kopgroep - waar Laurence zonet lek reed - bedraagt nog een dikke twee minuten. . Wellens en Sheffield wachten wijselijk, waardoor we een groepje van 8 achtervolgers krijgen. De kloof met de kopgroep - waar Laurence zonet lek reed - bedraagt nog een dikke twee minuten.

clock 16:04 16 uur 04. Verbrokkeling na de Muur. Wellens en Sheffield zijn er met zijn tweeën vandoor, maar een elitegroepje met onder meer Vermeersch, Matthews en Turner is niet ver. . Verbrokkeling na de Muur Wellens en Sheffield zijn er met zijn tweeën vandoor, maar een elitegroepje met onder meer Vermeersch, Matthews en Turner is niet ver.

clock 16:03 16 uur 03. Ook Vermeersch, Matthews en Turner lijken te gaan aansluiten vooraan, maar Sheffield wacht hoegenaamd niet. De jonge Amerikaan maakt vandaag opnieuw indruk. . Ook Vermeersch, Matthews en Turner lijken te gaan aansluiten vooraan, maar Sheffield wacht hoegenaamd niet. De jonge Amerikaan maakt vandaag opnieuw indruk.

clock 16:01 16 uur 01. Het peloton draait de Vesten op. Wellens en Sheffield schuiven meteen naar het front. Ook Allegaert is bij de pinken. . Het peloton draait de Vesten op. Wellens en Sheffield schuiven meteen naar het front. Ook Allegaert is bij de pinken.

clock 15:59 15 uur 59. Grote valpartij vlak voor de Muur. Grote valpartij vlak voor de Muur

clock 15:58 Val. Het peloton wordt opgeschrikt door een val. Onder meer Steels en de snelle Halvorsen liggen erbij. De nervositeit in het peloton stijgt, nu de Muur opnieuw nadert. . 15 uur 58. fall Val Het peloton wordt opgeschrikt door een val. Onder meer Steels en de snelle Halvorsen liggen erbij. De nervositeit in het peloton stijgt, nu de Muur opnieuw nadert.

clock 15:56 15 uur 56. Sep Vanmarcke - die tijdens het voorjaar alle plagen van Egypte over zich kreeg - probeert vandaag de vorm opnieuw wat op te bouwen. Vanmarcke rijdt dan ook in dienst van kopmannen Nizzolo en Barbier en sleurt aan kop van het peloton. Ondertussen imponeert Arkéa ook: de Franse formatie zit voltallig in de voorste gelederen van het peloton. Met Hofstetter, McLay, Russo en Capiot hebben ze vier sprinters mee. Weelde. . Sep Vanmarcke - die tijdens het voorjaar alle plagen van Egypte over zich kreeg - probeert vandaag de vorm opnieuw wat op te bouwen. Vanmarcke rijdt dan ook in dienst van kopmannen Nizzolo en Barbier en sleurt aan kop van het peloton. Ondertussen imponeert Arkéa ook: de Franse formatie zit voltallig in de voorste gelederen van het peloton. Met Hofstetter, McLay, Russo en Capiot hebben ze vier sprinters mee. Weelde.

clock 15:52 Straks volgt nog een tweede beurt. 15 uur 52. Straks volgt nog een tweede beurt.

clock 15:44 15 uur 44. Het peloton, dat in tweeën was gebroken na de Bosberg, is intussen weer verenigd. De koplopers hebben nog 5 minuten over van hun voorsprong. . Het peloton, dat in tweeën was gebroken na de Bosberg, is intussen weer verenigd. De koplopers hebben nog 5 minuten over van hun voorsprong.

clock 15:40 15 uur 40. De favorieten opgelijst. Het tussenstuk tussen de eerste en de tweede passage over de heuvelzone schenkt ons de tijd om de favorieten nog eens op te lijsten. Als het straks op sprinten aankomst op de Houba de Strooperlaan zijn dit de namen met stip: Tim Merlier, Alexander Kristoff, Michael Matthews, Sam Bennett, Hugo Hofstetter, Pascal Ackermann, Fernando Gaviria, Giacomo Nizzolo, Kaden Groves, Danny van Poppel, Max Walscheid en Elia Viviani. In de heuvelzone zal er gekeken worden naar jongens als Tim Wellens, Markus Sheffield, Victor Campenaerts, Florian Vermeersch, Philippe Gilbert, Rasmus Tiller, Gianni Vermeersch, Quinten Hermans, Ben Turner of Connor Swift. Veel schoon volk dus. . De favorieten opgelijst Het tussenstuk tussen de eerste en de tweede passage over de heuvelzone schenkt ons de tijd om de favorieten nog eens op te lijsten. Als het straks op sprinten aankomst op de Houba de Strooperlaan zijn dit de namen met stip: Tim Merlier, Alexander Kristoff, Michael Matthews, Sam Bennett, Hugo Hofstetter, Pascal Ackermann, Fernando Gaviria, Giacomo Nizzolo, Kaden Groves, Danny van Poppel, Max Walscheid en Elia Viviani. In de heuvelzone zal er gekeken worden naar jongens als Tim Wellens, Markus Sheffield, Victor Campenaerts, Florian Vermeersch, Philippe Gilbert, Rasmus Tiller, Gianni Vermeersch, Quinten Hermans, Ben Turner of Connor Swift. Veel schoon volk dus.

clock 15:35 Exit Ballerini. Quick Step zal moeten herbronnen, want Davide Ballerini - vooruitgeschoven als kopman - wordt gemeld als opgever. Van Lerberghe lijkt de tweede man in de pikorde bij de blauwe brigade. . 15 uur 35. give up Exit Ballerini Quick Step zal moeten herbronnen, want Davide Ballerini - vooruitgeschoven als kopman - wordt gemeld als opgever. Van Lerberghe lijkt de tweede man in de pikorde bij de blauwe brigade.

clock 15:32 15 uur 32. In het peloton - hooguit nog 40 man groot - troept alles weer samen. Het is duidelijk dat de opeenvolging van hellingen en het druilerige weer er straks zullen inhakken. . In het peloton - hooguit nog 40 man groot - troept alles weer samen. Het is duidelijk dat de opeenvolging van hellingen en het druilerige weer er straks zullen inhakken.

clock 15:28 15 uur 28. Toppers drijven al boven. De eerste passage van de Muur heeft meteen voor afscheiding in het peloton gezorgd. Met Sheffield, Matthews, Vermeersch en Hermans herkennen we meteen al enkele grote namen. Ook Campenaerts en Swift sluiten aan. . Toppers drijven al boven De eerste passage van de Muur heeft meteen voor afscheiding in het peloton gezorgd. Met Sheffield, Matthews, Vermeersch en Hermans herkennen we meteen al enkele grote namen. Ook Campenaerts en Swift sluiten aan.

clock 15:25 15 uur 25. Vliegen komt ten val op de Muur. Vliegen komt ten val op de Muur

clock 15:23 15 uur 23. Ook het peloton valt de Muur voor een eerste keer aan. Magnus Sheffield, de 20-jarige winnaar van de Brabantse Pijl, maakt indruk op kop, Florian Vermeersch volgt gezwind in het wiel. Op de natte kasseien is de Muur nog moeilijker om te temmen, dat bewijst Loic Vliegen die ongelukkig onderuit schuift. . Ook het peloton valt de Muur voor een eerste keer aan. Magnus Sheffield, de 20-jarige winnaar van de Brabantse Pijl, maakt indruk op kop, Florian Vermeersch volgt gezwind in het wiel. Op de natte kasseien is de Muur nog moeilijker om te temmen, dat bewijst Loic Vliegen die ongelukkig onderuit schuift.



clock 15:18 15 uur 18. Live op Eén. Ondertussen is de uitzending op Eén al een tijdje aan de gang. Karl Vannieuwkerke en Bert De Backer zijn uw gidsen tijdens uw zondagse koersnamiddag. . Live op Eén Ondertussen is de uitzending op Eén al een tijdje aan de gang. Karl Vannieuwkerke en Bert De Backer zijn uw gidsen tijdens uw zondagse koersnamiddag.

clock 15:16 Muur van Geraardsbergen. De Zavelstraat gold als opwarmer voor de Muur, die er nu aan komt. Met nog 87 kilometer te gaan is het wellicht nog te vroeg voor prikjes in het peloton, bij de tweede passage straks zal dat ongetwijfeld een ander verhaal zijn. . 15 uur 16. hill Muur van Geraardsbergen De Zavelstraat gold als opwarmer voor de Muur, die er nu aan komt. Met nog 87 kilometer te gaan is het wellicht nog te vroeg voor prikjes in het peloton, bij de tweede passage straks zal dat ongetwijfeld een ander verhaal zijn.

clock 15:02 7 minuten. Het lijkt alsof de nakende komst van het trio Muur-Bosberg-Congoberg een verlammend effect heeft op het peloton. Plots dikt de voorsprong van de tien leiders aan tot 7 minuten. Met een finale die niet al te selectief is, is het toch maar oppassen geblazen voor de sprintersploegen. . 15 uur 02. time difference 7 minuten Het lijkt alsof de nakende komst van het trio Muur-Bosberg-Congoberg een verlammend effect heeft op het peloton. Plots dikt de voorsprong van de tien leiders aan tot 7 minuten. Met een finale die niet al te selectief is, is het toch maar oppassen geblazen voor de sprintersploegen.

clock 14:55 14 uur 55. Wat staat er nog op het menu? Terwijl de renners de laatste 100km aansnijden, overlopen wij nog eens het menu voor deze namiddag. Binnen zo'n 15 kilometer opent de Zavelstraat de finale van deze Brussels Cycling Classic. Daarna wacht de eerste passage over de Muur van Geraardsbergen, traditioneel gevolgd door de Bosberg. De Congoberg vervolledigt de drietand. Op zo'n 55 kilometer van de aankomst wordt het drietal een tweede maal aangedaan. Daarna is vrijwel rechttoe rechtaan richting Brussel, met onderweg nog de Heiligekruiswegstraat. . Wat staat er nog op het menu? Terwijl de renners de laatste 100km aansnijden, overlopen wij nog eens het menu voor deze namiddag. Binnen zo'n 15 kilometer opent de Zavelstraat de finale van deze Brussels Cycling Classic. Daarna wacht de eerste passage over de Muur van Geraardsbergen, traditioneel gevolgd door de Bosberg. De Congoberg vervolledigt de drietand. Op zo'n 55 kilometer van de aankomst wordt het drietal een tweede maal aangedaan. Daarna is vrijwel rechttoe rechtaan richting Brussel, met onderweg nog de Heiligekruiswegstraat.



clock 14:52 14 uur 52.

clock 14:50 Van der Hoorn staat even stil. De kopgroep is even met negen, want Taco van der Hoorn staat even aan de kant met een mechanisch ongemak. De Nederlander kan zijn weg echter snel verderzetten. . 14 uur 50. mechanical breakdown Van der Hoorn staat even stil De kopgroep is even met negen, want Taco van der Hoorn staat even aan de kant met een mechanisch ongemak. De Nederlander kan zijn weg echter snel verderzetten.

clock 14:25 14 uur 25. De zes Belgen in de kopgroep blijven samen met hun 4 gezellen goed ronddraaien. De voorsprong is wel al een poos gestagneerd rond de vier minuten. De renners zijn ondertussen bezig aan de lange afzink van het Pajottenland richting Vlaamse Ardennen, waar met het duo Muur-Bosberg dé attractie van deze wedstrijd ligt. . De zes Belgen in de kopgroep blijven samen met hun 4 gezellen goed ronddraaien. De voorsprong is wel al een poos gestagneerd rond de vier minuten. De renners zijn ondertussen bezig aan de lange afzink van het Pajottenland richting Vlaamse Ardennen, waar met het duo Muur-Bosberg dé attractie van deze wedstrijd ligt.



clock 14:06 Taco in een ontsnapping, waar hebben we dat nog gezien? 14 uur 06. Taco in een ontsnapping, waar hebben we dat nog gezien?

clock 13:53 Rue de Ronquières. De volgende puist van de dag ligt in 's-Gravensbrakel. De Rue de Ronquières is net als de Rue du Croiseau geen dooddoener, al zal de regen de wedstrijd ongetwijfeld een pak lastiger maken. . 13 uur 53. hill Rue de Ronquières De volgende puist van de dag ligt in 's-Gravensbrakel. De Rue de Ronquières is net als de Rue du Croiseau geen dooddoener, al zal de regen de wedstrijd ongetwijfeld een pak lastiger maken.

clock 13:50 43 per uur. De versnellingspook van het peloton heeft in het eerste wedstrijduur de zesde vitesse nog niet beroerd. Een gemiddelde snelheid van zo'n 43 per uur is het resultaat. . 13 uur 50. average speed 43 per uur De versnellingspook van het peloton heeft in het eerste wedstrijduur de zesde vitesse nog niet beroerd. Een gemiddelde snelheid van zo'n 43 per uur is het resultaat.

clock 13:35 Rue du Croiseau. De kopgroep snijdt de eerste officiële helling van de dag aan, de Rue du Croiseau in Ittre. 800 meter aan zo'n 6 procent, niets onoverkomelijk dus. . 13 uur 35. hill Rue du Croiseau De kopgroep snijdt de eerste officiële helling van de dag aan, de Rue du Croiseau in Ittre. 800 meter aan zo'n 6 procent, niets onoverkomelijk dus.

clock 13:30 13 uur 30.

clock 13:10 4 minuten. Het peloton ziet geen gevaar in de vlucht van tien. In een mum van tijd rijdt het tiental een voorsprong van bijna vier minuten bij mekaar. . 13 uur 10. time difference 4 minuten Het peloton ziet geen gevaar in de vlucht van tien. In een mum van tijd rijdt het tiental een voorsprong van bijna vier minuten bij mekaar.

clock 13:01 13 uur 01. Kopgroep van 10. Het lijkt erop dat we naar een lange vlucht met 10 gaan. Hun namen: Taco van der Hoorn (Intermarché-WG) Jelle Wallays (Cofidis) Bram Welten (FdJ) Tobias Bayer (Alpecin-Fenix) Axel Laurance (B&B Hotels) Arjen Livyns (Bingoal-WB) Gilles De Wilde (Sport Vlaanderen) Rune Herregodts (Sport Vlaanderen) Thimo Willems (Minerva) Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex) . Kopgroep van 10 Het lijkt erop dat we naar een lange vlucht met 10 gaan. Hun namen: Taco van der Hoorn (Intermarché-WG) Jelle Wallays (Cofidis) Bram Welten (FdJ) Tobias Bayer (Alpecin-Fenix) Axel Laurance (B&B Hotels) Arjen Livyns (Bingoal-WB) Gilles De Wilde (Sport Vlaanderen) Rune Herregodts (Sport Vlaanderen) Thimo Willems (Minerva) Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex)

clock 12:58 12 uur 58. Eerste schermutselingen. Ondertussen beweegt er wat in het peloton. Een groepje renners probeert weg te rijden. We herkennen onder anderen Taco van der Hoorn (hoe kon het ook anders), Arjen Livyns en Rune Herregodts. Laat het peloton begaan? . Eerste schermutselingen Ondertussen beweegt er wat in het peloton. Een groepje renners probeert weg te rijden. We herkennen onder anderen Taco van der Hoorn (hoe kon het ook anders), Arjen Livyns en Rune Herregodts. Laat het peloton begaan?

clock 12:47 12 uur 47. Robbie McEwen, koning van het sprintersfestival. Dat de Brussels Cycling Classic, vroeger Parijs-Brussel, traditioneel een sprintersfestival is, moeten we u niet uitleggen. In de laatste 20 jaar eindigde de wedstrijd maar drie keer niét op een massasprint. Vorig jaar won Remco Evenepoel na een solo, in 2004 deed Nick Nuyens dat kunstje al eens voor, net als Kim Kirchen in 2003. Recordhouder qua aantal zeges is de Australische sprintbom Robbie McEwen, die vijf keer won in Brussel. Felix Sellier en Octave Lapize wonnen elk drie keer in de tijd dat de dieren nog spraken. Een rist renners waaronder Rik Van Looy, Tom Boonen en André Greipel wonnen tweemaal. . Robbie McEwen, koning van het sprintersfestival Dat de Brussels Cycling Classic, vroeger Parijs-Brussel, traditioneel een sprintersfestival is, moeten we u niet uitleggen. In de laatste 20 jaar eindigde de wedstrijd maar drie keer niét op een massasprint. Vorig jaar won Remco Evenepoel na een solo, in 2004 deed Nick Nuyens dat kunstje al eens voor, net als Kim Kirchen in 2003. Recordhouder qua aantal zeges is de Australische sprintbom Robbie McEwen, die vijf keer won in Brussel. Felix Sellier en Octave Lapize wonnen elk drie keer in de tijd dat de dieren nog spraken. Een rist renners waaronder Rik Van Looy, Tom Boonen en André Greipel wonnen tweemaal.

clock 12:36 De triomfboog van de Cinquantenaire pronkt in de achtergrond. 12 uur 36. De triomfboog van de Cinquantenaire pronkt in de achtergrond.

clock 12:35 12 uur 35.

clock 12:33 12 uur 33. Officiële start. De neutrale fase zit erop, de stieren worden losgelaten. Krijgen we meteen enkele dappere waterratten die zin hebben in een dag in het offensief? . Officiële start De neutrale fase zit erop, de stieren worden losgelaten. Krijgen we meteen enkele dappere waterratten die zin hebben in een dag in het offensief?

clock 12:31 12 uur 31. De aanloopfase van deze Brussels Cycling Classic oogt mild. Pas na 100 kilometer, met de Zavelstraat en daarna het tweeluik Muur-Bosberg, vinden de renners de eerste échte hindernissen. . De aanloopfase van deze Brussels Cycling Classic oogt mild. Pas na 100 kilometer, met de Zavelstraat en daarna het tweeluik Muur-Bosberg, vinden de renners de eerste échte hindernissen.

clock 12:26 12 uur 26. Ik ben blij dat Remco vandaag niet start. . Sasha Weemaes windt er geen doekjes om voor de start. Ik ben blij dat Remco vandaag niet start. Sasha Weemaes windt er geen doekjes om voor de start

clock 12:18 12 uur 18 match begonnen start time En avant! De kettingen ratelen in het Jubelpark, het peloton trekt zich op gang. Binnen 204 kilometer kennen we de opvolger van Remco Evenepoel.

clock 12:17 Schiet de bonkige Noor van Intermarché-WG straks opnieuw raak? 12 uur 17. Schiet de bonkige Noor van Intermarché-WG straks opnieuw raak?

clock 12:11 12 uur 11. De hele meute is ondertussen aan het startpodium gepasseerd. Om 12.15 u vertrekt het peloton, de eerste 8 kilometer zijn geneutraliseerd. . De hele meute is ondertussen aan het startpodium gepasseerd. Om 12.15 u vertrekt het peloton, de eerste 8 kilometer zijn geneutraliseerd.

clock 12:07 12 uur 07.

clock 12:00 De pannetjes worden nat. De renners die hoopten op een zonnig dagje fietsen in onze hoofdstad komen bedrogen uit. Het water valt al een tijdje stevig uit de lucht en het ziet er niet naar uit dat het snel zal stoppen. . 12 uur . rain De pannetjes worden nat De renners die hoopten op een zonnig dagje fietsen in onze hoofdstad komen bedrogen uit. Het water valt al een tijdje stevig uit de lucht en het ziet er niet naar uit dat het snel zal stoppen.

clock 09:14 09 uur 14. Live bij Sporza. Sporza volgt de koers live met beelden vanaf 13.35 uur op Eén en met livestream op deze pagina. Commentaar is van Karl Vannieuwkerke en Bert De Backer. Op Radio 1 zijn er flitsen met Eddy Botteldoorne. . Live bij Sporza Sporza volgt de koers live met beelden vanaf 13.35 uur op Eén en met livestream op deze pagina. Commentaar is van Karl Vannieuwkerke en Bert De Backer. Op Radio 1 zijn er flitsen met Eddy Botteldoorne.

clock 09:13 09 uur 13. Wie doet er mee? Vorig jaar liet Remco Evenepoel in de slotkilometers zijn enige metgezel Aimé De Gendt in de steek en reed alleen naar de eindmeet. Evenepoel zal zichzelf niet opvolgen. Wel van de partij bij zijn team Quick-Step Alpha Vinyl zijn onder anderen Davide Ballerini met Iljo Keisse en Ethan Vernon. Bij Intermarché-Wanty Gobert staat Alexander Kristoff op de deelnemerslijst net als Aimé De Gendt, vorig jaar nog tweede, en Quinten Hermans. Philippe Gilbert, Florian Vermeersch, Tim Wellens en Victor Campenaerts zijn de speerpunten bij Lotto-Soudal. Gijs Van Hoecke en Lawrence Naesen zijn de 2 Belgen met dienst bij AG2R-Citroën. BORA-hansgrohe, Cofidis, Groupama-FDJ, Ineos Grandiers, Israel-Premier Tech, Team BikeExchange-Jayco en UAE Team EMirates vervolledigen het kransje van WorldTour-teams. Hugo Hofstetter moet het mooie weer maken bij Arkéa-Samsic, waar ook Amaury Capiot present tekent. Tim Merlier en Gianni Vermeersch willen zich onderscheiden bij Alpecin-Fenix. . Wie doet er mee? Vorig jaar liet Remco Evenepoel in de slotkilometers zijn enige metgezel Aimé De Gendt in de steek en reed alleen naar de eindmeet. Evenepoel zal zichzelf niet opvolgen. Wel van de partij bij zijn team Quick-Step Alpha Vinyl zijn onder anderen Davide Ballerini met Iljo Keisse en Ethan Vernon.



Bij Intermarché-Wanty Gobert staat Alexander Kristoff op de deelnemerslijst net als Aimé De Gendt, vorig jaar nog tweede, en Quinten Hermans.



Philippe Gilbert, Florian Vermeersch, Tim Wellens en Victor Campenaerts zijn de speerpunten bij Lotto-Soudal. Gijs Van Hoecke en Lawrence Naesen zijn de 2 Belgen met dienst bij AG2R-Citroën.



BORA-hansgrohe, Cofidis, Groupama-FDJ, Ineos Grandiers, Israel-Premier Tech, Team BikeExchange-Jayco en UAE Team EMirates vervolledigen het kransje van WorldTour-teams.



Hugo Hofstetter moet het mooie weer maken bij Arkéa-Samsic, waar ook Amaury Capiot present tekent. Tim Merlier en Gianni Vermeersch willen zich onderscheiden bij Alpecin-Fenix.

clock 09:09 09 uur 09. Nieuw parcours behouden. De organisatoren van de Brussels Cycling Classic toverden vorig jaar een compleet nieuw parcours uit hun hoed en behouden dat traject ook voor de 102e editie van deze 1.Pro-koers. Startplaats is opnieuw het Jubelpark van Brussel, de eindstreep ligt getrokken op de Houba de Strooperlaan in de schaduw van het Koning Boudewijnstadion. Onderweg wachten 10 hellingen naast 2 pittige kasseistroken, die zich in volle finale van de bijna 204 kilometer lange wedstrijd bevinden. Na de start gaat het richting Overijse, Terhulpen, Waterloo, Eigenbrakel en Itter om zo naar de Rue du Croiseau te trekken. Dat is na 48 km de eerste helling van de dag. Daarop volgt de Rue de Ronquières om zo via Zinnik, Aat en Opzullik de provincie Henegouwen te verlaten en de provincie Oost-Vlaanderen in te duiken. Na 117 km staat de Muur van Geraardsbergen op het menu, gevolgd door de Bosberg. Deze twee mythische hellingen van de "oude" Ronde van Vlaanderen worden na respectievelijk 147 km en 151 km nog eens over gedaan. De Congoberg en de Heiligekruiswegstraat in Schepdaal zijn de 2 twee hellingen van de dag. De laatste bult situeert zich op zowat 14 km van de finish. . Nieuw parcours behouden De organisatoren van de Brussels Cycling Classic toverden vorig jaar een compleet nieuw parcours uit hun hoed en behouden dat traject ook voor de 102e editie van deze 1.Pro-koers.



Startplaats is opnieuw het Jubelpark van Brussel, de eindstreep ligt getrokken op de Houba de Strooperlaan in de schaduw van het Koning Boudewijnstadion. Onderweg wachten 10 hellingen naast 2 pittige kasseistroken, die zich in volle finale van de bijna 204 kilometer lange wedstrijd bevinden.



Na de start gaat het richting Overijse, Terhulpen, Waterloo, Eigenbrakel en Itter om zo naar de Rue du Croiseau te trekken. Dat is na 48 km de eerste helling van de dag. Daarop volgt de Rue de Ronquières om zo via Zinnik, Aat en Opzullik de provincie Henegouwen te verlaten en de provincie Oost-Vlaanderen in te duiken.



Na 117 km staat de Muur van Geraardsbergen op het menu, gevolgd door de Bosberg. Deze twee mythische hellingen van de "oude" Ronde van Vlaanderen worden na respectievelijk 147 km en 151 km nog eens over gedaan.



De Congoberg en de Heiligekruiswegstraat in Schepdaal zijn de 2 twee hellingen van de dag. De laatste bult situeert zich op zowat 14 km van de finish.