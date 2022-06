LIVE: Wie volgt Remco Evenepoel op in natte Brussels Cycling Classic?

clock 13:35 Rue du Croiseau. De kopgroep snijdt de eerste officiële helling van de dag aan, de Rue du Croiseau in Ittre. 800 meter aan zo'n 6 procent, niets onoverkomelijk dus. . 13 uur 35. hill Rue du Croiseau De kopgroep snijdt de eerste officiële helling van de dag aan, de Rue du Croiseau in Ittre. 800 meter aan zo'n 6 procent, niets onoverkomelijk dus.

clock 13:10 4 minuten. Het peloton ziet geen gevaar in de vlucht van tien. In een mum van tijd rijd het tiental een voorsprong van bijna vier minuten bij mekaar. . 13 uur 10. time difference 4 minuten Het peloton ziet geen gevaar in de vlucht van tien. In een mum van tijd rijd het tiental een voorsprong van bijna vier minuten bij mekaar.

clock 13:01 13 uur 01. Kopgroep van 10. Het lijkt erop dat we naar een lange vlucht met 10 gaan. Hun namen: Taco van der Hoorn (Intermarché-WG) Jelle Wallays (Cofidis) Bram Welten (FdJ) Tobias Bayer (Alpecin-Fenix) Axel Laurance (B&B Hotels) Arjen Livyns (Bingoal-WB) Gilles De Wilde (Sport Vlaanderen) Rune Herregodts (Sport Vlaanderen) Thimo Willems (Mercator) Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex) . Kopgroep van 10 Het lijkt erop dat we naar een lange vlucht met 10 gaan. Hun namen: Taco van der Hoorn (Intermarché-WG) Jelle Wallays (Cofidis) Bram Welten (FdJ) Tobias Bayer (Alpecin-Fenix) Axel Laurance (B&B Hotels) Arjen Livyns (Bingoal-WB) Gilles De Wilde (Sport Vlaanderen) Rune Herregodts (Sport Vlaanderen) Thimo Willems (Mercator) Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex)

clock 12:58 12 uur 58. Eerste schermutselingen. Ondertussen beweegt er wat in het peloton. Een groepje renners probeert weg te rijden. We herkennen onder anderen Taco van der Hoorn (hoe kon het ook anders), Arjen Livyns en Rune Herregodts. Laat het peloton begaan? . Eerste schermutselingen Ondertussen beweegt er wat in het peloton. Een groepje renners probeert weg te rijden. We herkennen onder anderen Taco van der Hoorn (hoe kon het ook anders), Arjen Livyns en Rune Herregodts. Laat het peloton begaan?

clock 12:47 12 uur 47. Robbie McEwen, koning van het sprintersfestival. Dat de Brussels Cycling Classic, vroeger Parijs-Brussel, traditioneel een sprintersfestival is, moeten we u niet uitleggen. In de laatste 20 jaar eindigde de wedstrijd maar drie keer niét op een massasprint. Vorig jaar won Remco Evenepoel na een solo, in 2004 deed Nick Nuyens dat kunstje al eens voor, net als Kim Kirchen in 2003. Recordhouder qua aantal zeges is de Australische sprintbom Robbie McEwen, die vijf keer won in Brussel. Felix Sellier en Octave Lapize wonnen elk drie keer in de tijd dat de dieren nog spraken. Een rist renners waaronder Rik Van Looy, Tom Boonen en André Greipel wonnen tweemaal. . Robbie McEwen, koning van het sprintersfestival Dat de Brussels Cycling Classic, vroeger Parijs-Brussel, traditioneel een sprintersfestival is, moeten we u niet uitleggen. In de laatste 20 jaar eindigde de wedstrijd maar drie keer niét op een massasprint. Vorig jaar won Remco Evenepoel na een solo, in 2004 deed Nick Nuyens dat kunstje al eens voor, net als Kim Kirchen in 2003. Recordhouder qua aantal zeges is de Australische sprintbom Robbie McEwen, die vijf keer won in Brussel. Felix Sellier en Octave Lapize wonnen elk drie keer in de tijd dat de dieren nog spraken. Een rist renners waaronder Rik Van Looy, Tom Boonen en André Greipel wonnen tweemaal.

clock 12:36 De triomfboog van de Cinquantenaire pronkt in de achtergrond. 12 uur 36. De triomfboog van de Cinquantenaire pronkt in de achtergrond.

clock 12:33 12 uur 33. Officiële start. De neutrale fase zit erop, de stieren worden losgelaten. Krijgen we meteen enkele dappere waterratten die zin hebben in een dag in het offensief? . Officiële start De neutrale fase zit erop, de stieren worden losgelaten. Krijgen we meteen enkele dappere waterratten die zin hebben in een dag in het offensief?

clock 12:31 12 uur 31. De aanloopfase van deze Brussels Cycling Classic oogt mild. Pas na 100 kilometer, met de Zavelstraat en daarna het tweeluik Muur-Bosberg, vinden de renners de eerste échte hindernissen. . De aanloopfase van deze Brussels Cycling Classic oogt mild. Pas na 100 kilometer, met de Zavelstraat en daarna het tweeluik Muur-Bosberg, vinden de renners de eerste échte hindernissen.

clock 12:26 12 uur 26. Ik ben blij dat Remco vandaag niet start. . Sasha Weemaes windt er geen doekjes om voor de start. Ik ben blij dat Remco vandaag niet start. Sasha Weemaes windt er geen doekjes om voor de start

clock 12:18 12 uur 18 match begonnen start time En avant! De kettingen ratelen in het Jubelpark, het peloton trekt zich op gang. Binnen 204 kilometer kennen we de opvolger van Remco Evenepoel.

clock 12:17 Schiet de bonkige Noor van Intermarché-WG straks opnieuw raak? 12 uur 17. Schiet de bonkige Noor van Intermarché-WG straks opnieuw raak?

clock 12:11 12 uur 11. De hele meute is ondertussen aan het startpodium gepasseerd. Om 12.15 u vertrekt het peloton, de eerste 8 kilometer zijn geneutraliseerd. . De hele meute is ondertussen aan het startpodium gepasseerd. Om 12.15 u vertrekt het peloton, de eerste 8 kilometer zijn geneutraliseerd.

clock 12:00 De pannetjes worden nat. De renners die hoopten op een zonnig dagje fietsen in onze hoofdstad komen bedrogen uit. Het water valt al een tijdje stevig uit de lucht en het ziet er niet naar uit dat het snel zal stoppen. . 12 uur . rain De pannetjes worden nat De renners die hoopten op een zonnig dagje fietsen in onze hoofdstad komen bedrogen uit. Het water valt al een tijdje stevig uit de lucht en het ziet er niet naar uit dat het snel zal stoppen.

clock 09:14 09 uur 14. Live bij Sporza. Sporza volgt de koers live met beelden vanaf 13.35 uur op Eén en met livestream op deze pagina. Commentaar is van Karl Vannieuwkerke en Bert De Backer. Op Radio 1 zijn er flitsen met Eddy Botteldoorne. . Live bij Sporza Sporza volgt de koers live met beelden vanaf 13.35 uur op Eén en met livestream op deze pagina. Commentaar is van Karl Vannieuwkerke en Bert De Backer. Op Radio 1 zijn er flitsen met Eddy Botteldoorne.

clock 09:13 09 uur 13. Wie doet er mee? Vorig jaar liet Remco Evenepoel in de slotkilometers zijn enige metgezel Aimé De Gendt in de steek en reed alleen naar de eindmeet. Evenepoel zal zichzelf niet opvolgen. Wel van de partij bij zijn team Quick-Step Alpha Vinyl zijn onder anderen Davide Ballerini met Iljo Keisse en Ethan Vernon. Bij Intermarché-Wanty Gobert staat Alexander Kristoff op de deelnemerslijst net als Aimé De Gendt, vorig jaar nog tweede, en Quinten Hermans. Philippe Gilbert, Florian Vermeersch, Tim Wellens en Victor Campenaerts zijn de speerpunten bij Lotto-Soudal. Gijs Van Hoecke en Lawrence Naesen zijn de 2 Belgen met dienst bij AG2R-Citroën. BORA-hansgrohe, Cofidis, Groupama-FDJ, Ineos Grandiers, Israel-Premier Tech, Team BikeExchange-Jayco en UAE Team EMirates vervolledigen het kransje van WorldTour-teams. Hugo Hofstetter moet het mooie weer maken bij Arkéa-Samsic, waar ook Amaury Capiot present tekent. Tim Merlier en Gianni Vermeersch willen zich onderscheiden bij Alpecin-Fenix. . Wie doet er mee? Vorig jaar liet Remco Evenepoel in de slotkilometers zijn enige metgezel Aimé De Gendt in de steek en reed alleen naar de eindmeet. Evenepoel zal zichzelf niet opvolgen. Wel van de partij bij zijn team Quick-Step Alpha Vinyl zijn onder anderen Davide Ballerini met Iljo Keisse en Ethan Vernon.



Bij Intermarché-Wanty Gobert staat Alexander Kristoff op de deelnemerslijst net als Aimé De Gendt, vorig jaar nog tweede, en Quinten Hermans.



Philippe Gilbert, Florian Vermeersch, Tim Wellens en Victor Campenaerts zijn de speerpunten bij Lotto-Soudal. Gijs Van Hoecke en Lawrence Naesen zijn de 2 Belgen met dienst bij AG2R-Citroën.



BORA-hansgrohe, Cofidis, Groupama-FDJ, Ineos Grandiers, Israel-Premier Tech, Team BikeExchange-Jayco en UAE Team EMirates vervolledigen het kransje van WorldTour-teams.



Hugo Hofstetter moet het mooie weer maken bij Arkéa-Samsic, waar ook Amaury Capiot present tekent. Tim Merlier en Gianni Vermeersch willen zich onderscheiden bij Alpecin-Fenix.

clock 09:09 09 uur 09. Nieuw parcours behouden. De organisatoren van de Brussels Cycling Classic toverden vorig jaar een compleet nieuw parcours uit hun hoed en behouden dat traject ook voor de 102e editie van deze 1.Pro-koers. Startplaats is opnieuw het Jubelpark van Brussel, de eindstreep ligt getrokken op de Houba de Strooperlaan in de schaduw van het Koning Boudewijnstadion. Onderweg wachten 10 hellingen naast 2 pittige kasseistroken, die zich in volle finale van de bijna 204 kilometer lange wedstrijd bevinden. Na de start gaat het richting Overijse, Terhulpen, Waterloo, Eigenbrakel en Itter om zo naar de Rue du Croiseau te trekken. Dat is na 48 km de eerste helling van de dag. Daarop volgt de Rue de Ronquières om zo via Zinnik, Aat en Opzullik de provincie Henegouwen te verlaten en de provincie Oost-Vlaanderen in te duiken. Na 117 km staat de Muur van Geraardsbergen op het menu, gevolgd door de Bosberg. Deze twee mythische hellingen van de "oude" Ronde van Vlaanderen worden na respectievelijk 147 km en 151 km nog eens over gedaan. De Congoberg en de Heiligekruiswegstraat in Schepdaal zijn de 2 twee hellingen van de dag. De laatste bult situeert zich op zowat 14 km van de finish. . Nieuw parcours behouden De organisatoren van de Brussels Cycling Classic toverden vorig jaar een compleet nieuw parcours uit hun hoed en behouden dat traject ook voor de 102e editie van deze 1.Pro-koers.



Startplaats is opnieuw het Jubelpark van Brussel, de eindstreep ligt getrokken op de Houba de Strooperlaan in de schaduw van het Koning Boudewijnstadion. Onderweg wachten 10 hellingen naast 2 pittige kasseistroken, die zich in volle finale van de bijna 204 kilometer lange wedstrijd bevinden.



Na de start gaat het richting Overijse, Terhulpen, Waterloo, Eigenbrakel en Itter om zo naar de Rue du Croiseau te trekken. Dat is na 48 km de eerste helling van de dag. Daarop volgt de Rue de Ronquières om zo via Zinnik, Aat en Opzullik de provincie Henegouwen te verlaten en de provincie Oost-Vlaanderen in te duiken.



Na 117 km staat de Muur van Geraardsbergen op het menu, gevolgd door de Bosberg. Deze twee mythische hellingen van de "oude" Ronde van Vlaanderen worden na respectievelijk 147 km en 151 km nog eens over gedaan.



De Congoberg en de Heiligekruiswegstraat in Schepdaal zijn de 2 twee hellingen van de dag. De laatste bult situeert zich op zowat 14 km van de finish.