Live: Brussels Cycling Classic is 100 km ver, uitkijken naar eerste keer Muur

Sprinterskoers?

Vroeger draaide de Brussels Cycling Classic steevast uit op een sprint, de laatste jaren is dat toch wat anders. Sinds de intrede van onder meer de Muur van Geraardsbergen is de koers attractiever geworden voor aanvallers.



Zo won Evenepoel er in 2021 en Van der Hoorn in 2022. Vorig jaar werd het wel een sprint, toen was Démare de rapste.