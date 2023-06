Arnaud Démare snelt voor 2e keer naar zegepraal in Brussels Cycling Classic

Ik voelde meteen dat ik nog over Lund was gegaan.

15 uur 14. Démare is de snelste! De sprint wordt van heel ver gelanceerd. Lang lijkt de zege naar Tobias Lund Andresen (Team DSM) te gaan, maar Démare gooit zijn fiets nog langszij. De Fransman pakt de zege met een bandje voorsprong. .

Askey en Abrahamsen krijgen het gaatje toch weer dicht. We gaan sprinten.

15 uur 12. Nog 2,5 kilometer. Dan toch een aanval! Giro-revelatie Derek Gee probeert in het slot nog weg te glippen, maar Koch rijdt het gat toe. Meteen een reactie van Kelland O'Brien dan. Daar zit veel meer op, niemand reageert. .

Koch houdt het tempo hoog voor zijn kopman, Jordi Meeus. Na een tweede plek in de Heistse Pijl gisteren heeft de Limburger de goede vorm alleszins te pakken.

15 uur 02. Nog 10 kilometer. Het peloton heeft zich laten vangen en hangt nu weer op ruim een minuut. Springt er in de kopgroep nog iemand weg of stevenen we af op een sprint? .