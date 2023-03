LIVESTREAM Brugge - De Panne: Waaiers! Ewan, Philipsen en Lampaert zijn mee, Jakobsen niet

clock 15:04 15 uur 04. Alpecin op kop, UAE en Intermarché in de tegenaanval. Alpecin-Deceuninck zet twee mannen op kop. Met Jasper Philipsen aan boord hebben zij geen zin in een hergroepering. In de tweede waaier proberen UAE (voor Ackermann) en Intermarché-Circus-Wanty (voor Thijssen) de scheve situatie recht te zetten. . Alpecin op kop, UAE en Intermarché in de tegenaanval Alpecin-Deceuninck zet twee mannen op kop. Met Jasper Philipsen aan boord hebben zij geen zin in een hergroepering.

In de tweede waaier proberen UAE (voor Ackermann) en Intermarché-Circus-Wanty (voor Thijssen) de scheve situatie recht te zetten.

clock 14:56 14 uur 56. Jakobsen is niet mee. De helft van Soudal - Quick Step rijdt mee in de eerste waaier. Opvallende afwezige: kopman Fabio Jakobsen. De Nederlander kan wel op mededogen rekenen. Zijn ploegmaats draaien niet mee voorin.

De Nederlander kan wel op mededogen rekenen. Zijn ploegmaats draaien niet mee voorin.

clock 14:53 14 uur 53. De koersdirectie heeft de renners nog eens goed geteld. 36 renners rijden momenteel in de aanval. . De koersdirectie heeft de renners nog eens goed geteld. 36 renners rijden momenteel in de aanval.

clock 14:51 14 uur 51. deze teams hebben de boot* gemist. Movistar UAE Groupama-FDJ Astana Bahrain Victorious Intermarché-Circus-Wanty TotalEnergies Bingoal WB * de waaier

* de waaier

clock 14:51 14 uur 51. Het is koers. José De Cauwer.

clock 14:50 14 uur 50. kijk nu live. Nog 90 km: de uitzending begint! Kijk op deze pagina, op VRT Max en op Eén naar Brugge - De Panne. Koersprofessor José De Cauwer en régional de l'étape verzorgen het commentaar.

Kijk op deze pagina, op VRT Max en op Eén naar Brugge - De Panne. Koersprofessor José De Cauwer en régional de l'étape verzorgen het commentaar.

clock 14:48 14 uur 48. Jasper Phillipsen zorgt voor de afscheiding van de eerste waaier.

clock 14:46 14 uur 46. Philipsen de aanstoker. Jasper Philipsen heeft de lont aan het vuur gestoken. De kopman van Alpecin-Deceuninck trok stevig door in De Moeren.

clock 14:45 14 uur 45. Nog enkele namen uit de kopgroep: Jonas Rickaert, Bert Van Lerberghe, Edward Theuns, Piet Allegaert en de Noor Soren Waerenskjold. Ook de vroege aanvallers Milan Fretin en Jens Reynders kachelen mee.

clock 14:44 14 uur 44. Ewan, Philipsen en Lampaert zijn mee. De wind blaast flink door de microfoon van radiotour. De namen van Caleb Ewan, Jasper Philipsen en ex-winnaar Yves Lampaert hebben we wel goed begrepen. Zij maken deel uit van waaier 1. De tweede waaier volgt al op meer dan 1 minuut.

Zij maken deel uit van waaier 1. De tweede waaier volgt al op meer dan 1 minuut.

clock 14:37 14 uur 37. nog 2 rondes. De renners zijn weer in De Panne. Nog 2 boeiende rondes van 48 km en u kent de opvolger van Tim Merlier. De Belgische kampioen is er deze keer niet bij. Soudal - Quick Step speelt vandaag Fabio Jakobsen uit.

De Belgische kampioen is er deze keer niet bij. Soudal - Quick Step speelt vandaag Fabio Jakobsen uit.

clock 14:34 14 uur 34. 35 renners op kop. De eerste waaier bestaat uit 35 renners. We bezorgen u zo snel mogelijk enkele interessante namen uit de kopgroep. De tweede groep volgt op 40 seconden.

De tweede groep volgt op 40 seconden.

clock 14:29 14 uur 29. samensmelting. Net voor de live-uitzending (om 14.50 uur) komt er een einde aan de aanval van de renners Rutsch, Le Berre, Benixden, Reynders en Fretin. De eerste waaier slokt hen op. Nog 100 km koers.

Nog 100 km koers.

clock 14:22 breuk in het peloton. Hier zit u op te wachten... waaiers! De wind doet zijn ding in de Moeren, het peloton breekt weer in stukken.

De wind doet zijn ding in de Moeren, het peloton breekt weer in stukken.

clock 14:19 fietswissel Olav Kooij. Actie voor de mecanicien van Jumbo-Visma. De Nederlandse sprinter Olav Kooij heeft een nieuwe fiets nodig.

clock 14:16 14 uur 16. De Fransman Mathis Le Berre in de aanval.

clock 14:15 14 uur 15. de man die Van Baarle als laatste kon volgen. Mathis Le Berre is een van de 5 koplopers. Doet zijn naam een belletje rinkelen? De 21-jarige Fransman was de laatste die Dylan van Baarle kon volgen in de Omloop.

De 21-jarige Fransman was de laatste die Dylan van Baarle kon volgen in de Omloop.

clock 14:14 BORA laat weten dat Sam Bennett toch niet hersteld is van zijn val in Milaan-Sanremo. De winnaar van 2021 is uit de koers gestapt. 14 uur 14. BORA laat weten dat Sam Bennett toch niet hersteld is van zijn val in Milaan-Sanremo. De winnaar van 2021 is uit de koers gestapt.

clock 14:14 + 1'22". Nog 112 km: de leiders krijgen weer wat marge. . 14 uur 14. time difference + 1'22" Nog 112 km: de leiders krijgen weer wat marge.

clock 14:09 Mark Cavendish valt. Ai, voormalig wereldkampioen Mark Cavendish gaat tegen de vlakte. Gelukkig voor de kopman van Astana kan hij snel weer voort.

clock 14:07 + 38 seconden. Terwijl de renners in het peloton hun regenjasjes uitschieten, krijgen ze de kopgroep stilaan in hun vizier. De voorsprong van de 5 leiders zakt onder de minuut.

clock 14:06 14 uur 06. Fabio Jakobsen: "Hier winnen en in de Scheldeprijs". De man met rugnummer 1 heeft Brugge - De Panne nog niet op zijn palmares staan. "Ik wil altijd presteren", zei Europees kampioen Fabio Jakobsen vanmiddag aan de start. "Ik heb nog 2 kansen dit voorjaar: vandaag en in de Scheldeprijs. We gaan ervoor." Het grillige weer schrikt de Nederlander niet af. Jakobsen: "Ik ben geboren in de wind, ik kan goed tegen de koude en regen vind ik niet erg."

"Ik heb nog 2 kansen dit voorjaar: vandaag en in de Scheldeprijs. We gaan ervoor."

Het grillige weer schrikt de Nederlander niet af.

Jakobsen: "Ik ben geboren in de wind, ik kan goed tegen de koude en regen vind ik niet erg."

clock 14:05 14 uur 05. Ik ben geboren in de wind, ik kan goed tegen de koude en regen vind ik niet erg. Fabio Jakobsen. Ik ben geboren in de wind, ik kan goed tegen de koude en regen vind ik niet erg. Fabio Jakobsen

clock 14:04 14 uur 04. Fabio Jakobsen: "Deze omstandigheden liggen mij". Fabio Jakobsen: "Deze omstandigheden liggen mij"

clock 14:00 Torres naar ziekenhuis. Nog 124 km: Fernando Gaviria (Movistar) ziet een van zijn helpers uitvallen. De Spanjaard Fernando Torres is gevallen en moet naar het ziekenhuis.

clock 13:58 42,5 km/u. Na 2 uur koers doorkruist het peloton het centrum van Veurne. Dat doen ze met een gemiddelde van 42,5 km/u.

clock 13:53 opgave Louis Blouwe. Voor Louis Blouwe is Brugge - De Panne afgelopen. Na zijn aanval geeft de 23-jarige renner van Bingoal WB op.

clock 13:52 achterwiel voor Sam Welsford. De Australiër Sam Welsford is een van de outsiders vandaag. De sprinter van Team DSM vraagt een nieuw achterwiel.

clock 13:47 13 uur 47. 5 leiders. Jonas Rutsch (Dui - EF-EasyPost) Mathis Le Berre (Fra - Arkéa-Samsic) Louis Benixden (Den - Uno-X) Jens Reynders (Israel-Premier Tech) Milan Fretin (Flanders-Baloise) voorsprong: 1'24"

voorsprong: 1'24"

clock 13:40 13 uur 40. Reynders haakt weer aan. Reynders is een taaie en pikt vooraan weer in. Voor het Bingoal-duo Meens en Blouwe gaat het dan weer te snel. Zij rijden niet meer op kop. Meens is opgeslokt door het peloton, Blouwe is nog aan het spartelen.

Meens is opgeslokt door het peloton, Blouwe is nog aan het spartelen.

clock 13:38 13 uur 38. Reynders lost. Voor Jens Reynders gaat het te hard voorin. De 24-jarige renner moet lossen.

clock 13:33 13 uur 33. De kopgroep telt 7 renners.

clock 13:32 13 uur 32. welkom in De Panne. De 7 leiders overschrijden een eerste keer de finishlijn in De Panne. 3 rondes van 48 km krijgen ze nu voor de wielen geschoven. 3 rondes met telkens een passage door de Moeren, waar de wind vrij spel heeft.

3 rondes van 48 km krijgen ze nu voor de wielen geschoven.

3 rondes met telkens een passage door de Moeren, waar de wind vrij spel heeft.

clock 13:25 + 1 minuut. De kopgroep krijgt het lastig. De bonus slinkt tot 1 minuut en 2 seconden.

clock 13:22 13 uur 22. Radiotour meldt opnieuw een breuk in het peloton. . Radiotour meldt opnieuw een breuk in het peloton.

clock 13:22 13 uur 22. de namen van de 7 leiders. Jonas Rutsch (Dui - EF-EasyPost) Mathis Le Berre (Fra - Arkéa-Samsic) Louis Benixden (Den - Uno-X) Jens Reynders (Israel-Premier Tech) Milan Fretin (Flanders-Baloise) Johan Meens (Bingoal WB) Louis Blouwe (Bingoal WB)

clock 13:15 13 uur 15. lokale circuit. De 7 aanvallers en het peloton snijden het lokale circuit aan. De kopgroep koerst momenteel met een bonus van 1 minuut en 38 seconden op het peloton.

clock 13:12 13 uur 12. Opnieuw tegenslag voor Sam Bennett. Vorig weekend viel hij in Milaan-Sanremo (foto), nu geeft hij opnieuw op.

clock 13:10 13 uur 10. Sam Bennett won Brugge - De Panne in 2021. Sam Bennett won Brugge - De Panne in 2021

clock 13:09 opgave ex-winnaar Sam Bennett. Bij BORA gaat de kopman overboord. Sam Bennett stapt uit de koers. Twee jaar geleden was hij nog de sterkste in De Panne. Vorig weekend moest de Ierse sprinter ook opgeven in Milaan-Sanremo. Een val nekte hem. Mag Jordi Meeus straks zijn kansen gaan?

Vorig weekend moest de Ierse sprinter ook opgeven in Milaan-Sanremo. Een val nekte hem.

Mag Jordi Meeus straks zijn kansen gaan?

clock 13:06 13 uur 06. de deur staat open. Lezen ze mee in het peloton? Onze inkt is nog niet opgedroogd of ze gooien er weer de beuk in. Achteraan staat de deur open. De kopgroep moet in minder dan geen tijd een halve minuut prijsgeven. De leiders rijden 1 minuut en 51 seconden voor het peloton uit.

Achteraan staat de deur open. De kopgroep moet in minder dan geen tijd een halve minuut prijsgeven.

De leiders rijden 1 minuut en 51 seconden voor het peloton uit.

clock 13:00 2'28". Wapenstilstand in het pleoton? De 7 leiders rijden Diksmuide binnen met een comfortabele voorsprong van 2 minuten en 28 seconden.

clock 12:53 12 uur 53. Groenewegen: "Rustig aan doen wordt moeilijk". Dylan Groenewegen won 4 jaar geleden voor Fernando Gaviria en Elia Viviani. "Het is altijd leuk om hier terug te keren", vertelt de Nederlandse sprinter. "Vandaag wordt het met de wind wat anders koersen", denkt hij. "Dat is omschakelen. Als sprinter wil je vaak rustig aan doen tot aan de finale, dat zal vandaag moeilijk zijn." "We gaan echt koers krijgen", wist Groenewegen al voor de start.

"Vandaag wordt het met de wind wat anders koersen", denkt hij. "Dat is omschakelen. Als sprinter wil je vaak rustig aan doen tot aan de finale, dat zal vandaag moeilijk zijn."

"We gaan echt koers krijgen", wist Groenewegen al voor de start.

clock 12:52 12 uur 52. Dylan Groenewegen: "Gaan echt koers krijgen". Dylan Groenewegen: "Gaan echt koers krijgen"

clock 12:39 12 uur 39. 3e keer, goeie keer voor Philipsen? Jasper Philipsen rijdt Brugge - De Panne voor de 3e keer in zijn carrière. In 2018 stond hij als belofte meteen op het podium (als 3e). Twee jaar geleden werd hij 2e achter Sam Bennett. Volgt dit jaar de bekroning voor de kopman van Alpecin - Deceuninck?

In 2018 stond hij als belofte meteen op het podium (als 3e). Twee jaar geleden werd hij 2e achter Sam Bennett.

Volgt dit jaar de bekroning voor de kopman van Alpecin - Deceuninck?

clock 12:39 12 uur 39. Jasper Philipsen: "Ik verwacht oorlog". Jasper Philipsen: "Ik verwacht oorlog"

clock 12:38 12 uur 38. Waaiers zijn leuk, zeker als je mee bent. Jasper Philipsen. Waaiers zijn leuk, zeker als je mee bent. Jasper Philipsen

clock 12:36 +40 seconden. De 7 leiders houden stand. Zij rijden 40 seconden voor het (eerste) peloton uit.

clock 12:30 waaiers in Moere? Hebben we al prijs? Terwijl het peloton door Moere - niet Moeren - rijdt, breekt het pak in tweeën. De ingrediënten voor waaiers zijn aanwezig. De wind blaast schuin in de rug, het tempo ligt hoog.

De ingrediënten voor waaiers zijn aanwezig. De wind blaast schuin in de rug, het tempo ligt hoog.

clock 12:26 12 uur 26. halve minuut voor de leiders in Koekelare. Het peloton geeft de 7 aanvallers weer wat ruimte. 33 seconden om precies te zijn. De leiders rijden nu Koekelare binnen.

De leiders rijden nu Koekelare binnen.

clock 12:19 12 uur 19. kopgroep van 7 renners. De tegenaanvallers pikken hun wagon aan bij de 4 leiders. Veel ruimte krijgen ze niet. Het peloton volgt op 15 seconden van de kopgroep. De 7 aanvallers: Jonas Rutsch (Dui - EF-EasyPost) Mathis Le Berre (Fra - Arkéa-Samsic) Louis Benixden (Den - Uno-X) Jens Reynders (Israel-Premier Tech) Milan Fretin (Flanders-Baloise) Johan Meens (Bingoal WB) Louis Blouwe (Bingoal WB)

De 7 aanvallers:

Jonas Rutsch (Dui - EF-EasyPost) Mathis Le Berre (Fra - Arkéa-Samsic) Louis Benixden (Den - Uno-X) Jens Reynders (Israel-Premier Tech) Milan Fretin (Flanders-Baloise) Johan Meens (Bingoal WB) Louis Blouwe (Bingoal WB)

clock 12:12 12 uur 12. 4 aanvallers, 3 tegenaanvallers. Een kwartet probeert een nieuwe aanval op te zetten. De Fransman Le Berre, de Deen Benixden, en de Belgen Reynders en Fretin slaan de handen in mekaar. Blouwe, Meens en de Duitser Rutsch gaan in de tegenaanval. Het peloton volgt op 1 minuut van de kopgroep.

Blouwe, Meens en de Duitser Rutsch gaan in de tegenaanval.

Het peloton volgt op 1 minuut van de kopgroep.

clock 12:10 12 uur 10. Jonas Rickaert: "Doen er alles aan om mee in de finale te zitten". Jonas Rickaert: "Doen er alles aan om mee in de finale te zitten"

clock 12:07 12 uur 07. eerste aanvallers snel gegrepen. De eerste aanval is er een van korte duur. De Fransman Bonnet (TotalEnergies), de Deen Benixden (Uno-X) en de Belg Desal (Bingoal WB) krijgen geen

clock 12:02 12 uur 02 match begonnen start time officiële start Daar gaan ze! Brugge - De Panne is nu ook officieel begonnen.

clock 11:59 11 uur 59. Jordi Meeus: "Maken meer kans met Bennett". Bij BORA moet Jordi Meeus zich vandaag wegcijferen voor kopman Sam Bennett. "Ik ben wat ziekjes teruggekeerd uit Italië en heb enkele dagen niet kunnen fietsen", legt de 24-jarige sprinter uit. "We maken dus meer kans met Sam Bennett." In Sanremo kwam de Ierse sprinter ten val. "Daar heeft hij niet te veel last meer van", weet ploegmaat Meeus. "Zijn rug deed wat pijn, maar dat is volledig van de baan." Bennett won Brugge - De Panne 2 jaar geleden. Hij klopte toen Jasper Philipsen en Pascal Ackermann in de sprint. . Jordi Meeus: "Maken meer kans met Bennett" Bij BORA moet Jordi Meeus zich vandaag wegcijferen voor kopman Sam Bennett.

"Ik ben wat ziekjes teruggekeerd uit Italië en heb enkele dagen niet kunnen fietsen", legt de 24-jarige sprinter uit. "We maken dus meer kans met Sam Bennett."

In Sanremo kwam de Ierse sprinter ten val. "Daar heeft hij niet te veel last meer van", weet ploegmaat Meeus. "Zijn rug deed wat pijn, maar dat is volledig van de baan."

Bennett won Brugge - De Panne 2 jaar geleden. Hij klopte toen Jasper Philipsen en Pascal Ackermann in de sprint.

clock 11:57 11 uur 57. Jordi Meeus: "We trekken de kaart Sam Bennett". Jordi Meeus: "We trekken de kaart Sam Bennett"

clock 11:51 Soudal - Quick Step rijdt Brugge - De Panne met 6 pionnen:. 11 uur 51. Soudal - Quick Step rijdt Brugge - De Panne met 6 pionnen:

clock 11:50 11 uur 50. Olav Kooij: "Het gaat de hele dag knokken worden". Olav Kooij: "Het gaat de hele dag knokken worden"

clock 11:40 11 uur 40. De renners aan de start in Brugge. Rechts herkent u Mark Cavendish.

clock 11:40 De ploeg laat weten dat Sep Vanmarcke ziek is. 11 uur 40. De ploeg laat weten dat Sep Vanmarcke ziek is.

clock 11:37 Declercq en Vanmarcke. Niet alleen Tim Declercq (maagproblemen) is niet aan de start verschenen, ook Sep Vanmarcke heeft in laatste instantie afgezegd. Omdat Milaan-Sanremo nog in de benen zit? Het monument stond oorspronkelijk niet op zijn programma. Vanmarcke finishte als 46e, op een dikke minuut van winnaar Mathieu van der Poel. . 11 uur 37. give up Declercq en Vanmarcke Niet alleen Tim Declercq (maagproblemen) is niet aan de start verschenen, ook Sep Vanmarcke heeft in laatste instantie afgezegd.

Omdat Milaan-Sanremo nog in de benen zit? Het monument stond oorspronkelijk niet op zijn programma. Vanmarcke finishte als 46e, op een dikke minuut van winnaar Mathieu van der Poel.

clock 11:35 11 uur 35. officieuze start. 200 renners zijn op hun fiets gestapt in Brugge. Over een klein halfuurtje beginnen ze officieel te koersen. Op het programma: 211 kilometer in weer en wind met bestemming De Panne. . officieuze start 200 renners zijn op hun fiets gestapt in Brugge. Over een klein halfuurtje beginnen ze officieel te koersen.

Op het programma: 211 kilometer in weer en wind met bestemming De Panne.

clock 11:25 11 uur 25. Mark Cavendish: "Het wordt een spektakel". Mark Cavendish: "Het wordt een spektakel"

clock 11:20 10 graden en regen. Weerman Bram voorspelt een grijze dag. Momenteel geeft het kwik 10 graden Celsius aan. Het druppelt in Brugge en de wind waait met 14 km/u richting het zuidoosten. Dat wordt dus zijwind in het begin van de koers. De renners rijden naar het zuidwesten. . 11 uur 20. rain 10 graden en regen Weerman Bram voorspelt een grijze dag. Momenteel geeft het kwik 10 graden Celsius aan. Het druppelt in Brugge en de wind waait met 14 km/u richting het zuidoosten.

Dat wordt dus zijwind in het begin van de koers. De renners rijden naar het zuidwesten.

clock 11:11 11 uur 11. Twee jaar terug moest ik mee zijn in de vroege vlucht, nu behoor ik tot de favorieten. Dat is speciaal. Gerben Thijssen. Twee jaar terug moest ik mee zijn in de vroege vlucht, nu behoor ik tot de favorieten. Dat is speciaal. Gerben Thijssen

clock 11:10 11 uur 10. Thijssen: "Wil gerust opnieuw jumpen". Gerben Thijssen kan na de Bredene-Koksijde Classic vandaag nog een keer winnen aan de kust. "Vrijdag heb ik ervoor moeten jumpen", blikt de 24-jarige sprinter terug. "Het zou fantastisch zijn als ik nu gewoon kan winnen. Al wil ik ook opnieuw jumpen." Met kleppers als Jakobsen, Philipsen en Groenewegen is de tegenstand niet min. "Het niveau ligt heel hoog vandaag", weet de renner van Intermarché-Circus-Wanty. "Ik vind het heel leuk om met zo'n status te koersen. Twee jaar terug moest ik mee zijn in de vroege vlucht, nu behoor ik tot de favorieten. Dat is speciaal." Het grijze weer schrikt Thijssen niet af. "Bij de jeugd heb ik al gewonnen in zulke omstandigheden. Ik kan er goed tegen." . Thijssen: "Wil gerust opnieuw jumpen" Gerben Thijssen kan na de Bredene-Koksijde Classic vandaag nog een keer winnen aan de kust.

"Vrijdag heb ik ervoor moeten jumpen", blikt de 24-jarige sprinter terug. "Het zou fantastisch zijn als ik nu gewoon kan winnen. Al wil ik ook opnieuw jumpen."

Met kleppers als Jakobsen, Philipsen en Groenewegen is de tegenstand niet min. "Het niveau ligt heel hoog vandaag", weet de renner van Intermarché-Circus-Wanty.

"Ik vind het heel leuk om met zo'n status te koersen. Twee jaar terug moest ik mee zijn in de vroege vlucht, nu behoor ik tot de favorieten. Dat is speciaal."

Het grijze weer schrikt Thijssen niet af. "Bij de jeugd heb ik al gewonnen in zulke omstandigheden. Ik kan er goed tegen."

clock 11:06 11 uur 06. Gerben Thijssen: "Het niveau ligt heel hoog vandaag. Leuk om dan zo'n status te hebben". Gerben Thijssen: "Het niveau ligt heel hoog vandaag. Leuk om dan zo'n status te hebben"

clock 11:03 11 uur 03. Waaiers vind ik niet erg. Het maakt de koers boeiender. Caleb Ewan. Waaiers vind ik niet erg. Het maakt de koers boeiender. Caleb Ewan

clock 11:01 11 uur 01. Ewan: "Met een kleine groep voor de overwinning". Lotto-Dstny komt niet met Arnaud De Lie aan de start, wel met Caleb Ewan. De ervaren Australiër maakt zich op voor een harde koers. "Dit weertje is typisch Belgisch", grijnst Ewan. "Een echte sprintkoers wordt het dus niet, denk ik. Een kleine groep zal om de overwinning strijden." "Voor mij wordt het zaak om voortdurend in de kop van de wedstrijd te koersen", geeft de sprinter mee. "Waaiers vind ik niet erg. Het maakt de koers boeiender." . Ewan: "Met een kleine groep voor de overwinning" Lotto-Dstny komt niet met Arnaud De Lie aan de start, wel met Caleb Ewan. De ervaren Australiër maakt zich op voor een harde koers.

"Dit weertje is typisch Belgisch", grijnst Ewan. "Een echte sprintkoers wordt het dus niet, denk ik. Een kleine groep zal om de overwinning strijden."



"Voor mij wordt het zaak om voortdurend in de kop van de wedstrijd te koersen", geeft de sprinter mee. "Waaiers vind ik niet erg. Het maakt de koers boeiender."

clock 11:00 11 uur . Caleb Ewan: "Wordt geen sprintkoers, denk ik". Caleb Ewan: "Wordt geen sprintkoers, denk ik"

clock 10:35 10 uur 35. Beresterke Yves Lampaert in 2020. Yves Lampaert blikt met een grote glimlach terug op Brugge - De Panne 2020, een van de zwaarste edities. De wind blies Mathieu van der Poel zelfs in de gracht. Lampaert bleef wel op zijn fiets en kwam solo aan in De Panne. Zijn maatje en collega-beer Tim Declercq - die er vandaag niet bij is - finishte als tweede. Kijk hieronder naar het verslag van de heroïsche editie. . Beresterke Yves Lampaert in 2020 Yves Lampaert blikt met een grote glimlach terug op Brugge - De Panne 2020, een van de zwaarste edities. De wind blies Mathieu van der Poel zelfs in de gracht.

Lampaert bleef wel op zijn fiets en kwam solo aan in De Panne. Zijn maatje en collega-beer Tim Declercq - die er vandaag niet bij is - finishte als tweede.

Kijk hieronder naar het verslag van de heroïsche editie.

clock 10:30 10 uur 30. 2020: Lampaert wint spektakelstuk Driedaagse Brugge-De Panne, Van der Poel komt ten val. 2020: Lampaert wint spektakelstuk Driedaagse Brugge-De Panne, Van der Poel komt ten val

clock 10:23 10 uur 23. Brugge-De Panne Lampaert beukt naar zege in uitgewaaide Driedaagse Brugge-De Panne

clock 10:20 10 uur 20. wielrennen Koers, koers en nog eens koers: dit zijn de belangrijke wielerafspraken de komende weken

clock 09:44 09 uur 44. Soudal-Quick Step mist Tim Declercq. Soudal-Quick Step heeft nog moeten sleutelen aan zijn ploeg voor Brugge-De Panne. Tim Declercq kampt met maagproblemen en komt straks niet aan de start. Ook Casper Pedersen is er niet bij. Hij wordt vervangen door Yves Lampaert. . Soudal-Quick Step mist Tim Declercq Soudal-Quick Step heeft nog moeten sleutelen aan zijn ploeg voor Brugge-De Panne. Tim Declercq kampt met maagproblemen en komt straks niet aan de start. Ook Casper Pedersen is er niet bij. Hij wordt vervangen door Yves Lampaert.

clock 09:31 09 uur 31. Live op Sporza. We beginnen stilaan af te tellen naar de Ronde van Vlaanderen op 2 april. Brugge-De Panne is daar traditioneel een onderdeel van. U hoeft niks te missen van de koers op deze pagina met live tekst. Vanaf 14.50 uur streamen we hier ook de tv-uitzending van Eén. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer zijn de commentatoren met dienst, Renaat Schotte is onze man op de moto. Op Radio 1 is Christophe Vandegoor van de partij met flitsen. . Live op Sporza We beginnen stilaan af te tellen naar de Ronde van Vlaanderen op 2 april. Brugge-De Panne is daar traditioneel een onderdeel van.



U hoeft niks te missen van de koers op deze pagina met live tekst. Vanaf 14.50 uur streamen we hier ook de tv-uitzending van Eén.



Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer zijn de commentatoren met dienst, Renaat Schotte is onze man op de moto.



Op Radio 1 is Christophe Vandegoor van de partij met flitsen.

clock 11:44 11 uur 44. Nizzolo nog niet fit: "Het wordt geen massasprint". Sep Vanmarcke liet afgelopen week de Bredene-Koksijde Classic schieten om de zieke Giacomo Nizzolo te vervangen in Milaan-Sanremo. De Italiaan is nog steeds niet topfit en moet ook voor Brugge-De Panne verstek laten gaan. Derek Gee neemt zijn plaats in. Israel-Premier Tech komt zo zonder sprinter naar Brugge. Ploegleider Dirk Demol: "Nizzolo werd ziek in de Tirreno. Hij had enkele dagen koorts, waardoor hij niet topfit is." Een spurter is geen noodzaak, meent Demol: "Het wordt woensdag zogezegd een festival voor sprinters, maar dat is op papier. Ik verwacht geen massasprint, zeker niet gezien de weersverwachtingen. Ik verwacht dat wij zeer aanvallend gaan rijden, aangezien we geen baat hebben bij een spurt." . Nizzolo nog niet fit: "Het wordt geen massasprint" Sep Vanmarcke liet afgelopen week de Bredene-Koksijde Classic schieten om de zieke Giacomo Nizzolo te vervangen in Milaan-Sanremo. De Italiaan is nog steeds niet topfit en moet ook voor Brugge-De Panne verstek laten gaan. Derek Gee neemt zijn plaats in. Israel-Premier Tech komt zo zonder sprinter naar Brugge.



Ploegleider Dirk Demol: "Nizzolo werd ziek in de Tirreno. Hij had enkele dagen koorts, waardoor hij niet topfit is."



Een spurter is geen noodzaak, meent Demol: "Het wordt woensdag zogezegd een festival voor sprinters, maar dat is op papier. Ik verwacht geen massasprint, zeker niet gezien de weersverwachtingen. Ik verwacht dat wij zeer aanvallend gaan rijden, aangezien we geen baat hebben bij een spurt."

clock 19:35 19 uur 35. Ik verwacht een hevige strijd in de Moeren, maar ook op andere stukken op het lokaal circuit kan het scheuren. Nikolas Maes (ploegleider Lotto-Dstny). Ik verwacht een hevige strijd in de Moeren, maar ook op andere stukken op het lokaal circuit kan het scheuren. Nikolas Maes (ploegleider Lotto-Dstny)

clock 19:34 19 uur 34. Lotto-Dstny: "Ewan heeft de goede vorm te pakken". Bij Lotto-Dstny leggen ze alle Lotto-ballen in het mandje van sprintbom Caleb Ewan. "Caleb heeft in Milaan-Sanremo getoond dat hij over een goed vormpeil beschikt. We willen hem zo goed mogelijk ondersteunen richting de finale", zegt ploegleider Nikolas Maes. De weerkaarten werden al grondig bestudeerd. "Er wordt regen en veel wind voorspeld, dus maken we ons op voor een hevige strijd in De Moeren, maar ook op andere stukken op het lokaal circuit kan het scheuren." Ewan krijgt 3 Belgen mee in steun: Cedric Beullens, Jasper De Buyst en Frederik Frison. De selectie wordt vervolledigd door Jarad Drizners (Aus), Jacopo Guarnieri (Ita) en Michael Schwarzmann (Dui). . Lotto-Dstny: "Ewan heeft de goede vorm te pakken" Bij Lotto-Dstny leggen ze alle Lotto-ballen in het mandje van sprintbom Caleb Ewan. "Caleb heeft in Milaan-Sanremo getoond dat hij over een goed vormpeil beschikt. We willen hem zo goed mogelijk ondersteunen richting de finale", zegt ploegleider Nikolas Maes.



De weerkaarten werden al grondig bestudeerd. "Er wordt regen en veel wind voorspeld, dus maken we ons op voor een hevige strijd in De Moeren, maar ook op andere stukken op het lokaal circuit kan het scheuren."



Ewan krijgt 3 Belgen mee in steun: Cedric Beullens, Jasper De Buyst en Frederik Frison. De selectie wordt vervolledigd door Jarad Drizners (Aus), Jacopo Guarnieri (Ita) en Michael Schwarzmann (Dui).