LIVE: Opgave ex-winnaar Sam Bennett in Brugge - De Panne

de namen van de 7 leiders. Jonas Rutsch (Dui - EF-EasyPost) Mathis Le Berre (Fra - Arkéa-Samsic) Louis Benixden (Den - Uno-X) Jens Reynders (Israel-Premier Tech) Milan Fretin (Flanders-Baloise) Johan Meens (Bingoal WB) Louis Blouwe (Bingoal WB)

lokale circuit. De 7 aanvallers en het peloton snijden in De Panne het lokale circuit aan. 3 rondes van 48 km krijgen ze nu voor de wielen geschoven. 3 rondes met telkens een passage door de Moeren, waar de wind vrij spel heeft. De kopgroep koerst momenteel met een bonus van 1 minuut en 38 seconden op het peloton.

13 uur 10. Sam Bennett won Brugge - De Panne in 2021.

13 uur 09. opgave ex-winnaar Sam Bennett. Bij BORA gaat de kopman overboord. Sam Bennett stapt uit de koers. Twee jaar geleden was hij nog de sterkste in De Panne. Vorig weekend moest de Ierse sprinter ook opgeven in Milaan-Sanremo. Een val nekte hem. Mag Jordi Meeus straks zijn kansen gaan?

13 uur 06. de deur staat open. Lezen ze mee in het peloton? Onze inkt is nog niet opgedroogd of ze gooien er weer de beuk in. Achteraan staat de deur open. De kopgroep moet in minder dan geen tijd een halve minuut prijsgeven. De leiders rijden 1 minuut en 51 seconden voor het peloton uit.

13 uur. 2'28". Wapenstilstand in het pleoton? De 7 leiders rijden Diksmuide binnen met een comfortabele voorsprong van 2 minuten en 28 seconden.

12 uur 53. Groenewegen: "Rustig aan doen wordt moeilijk". Dylan Groenewegen won 4 jaar geleden voor Fernando Gaviria en Elia Viviani. "Het is altijd leuk om hier terug te keren", vertelt de Nederlandse sprinter. "Vandaag wordt het met de wind wat anders koersen", denkt hij. "Dat is omschakelen. Als sprinter wil je vaak rustig aan doen tot aan de finale, dat zal vandaag moeilijk zijn." "We gaan echt koers krijgen", wist Groenewegen al voor de start.

12 uur 52. Dylan Groenewegen: "Gaan echt koers krijgen".

12 uur 39. 3e keer, goeie keer voor Philipsen? Jasper Philipsen rijdt Brugge - De Panne voor de 3e keer in zijn carrière. In 2018 stond hij als belofte meteen op het podium (als 3e). Twee jaar geleden werd hij 2e achter Sam Bennett. Volgt dit jaar de bekroning voor de kopman van Alpecin - Deceuninck?

12 uur 39. Jasper Philipsen: "Ik verwacht oorlog".

12 uur 38. Waaiers zijn leuk, zeker als je mee bent. Jasper Philipsen.

12 uur 36. +40 seconden. De 7 leiders houden stand. Zij rijden 40 seconden voor het (eerste) peloton uit.

12 uur 30. waaiers in Moere? Hebben we al prijs? Terwijl het peloton door Moere - niet Moeren - rijdt, breekt het pak in tweeën. De ingrediënten voor waaiers zijn aanwezig. De wind blaast schuin in de rug, het tempo ligt hoog.

12 uur 26. halve minuut voor de leiders in Koekelare. Het peloton geeft de 7 aanvallers weer wat ruimte. 33 seconden om precies te zijn. De leiders rijden nu Koekelare binnen.

12 uur 19. kopgroep van 7 renners. De tegenaanvallers pikken hun wagon aan bij de 4 leiders. Veel ruimte krijgen ze niet. Het peloton volgt op 15 seconden van de kopgroep. De 7 aanvallers: Jonas Rutsch (Dui - EF-EasyPost) Mathis Le Berre (Fra - Arkéa-Samsic) Louis Benixden (Den - Uno-X) Jens Reynders (Israel-Premier Tech) Milan Fretin (Flanders-Baloise) Johan Meens (Bingoal WB) Louis Blouwe (Bingoal WB)

12 uur 12. 4 aanvallers, 3 tegenaanvallers. Een kwartet probeert een nieuwe aanval op te zetten. De Fransman Le Berre, de Deen Benixden, en de Belgen Reynders en Fretin slaan de handen in mekaar. Blouwe, Meens en de Duitser Rutsch gaan in de tegenaanval. Het peloton volgt op 1 minuut van de kopgroep.

12 uur 10. Jonas Rickaert: "Doen er alles aan om mee in de finale te zitten".

12 uur 07. eerste aanvallers snel gegrepen. De eerste aanval is er een van korte duur. De Fransman Bonnet (TotalEnergies), de Deen Benixden (Uno-X) en de Belg Desal (Bingoal WB) krijgen geen vrijheid.