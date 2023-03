Kijk woensdag naar Brugge-De Panne: "Er wordt regen en veel wind voorspeld"

clock 19:34

19 uur 34. Lotto-Dstny: "Ewan heeft de goede vorm te pakken". Bij Lotto-Dstny leggen ze alle Lotto-ballen in het mandje van sprintbom Caleb Ewan. "Caleb heeft in Milaan-Sanremo getoond dat hij over een goed vormpeil beschikt. We willen hem zo goed mogelijk ondersteunen richting de finale", zegt ploegleider Nikolas Maes. De weerkaarten werden al grondig bestudeerd. "Er wordt regen en veel wind voorspeld, dus maken we ons op voor een hevige strijd in De Moeren, maar ook op andere stukken op het lokaal circuit kan het scheuren." Ewan krijgt 3 Belgen mee in steun: Cedric Beullens, Jasper De Buyst en Frederik Frison. De selectie wordt vervolledigd door Jarad Drizners (Aus), Jacopo Guarnieri (Ita) en Michael Schwarzmann (Dui). .