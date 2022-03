Straks Brugge-De Panne: Pion minder voor Quick Step-Alpha Vinyl, "Massasprint? 101 procent kans"

11:22 Er ontbreken heel wat renners op de startlijst, maar Jasper Stuyven wilde na zijn ziekte voor Milaan-Sanremo nog een extra koersdag inlassen. 11 uur 22. Er ontbreken heel wat renners op de startlijst, maar Jasper Stuyven wilde na zijn ziekte voor Milaan-Sanremo nog een extra koersdag inlassen.

11:16 11 uur 16. Brugge-De Panne heeft de voorbije jaren enkele gedaanteverwisselingen ondergaan. Van een Driedaagse is deze koers geëvolueerd naar een eendagswedstrijd. Het traject is ook meer dan eens hertekend en bovendien is er met de plaats op de kalender geschoven. Die factoren bepalen mee dat er met Sam Bennett (2021) en Dylan Groenewegen (2019) slechts twee ex-winnaars aan de start staan. . Brugge-De Panne heeft de voorbije jaren enkele gedaanteverwisselingen ondergaan. Van een Driedaagse is deze koers geëvolueerd naar een eendagswedstrijd. Het traject is ook meer dan eens hertekend en bovendien is er met de plaats op de kalender geschoven. Die factoren bepalen mee dat er met Sam Bennett (2021) en Dylan Groenewegen (2019) slechts twee ex-winnaars aan de start staan.

10:51 Eerste afmeldingen. Een uurtje voor de start sijpelen de eerste afzeggers van de dag door. Mikkel Honoré (Quick Step-Alpha Vinyl) en William Levy (Uno-X) zullen het startblad niet tekenen. Bij de Deen van The Wolfpack gaat het om een infectie aan de luchtwegen. . 10 uur 51. Eerste afmeldingen Een uurtje voor de start sijpelen de eerste afzeggers van de dag door. Mikkel Honoré (Quick Step-Alpha Vinyl) en William Levy (Uno-X) zullen het startblad niet tekenen. Bij de Deen van The Wolfpack gaat het om een infectie aan de luchtwegen.

10:51 10 uur 51.

10:00 10 uur . Wielermanager! Voor wie zijn wekker niet gezet heeft: u heeft nog heel even de tijd om uw wielermanager aan te passen. Wie heeft er voldoende sprinters in zijn selectie opgenomen en wie wordt dan de aas? . Wielermanager! Voor wie zijn wekker niet gezet heeft: u heeft nog heel even de tijd om uw wielermanager aan te passen. Wie heeft er voldoende sprinters in zijn selectie opgenomen en wie wordt dan de aas?

09:58 09 uur 58. Een ochtendwandeling langs het deelnemersveld brengt ons bij dit kransje sprinters: Sam Bennett, Jordi Meeus, Mark Cavendish, Arnaud De Lie, Gerben Thijssen, Max Walscheid, Arnaud Démare, Rudy Barbier, Olav Kooij, Dylan Groenewegen, Cees Bol, Alberto Dainese, Jon Aberasturi, Pascal Ackermann, Tim Merlier, Nacer Bouhanni, Luca Mozzato, Sacha Modolo, Timothy Dupont, Niccolo Bonifazio en Kristoffer Halvorsen. . Een ochtendwandeling langs het deelnemersveld brengt ons bij dit kransje sprinters: Sam Bennett, Jordi Meeus, Mark Cavendish, Arnaud De Lie, Gerben Thijssen, Max Walscheid, Arnaud Démare, Rudy Barbier, Olav Kooij, Dylan Groenewegen, Cees Bol, Alberto Dainese, Jon Aberasturi, Pascal Ackermann, Tim Merlier, Nacer Bouhanni, Luca Mozzato, Sacha Modolo, Timothy Dupont, Niccolo Bonifazio en Kristoffer Halvorsen.

09:50 Het zijn niet de meest optimale omstandigheden voor dit parcours, al hoor je daar wellicht niemand over klagen. . 09 uur 50. Het zijn niet de meest optimale omstandigheden voor dit parcours, al hoor je daar wellicht niemand over klagen.

09:36 09 uur 36. Vroeger kwamen we naar deze koers met knikkende knieën, want het kan fel tempeesten in De Moeren. Vorig jaar was het er al windstil, dat zal straks niet anders zijn. De kans dat het op een massasprint zal uitdraaien is wellicht 101 procent groot. Michel Cornelisse (ploegleider Alpecin-Fenix). Vroeger kwamen we naar deze koers met knikkende knieën, want het kan fel tempeesten in De Moeren. Vorig jaar was het er al windstil, dat zal straks niet anders zijn. De kans dat het op een massasprint zal uitdraaien is wellicht 101 procent groot. Michel Cornelisse (ploegleider Alpecin-Fenix)

09:33 09 uur 33. Brugge-De Panne. De Minerva Classic Brugge-De Panne is de tweede WorldTour-koers op Belgische bodem na de Omloop Het Nieuwsblad. De liefhebbers van kasseien en hellingen blijven nog heel even in de wachtkamer, want de organisatie laat dat type hindernissen links liggen. De Moeren zouden de scherprechter moeten zijn in de 3 lokale ronden, maar door het zeer zachte weer en een gebrek aan wind staat een (massa)sprint in de sterren geschreven. Volg de koers vanaf 11.55 u op de voet, vanaf 14.50 u zijn er rechtstreekse beelden op Eén en met onze livestream. . Brugge-De Panne De Minerva Classic Brugge-De Panne is de tweede WorldTour-koers op Belgische bodem na de Omloop Het Nieuwsblad. De liefhebbers van kasseien en hellingen blijven nog heel even in de wachtkamer, want de organisatie laat dat type hindernissen links liggen. De Moeren zouden de scherprechter moeten zijn in de 3 lokale ronden, maar door het zeer zachte weer en een gebrek aan wind staat een (massa)sprint in de sterren geschreven. Volg de koers vanaf 11.55 u op de voet, vanaf 14.50 u zijn er rechtstreekse beelden op Eén en met onze livestream.

23-03-2022 23-03-2022.

09:48 09 uur 48. Het is natuurlijk zeer spijtig dat we Caleb Ewan niet in stelling kunnen brengen. Arnaud De Lie is echter een waardig alternatief. Hij is zeer sterk bezig en we geloven in zijn kunnen. Deze Minerva Classic Brugge De Panne omschrijf ik het 'kampioenschap van de sprinters', zeker als je de deelnemerslijst bekijkt. De drie passages in De Moeren kunnen misschien voor wat nervositeit in het peloton zorgen, maar ik verwacht toch een massaspurt. Nikolas Maes (ploegleider Lotto-Soudal). Het is natuurlijk zeer spijtig dat we Caleb Ewan niet in stelling kunnen brengen. Arnaud De Lie is echter een waardig alternatief. Hij is zeer sterk bezig en we geloven in zijn kunnen. Deze Minerva Classic Brugge De Panne omschrijf ik het 'kampioenschap van de sprinters', zeker als je de deelnemerslijst bekijkt. De drie passages in De Moeren kunnen misschien voor wat nervositeit in het peloton zorgen, maar ik verwacht toch een massaspurt. Nikolas Maes (ploegleider Lotto-Soudal)

09:46 09 uur 46.

22-03-2022 22-03-2022.

13:25 13 uur 25. Niet Fabio Jakobsen is woensdag de kopman van Quick Step-Alpha Vinyl, wel Mark Cavendish. De Nederlander reed zaterdag nog Milaan-Sanremo en doseert wellicht met Gent-Wevelgem in het achterhoofd. Cavendish won vorige woensdag Milaan-Turijn en kan rekenen op onder meer Michael Morkov. . Niet Fabio Jakobsen is woensdag de kopman van Quick Step-Alpha Vinyl, wel Mark Cavendish. De Nederlander reed zaterdag nog Milaan-Sanremo en doseert wellicht met Gent-Wevelgem in het achterhoofd. Cavendish won vorige woensdag Milaan-Turijn en kan rekenen op onder meer Michael Morkov.

13:25 13 uur 25.