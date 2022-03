Quick Step-Alpha Vinyl trekt de kaart van Mark Cavendish in Brugge-De Panne

De Nederlander reed zaterdag nog Milaan-Sanremo en doseert wellicht met Gent-Wevelgem in het achterhoofd.

13 uur 25. Niet Fabio Jakobsen is woensdag de kopman van Quick Step-Alpha Vinyl, wel Mark Cavendish. De Nederlander reed zaterdag nog Milaan-Sanremo en doseert wellicht met Gent-Wevelgem in het achterhoofd. Cavendish won vorige woensdag Milaan-Turijn en kan rekenen op onder meer Michael Morkov. .

13:23

13 uur 23. Brugge-De Panne. Woensdag gaan we tussen Brugge en De Panne op zoek naar een opvolger van Sam Bennett. Het parcours van ruim 200 kilometer is biljartvlak, maar in de lokale lus van 45 kilometer kan de passage door De Moeren altijd voor opschudding zorgen. Die omloop wordt 3 keer aangesneden. U kunt de Minerva Classic Brugge-De Panne bekijken vanaf 14.50 u op Eén. .