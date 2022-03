LIVESTREAM Brugge-De Panne: Kan er nog iemand een massasprint vermijden?

16:30 Koprol in het peloton. Tuur Dens maakt een flinke salto in de gracht, maar oogt oké. Zijn tuimeling verloopt gelukkig goed. Ook de andere gehavenden springen snel weer op hun fiets. . 16 uur 30. Koprol in het peloton Tuur Dens maakt een flinke salto in de gracht, maar oogt oké. Zijn tuimeling verloopt gelukkig goed. Ook de andere gehavenden springen snel weer op hun fiets.

16:29 16 uur 29. Coppi e Bartali. In Italië kennen we de dagwinnaar. Mathieu van der Poel animeerde de koers, Ethan Hayter heeft het laatste woord. . Coppi e Bartali In Italië kennen we de dagwinnaar. Mathieu van der Poel animeerde de koers, Ethan Hayter heeft het laatste woord.

16:27 16 uur 27. Kopgroep gegrepen. Nog 31 kilometer en we klappen het boek van laatste overlevers Jens Reynders en Dimitri Peyskens zo goed als dicht. Hun vlucht van meer dan 170 kilometer is voorbij. . Kopgroep gegrepen Nog 31 kilometer en we klappen het boek van laatste overlevers Jens Reynders en Dimitri Peyskens zo goed als dicht. Hun vlucht van meer dan 170 kilometer is voorbij.

16:23 16 uur 23. De snelheidsmeter op de motor van Renaat Schotte flirt met 60 km/u. Het gaat razendsnel, maar waaiers zitten er geenszins in. Jammer, maar het is niet anders. . De snelheidsmeter op de motor van Renaat Schotte flirt met 60 km/u. Het gaat razendsnel, maar waaiers zitten er geenszins in. Jammer, maar het is niet anders.

16:21 16 uur 21. Reynders solo. De jongste van het groepje geeft zich nog niet gewonnen. Jens Reynders rekt zijn inspanning en gaat solo. Ploegmakker Milan Fretin staat in het peloton dan weer stil met een bandbreuk. . Reynders solo De jongste van het groepje geeft zich nog niet gewonnen. Jens Reynders rekt zijn inspanning en gaat solo. Ploegmakker Milan Fretin staat in het peloton dan weer stil met een bandbreuk.

16:20 16 uur 20. De ploegen groeperen zich. Cavendish zit al een hele dag zeer alert voorin. Vermote, Politt en Keisse voeren het peloton aan bij het spandoek dat het begin van De Moeren aangeeft. . De ploegen groeperen zich. Cavendish zit al een hele dag zeer alert voorin. Vermote, Politt en Keisse voeren het peloton aan bij het spandoek dat het begin van De Moeren aangeeft.

16:18 De Moeren. Onze man op de motor pept ons wat op. In De Moeren kennen ze het begrip "windstil" niet, maar bij de vorige ondernemingen kozen ze telkens voor een plaspauze. We vermoeden dat daar nu geen tijd voor zal zijn. . 16 uur 18. De Moeren Onze man op de motor pept ons wat op. In De Moeren kennen ze het begrip "windstil" niet, maar bij de vorige ondernemingen kozen ze telkens voor een plaspauze. We vermoeden dat daar nu geen tijd voor zal zijn.

16:16 16 uur 16. Voor profrenners is dit geen zware wedstrijd geweest. Iedereen zal straks denken dat hij een kans maakt. . Karl Vannieuwkerke. Voor profrenners is dit geen zware wedstrijd geweest. Iedereen zal straks denken dat hij een kans maakt. Karl Vannieuwkerke

16:13 16 uur 13. De talrijke paaltjes en verkeerseilandjes maken er soms een chaotische boel van. Pascal Ackermann heeft nog een laatste plasje gedaan net voor de stormloop richting De Moeren. . De talrijke paaltjes en verkeerseilandjes maken er soms een chaotische boel van. Pascal Ackermann heeft nog een laatste plasje gedaan net voor de stormloop richting De Moeren.

16:08 Laatste ronde! Nog 45 kilometer: tijd voor een laatste keer het circuit in en om De Panne. De 3 leiders zijn een vogel voor de kat: 48". . 16 uur 08. Laatste ronde! Nog 45 kilometer: tijd voor een laatste keer het circuit in en om De Panne. De 3 leiders zijn een vogel voor de kat: 48".

16:07 16 uur 07. Het peloton verkent nog eens de slotkilometers en daar liggen toch enkele valstrikken. De zwiepende bewegingen in het peloton kunnen altijd voor verrassingen zorgen. Na een eerste snuffelronde ging Jos van Emden overigens de aanwezigheid van wat overbodig verkeersmeubilair (zoals parkeerborden) aankaarten. Die kleine slordigheden zijn rechtgezet. . Het peloton verkent nog eens de slotkilometers en daar liggen toch enkele valstrikken. De zwiepende bewegingen in het peloton kunnen altijd voor verrassingen zorgen. Na een eerste snuffelronde ging Jos van Emden overigens de aanwezigheid van wat overbodig verkeersmeubilair (zoals parkeerborden) aankaarten. Die kleine slordigheden zijn rechtgezet.

16:02 Petje af voor Iljo Keisse! 16 uur 02. Petje af voor Iljo Keisse!

16:00 16 uur . Neen, het was slechts ijdele hoop. Politt en Keisse, die al enkele uren mennen, laten zich niet wegdrummen en nemen hun stelling weer in. . Neen, het was slechts ijdele hoop. Politt en Keisse, die al enkele uren mennen, laten zich niet wegdrummen en nemen hun stelling weer in.

15:57 15 uur 57. Toch nog animo? Willen ze er toch nog iets van maken? Het peloton wordt wat onrustiger. Zo schuift Trek-Segafredo, een van de weinige teams zonder topsprinter, op. . Toch nog animo? Willen ze er toch nog iets van maken? Het peloton wordt wat onrustiger. Zo schuift Trek-Segafredo, een van de weinige teams zonder topsprinter, op.

15:55 15 uur 55. Er is veel gebeurd, maar vergeet niet dat Dylan Groenewegen tot twee jaar terug de snelste van alle sprinters was. . José De Cauwer. Er is veel gebeurd, maar vergeet niet dat Dylan Groenewegen tot twee jaar terug de snelste van alle sprinters was. José De Cauwer

15:54 15 uur 54. BikeExchange. De wedloop richting WorldTour-tickets voor de komende jaren dreigde onverwachte slachtoffers te maken, want onder meer BikeExchange moest dringend ontwaken uit een lange winterslaap. Dat is intussen gebeurd. Simon Yates won de slotrit van Parijs-Nice, in Catalonië was er een twee op een rij dankzij Michael Matthews en Kaden Groves. Dylan Groenewegen kan voor drie op een rij zorgen. . BikeExchange De wedloop richting WorldTour-tickets voor de komende jaren dreigde onverwachte slachtoffers te maken, want onder meer BikeExchange moest dringend ontwaken uit een lange winterslaap. Dat is intussen gebeurd. Simon Yates won de slotrit van Parijs-Nice, in Catalonië was er een twee op een rij dankzij Michael Matthews en Kaden Groves. Dylan Groenewegen kan voor drie op een rij zorgen.

15:53 15 uur 53. Reynders gebruikt zijn verstand en laat Battaglin en Peyskens terugkeren. Het was dus een beetje gekwispel in de marge. . Reynders gebruikt zijn verstand en laat Battaglin en Peyskens terugkeren. Het was dus een beetje gekwispel in de marge.

15:50 Sprint. Hoofdsponsor Minerva heeft nog een extraatje klaargelegd bij een tussensprint. Jens Reynders neemt die voor zijn rekening en de kloeke boy zet door. . 15 uur 50. Sprint Hoofdsponsor Minerva heeft nog een extraatje klaargelegd bij een tussensprint. Jens Reynders neemt die voor zijn rekening en de kloeke boy zet door.

15:48 15 uur 48. Het is niet het dagje van Jumbo-Visma. In Catalonië is Tom Dumoulin van zijn fiets gestapt, in Italië heeft Tobias Foss opgegeven en in deze koers sukkelt Pascal Eenkhoorn met de naweeën van een val. . Het is niet het dagje van Jumbo-Visma. In Catalonië is Tom Dumoulin van zijn fiets gestapt, in Italië heeft Tobias Foss opgegeven en in deze koers sukkelt Pascal Eenkhoorn met de naweeën van een val.

15:44 15 uur 44. Nog 64 kilometer. Over 19 kilometer krijgen we de laatste repetitie aan de finish. Het wedstrijdverhaal is flinterdun. Gelukkig geven Battaglin, Reynders en Peyskens nog wat kleur aan deze dag. En wie weet zijn ook zij zuinig omgesprongen met hun brandstof en kunnen ze hen toch nog een beetje ambeteren tijdens de finale. . Nog 64 kilometer Over 19 kilometer krijgen we de laatste repetitie aan de finish. Het wedstrijdverhaal is flinterdun. Gelukkig geven Battaglin, Reynders en Peyskens nog wat kleur aan deze dag. En wie weet zijn ook zij zuinig omgesprongen met hun brandstof en kunnen ze hen toch nog een beetje ambeteren tijdens de finale.

15:39 15 uur 39. De Belgische wielerfans zullen blij zijn dat ze Julien Vermote weer op kop van het peloton zien. De 32-jarige West-Vlaming heeft kwakkeljaren achter de rug. Vorig jaar werd hij op de valreep opgevist door Alpecin-Fenix, maar door ziekte en andere perikelen reed hij geen enkele koers. . De Belgische wielerfans zullen blij zijn dat ze Julien Vermote weer op kop van het peloton zien. De 32-jarige West-Vlaming heeft kwakkeljaren achter de rug. Vorig jaar werd hij op de valreep opgevist door Alpecin-Fenix, maar door ziekte en andere perikelen reed hij geen enkele koers.

15:37 Zet Mark Cavendish zijn zegeteller straks op 4? 15 uur 37. Zet Mark Cavendish zijn zegeteller straks op 4?

15:35 15 uur 35. In het spoor van Iljo Keisse en Julien Vermote hebben de makkers van Nacer Bouhanni zich gegroepeerd. Zetten de Fransen alles op het woelwater of gaan ze weer voor zoveel mogelijk mannetjes in de top 10? Hugo Hofstetter zit in Catalonië, Amaury Capiot is hier wel ingeschreven. . In het spoor van Iljo Keisse en Julien Vermote hebben de makkers van Nacer Bouhanni zich gegroepeerd. Zetten de Fransen alles op het woelwater of gaan ze weer voor zoveel mogelijk mannetjes in de top 10? Hugo Hofstetter zit in Catalonië, Amaury Capiot is hier wel ingeschreven.

15:28 15 uur 28. Nog 75 kilometer. Het peloton is niet meer aan het slenteren en dus moeten enkele lieden een tandje bijsteken bij hun terugkeer na een plaspauze. Voor sommigen is het de zwaarste inspanning tot dusver. . Nog 75 kilometer Het peloton is niet meer aan het slenteren en dus moeten enkele lieden een tandje bijsteken bij hun terugkeer na een plaspauze. Voor sommigen is het de zwaarste inspanning tot dusver.

15:25 15 uur 25.

15:21 15 uur 21. Ook deze keer gebeurt er niets in De Moeren. Meer nog: er wordt weer een sanitaire stop georganiseerd. . Renaat Schotte op de motor. Ook deze keer gebeurt er niets in De Moeren. Meer nog: er wordt weer een sanitaire stop georganiseerd. Renaat Schotte op de motor

15:20 15 uur 20. Bij deze finish - een laatste rechte lijn van 700 meter - zullen ook de loodsen hun mouwen opstropen. Ook dat wordt een koers in de koers. Dan kijken we uit naar de machtsverhoudingen tussen Danny van Poppel, Michael Morkov, Jasper De Buyst, Ramon Sinkeldam, Luka Mezgec, Max Richeze en Jonas Rickaert. . Bij deze finish - een laatste rechte lijn van 700 meter - zullen ook de loodsen hun mouwen opstropen. Ook dat wordt een koers in de koers. Dan kijken we uit naar de machtsverhoudingen tussen Danny van Poppel, Michael Morkov, Jasper De Buyst, Ramon Sinkeldam, Luka Mezgec, Max Richeze en Jonas Rickaert.

15:16 15 uur 16. Julien Vermote, Nils Politt en Iljo Keisse: dat zijn de vrolijke vrienden op kop van het peloton. De ploegmakkers van Dylan Groenewegen inspecteren op de tweede linie. . Julien Vermote, Nils Politt en Iljo Keisse: dat zijn de vrolijke vrienden op kop van het peloton. De ploegmakkers van Dylan Groenewegen inspecteren op de tweede linie.

15:16 15 uur 16. Jasper De Buyst probeert langs rechts de staart van de slang in te wisselen voor een betere positie. De loods van Arnaud De Lie, nota bene kersvers vader, zakt vanavond nog af naar de studio van Extra Time Koers. Om 21.15 u (Canvas) schuiven ook Marc Sergeant, Bram Tankink en Dirk De Wolf aan. . Jasper De Buyst probeert langs rechts de staart van de slang in te wisselen voor een betere positie. De loods van Arnaud De Lie, nota bene kersvers vader, zakt vanavond nog af naar de studio van Extra Time Koers. Om 21.15 u (Canvas) schuiven ook Marc Sergeant, Bram Tankink en Dirk De Wolf aan.

15:12 15 uur 12. Daar is Jos! We hebben Jos van Emden nog niet op kop van het peloton gezien, maar daar brengt hij nu verandering in. Het is niet echt duidelijk wat de bedoeling is. Het leek alsof hij een boodschap met de motorrijder en de tv-kijker wilde delen. . Daar is Jos! We hebben Jos van Emden nog niet op kop van het peloton gezien, maar daar brengt hij nu verandering in. Het is niet echt duidelijk wat de bedoeling is. Het leek alsof hij een boodschap met de motorrijder en de tv-kijker wilde delen.

15:09 15 uur 09. Het peloton oordeelt dat ze te snel in de buurt van de vluchters komen. De vaart gaat er dan helemaal uit. Met een toeristentempo trekken ze naar de finish: 2'13". . Het peloton oordeelt dat ze te snel in de buurt van de vluchters komen. De vaart gaat er dan helemaal uit. Met een toeristentempo trekken ze naar de finish: 2'13".

15:07 15 uur 07. Nog 2 ronden. Reynders, Battaglin en Peyskens checken nog eens hoe de laatste kilometer in elkaar steekt. Het koptrio begint aan de voorlaatste lokale lus. . Nog 2 ronden Reynders, Battaglin en Peyskens checken nog eens hoe de laatste kilometer in elkaar steekt. Het koptrio begint aan de voorlaatste lokale lus.

15:00 15 uur . "Ik zie niet in wie kan wegrijden uit het peloton om een sprint te ontlopen", geeft José De Cauwer aan. Geef de man eens ongelijk. Nog 100 kilometer: 2'55" voor het koptrio. . "Ik zie niet in wie kan wegrijden uit het peloton om een sprint te ontlopen", geeft José De Cauwer aan. Geef de man eens ongelijk. Nog 100 kilometer: 2'55" voor het koptrio.

14:54 Lotto-Soudal kijkt uit naar hoe Arnaud De Lie zal presteren in een WorldTour-koers. 14 uur 54. Lotto-Soudal kijkt uit naar hoe Arnaud De Lie zal presteren in een WorldTour-koers

14:53 14 uur 53. Op deze finish kijk ik ook uit naar wie de beste lead-out zal verzorgen. En dan kom je toch nog altijd uit bij Michael Morkov. . José De Cauwer. Op deze finish kijk ik ook uit naar wie de beste lead-out zal verzorgen. En dan kom je toch nog altijd uit bij Michael Morkov. José De Cauwer

14:51 14 uur 51. Eén en livestream. Hier gaan we voor het rechtstreeks verslag. Veel kijkplezier! . Eén en livestream Hier gaan we voor het rechtstreeks verslag. Veel kijkplezier!

14:48 14 uur 48. We zijn bijna halfweg en het peloton mag stilaan wat gas geven om sneller dan het traagste schema te finishen. . We zijn bijna halfweg en het peloton mag stilaan wat gas geven om sneller dan het traagste schema te finishen.

14:42 14 uur 42. In Milaan-Sanremo reed Jos van Emden grofweg 240 kilometer op kop van het peloton. De Nederlander kan hier een hersteltraining houden, want voorlopig hoeft hij niet te knechten. Dat moeten andere teams zoals Alpecin-Fenix doen. Richard Plugge, ploegbaas van Van Emden en Wout van Aert, verweet de ploeg van de broers Roodhooft nog een gebrek aan medewerking afgelopen zaterdag. Vandaag spelen ze geen verstoppertje en dat is gezien de status van Tim Merlier ook geheel logisch. . In Milaan-Sanremo reed Jos van Emden grofweg 240 kilometer op kop van het peloton. De Nederlander kan hier een hersteltraining houden, want voorlopig hoeft hij niet te knechten. Dat moeten andere teams zoals Alpecin-Fenix doen. Richard Plugge, ploegbaas van Van Emden en Wout van Aert, verweet de ploeg van de broers Roodhooft nog een gebrek aan medewerking afgelopen zaterdag. Vandaag spelen ze geen verstoppertje en dat is gezien de status van Tim Merlier ook geheel logisch.

14:40 14 uur 40. Onze Nederlandse vrienden missen Fabio Jakobsen, maar Dylan Groenewegen is hier wel en hij is een van de topfavorieten. Al mag je bij onze Noorderburen ook Olav Kooij geenszins vergeten. De nog maar 20-jarige neoprof van Jumbo-Visma werd dit seizoen al eens 2e in de UAE Tour en 2e en 3e in Tirreno-Adriatico. "Als alles op zijn plaats valt, dan zit een overwinning er misschien in", vertelde hij vanmiddag in Brugge. . Onze Nederlandse vrienden missen Fabio Jakobsen, maar Dylan Groenewegen is hier wel en hij is een van de topfavorieten. Al mag je bij onze Noorderburen ook Olav Kooij geenszins vergeten. De nog maar 20-jarige neoprof van Jumbo-Visma werd dit seizoen al eens 2e in de UAE Tour en 2e en 3e in Tirreno-Adriatico. "Als alles op zijn plaats valt, dan zit een overwinning er misschien in", vertelde hij vanmiddag in Brugge.

14:37 14 uur 37. Ook met het verschil blijft het al een tijdje status quo: Keisse en co houden het trio rond de kaap van 4 minuten. . Ook met het verschil blijft het al een tijdje status quo: Keisse en co houden het trio rond de kaap van 4 minuten.

14:31 14 uur 31. Sam Bennett: "Danny van Poppel doet het geweldig als lead-out". Sam Bennett: "Danny van Poppel doet het geweldig als lead-out"

14:31 14 uur 31. Mijn beste vorm? Die bereik ik hopelijk in de Tour de France. . Sam Bennett (Bora-Hansgrohe). Mijn beste vorm? Die bereik ik hopelijk in de Tour de France. Sam Bennett (Bora-Hansgrohe)

14:30 14 uur 30. Over 20 minuten zetten Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer hun kraantje open. Op Radio 1 krijgt u flitsen van Carl Berteele. . Over 20 minuten zetten Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer hun kraantje open. Op Radio 1 krijgt u flitsen van Carl Berteele.

14:23 14 uur 23. Er worden geen schermutselingen gemeld vanuit het veld. Bij de tweede of derde passage kan er misschien nog iets op poten gezet worden, maar voorlopig is het een maat voor niets. . Er worden geen schermutselingen gemeld vanuit het veld. Bij de tweede of derde passage kan er misschien nog iets op poten gezet worden, maar voorlopig is het een maat voor niets.

14:19 Blijft het peloton gegroepeerd rijden in het windgat? 14 uur 19. Blijft het peloton gegroepeerd rijden in het windgat?

14:18 14 uur 18. In het peloton is er hoe dan ook een beetje gezonde spanning. Dat merk je aan de tempoversnelling: 3'24" is de laatste registratie. . In het peloton is er hoe dan ook een beetje gezonde spanning. Dat merk je aan de tempoversnelling: 3'24" is de laatste registratie.

14:17 Toch een vleugje wind. Ook al denk je dat het vrijwel windstil is, in De Moeren is er een microklimaat. De wind komt van rechts en kan misschien de boel toch even uit elkaar blazen. . 14 uur 17. Toch een vleugje wind Ook al denk je dat het vrijwel windstil is, in De Moeren is er een microklimaat. De wind komt van rechts en kan misschien de boel toch even uit elkaar blazen.

14:13 14 uur 13. Er werd rekening gehouden met een protestactie van landbouwers in De Moeren, maar volgens Radio Tour is de weg volledig vrijgemaakt. . Er werd rekening gehouden met een protestactie van landbouwers in De Moeren, maar volgens Radio Tour is de weg volledig vrijgemaakt.

14:10 14 uur 10. Jelle Wallays was betrokken bij de valpartij van zonet. Onze landgenoot zakt toch even af tot bij de wedstrijddokter. In zijn team Cofidis is Max Walscheid de man in vorm. De Duitser werd woensdag 2e in Nokere en won donderdag de GP Denain. . Jelle Wallays was betrokken bij de valpartij van zonet. Onze landgenoot zakt toch even af tot bij de wedstrijddokter. In zijn team Cofidis is Max Walscheid de man in vorm. De Duitser werd woensdag 2e in Nokere en won donderdag de GP Denain.

14:07 14 uur 07. Dylan Groenewegen: "Wie ik vrees? Cavendish en Merlier hebben al laten zien dat ze goed zijn". Dylan Groenewegen: "Wie ik vrees? Cavendish en Merlier hebben al laten zien dat ze goed zijn"

14:06 14 uur 06. Ik heb al twee keer gewonnen dankzij mijn sterke ploeg. Die jongens zijn hier ook vandaag: ik heb er vertrouwen in. . Dylan Groenewegen (BikeExchange). Ik heb al twee keer gewonnen dankzij mijn sterke ploeg. Die jongens zijn hier ook vandaag: ik heb er vertrouwen in. Dylan Groenewegen (BikeExchange)

14:04 14 uur 04. 3 lokale ronden. Het is tijd voor 3 lokale ronden van 45,1 kilometer. Ook op dat circuit liggen geen hellingen. Voorlopig heeft deze koers alle ingrediënten van een typische sprintersrit in een grote ronde. . 3 lokale ronden Het is tijd voor 3 lokale ronden van 45,1 kilometer. Ook op dat circuit liggen geen hellingen. Voorlopig heeft deze koers alle ingrediënten van een typische sprintersrit in een grote ronde.

14:02 14 uur 02. Voor wie nu pas komt piepen: het trio Enrico Battaglin, Jens Reynders en Dimitri Peyskens is van de bij de start weggereden. Ze kregen meer dan 7 minuten in de schoot geworpen, maar Alpecin-Fenix, Quick Step-Alpha Vinyl en Bora-Hansgrohe houden hen binnen schot. Zo meteen volgt de eerste doortocht aan de finish. . Voor wie nu pas komt piepen: het trio Enrico Battaglin, Jens Reynders en Dimitri Peyskens is van de bij de start weggereden. Ze kregen meer dan 7 minuten in de schoot geworpen, maar Alpecin-Fenix, Quick Step-Alpha Vinyl en Bora-Hansgrohe houden hen binnen schot. Zo meteen volgt de eerste doortocht aan de finish.

13:56 Kleine val in het peloton. In de grote groep gaan ze tegen de grond. Onder meer Adrien Petit en Jelle Wallays worden geïdentificeerd, maar het lijkt allemaal zonder veel erg. . 13 uur 56. Kleine val in het peloton In de grote groep gaan ze tegen de grond. Onder meer Adrien Petit en Jelle Wallays worden geïdentificeerd, maar het lijkt allemaal zonder veel erg.

13:52 13 uur 52. Ook morgen zit u bij Sporza weer op de eerste rij voor koers. De vrouwen rijden donderdag hun Exterioo Women's Classic Brugge-De Panne. We volgen de koers van a tot z en vanaf 14.50 u is er een rechtstreeks verslag op Eén. Dat is ook het aanvangsuur voor de uitzending van zo meteen bij de mannen. . Ook morgen zit u bij Sporza weer op de eerste rij voor koers. De vrouwen rijden donderdag hun Exterioo Women's Classic Brugge-De Panne. We volgen de koers van a tot z en vanaf 14.50 u is er een rechtstreeks verslag op Eén. Dat is ook het aanvangsuur voor de uitzending van zo meteen bij de mannen.

13:49 13 uur 49. Nog eens de namen van de 3 leiders. Enrico Battaglin (Bardiani) Dimitri Peyskens (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise) . Nog eens de namen van de 3 leiders Enrico Battaglin (Bardiani) Dimitri Peyskens (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise)

13:44 13 uur 44. Mark Cavendish: "Dit is mijn enige voorjaarskoers in België". Mark Cavendish: "Dit is mijn enige voorjaarskoers in België"

13:43 13 uur 43. Ik ben een beetje ziek geweest, maar dat geldt voor zowat het hele peloton. Het zou nu weer een level playing field moeten zijn. . Mark Cavendish (Quick Step-Alpha Vinyl). Ik ben een beetje ziek geweest, maar dat geldt voor zowat het hele peloton. Het zou nu weer een level playing field moeten zijn. Mark Cavendish (Quick Step-Alpha Vinyl)

13:42 13 uur 42. Van de snelle mannen op dit blad is Mark Cavendish de voorlopige zegekoning. De Brit won dit seizoen al 3 keer. Zijn laatste overwinning dateert van vorige week woensdag met Milaan-Turijn. Tim Merlier, Arnaud De Lie en Dylan Groenewegen hebben al 2 vinkjes gezet. . Van de snelle mannen op dit blad is Mark Cavendish de voorlopige zegekoning. De Brit won dit seizoen al 3 keer. Zijn laatste overwinning dateert van vorige week woensdag met Milaan-Turijn. Tim Merlier, Arnaud De Lie en Dylan Groenewegen hebben al 2 vinkjes gezet.

13:36 13 uur 36. Er wordt niet alleen in ons land gekoerst vandaag en later deze week. In de Ronde van Catalonië staat dag 3 op het programma en moet er fors geklommen worden. In Italië staan de renners voor het tweede leuk van de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali. . Er wordt niet alleen in ons land gekoerst vandaag en later deze week. In de Ronde van Catalonië staat dag 3 op het programma en moet er fors geklommen worden. In Italië staan de renners voor het tweede leuk van de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali.

13:33 4'19". We enteren stilaan het lokale circuit. De eerste passage aan de finish staat aangekruist na 72 kilometer. Quick Step-Alpha Vinyl en Bora-Hansgrohe verwelkomen een nieuwe werkmier. Het is een gezant van Alpecin-Fenix. . 13 uur 33. 4'19" We enteren stilaan het lokale circuit. De eerste passage aan de finish staat aangekruist na 72 kilometer. Quick Step-Alpha Vinyl en Bora-Hansgrohe verwelkomen een nieuwe werkmier. Het is een gezant van Alpecin-Fenix.

13:29 13 uur 29. Bij Intermarché-Wanty-Gobert kunnen ze straks blad, steen, schaar spelen. Gerben Thijssen, Barnabas Peak en Biniam Girmay zijn snel en hebben allemaal de goeie vorm te pakken. Dat bewezen ze de jongste weken met tal van ereplaatsen. Girmay werd zaterdag nog 12e op de Via Roma en koerst vandaag voor het eerst in Vlaanderen sinds het WK van vorig jaar in Leuven. Bij de beloften pakte hij toen zilver. . Bij Intermarché-Wanty-Gobert kunnen ze straks blad, steen, schaar spelen. Gerben Thijssen, Barnabas Peak en Biniam Girmay zijn snel en hebben allemaal de goeie vorm te pakken. Dat bewezen ze de jongste weken met tal van ereplaatsen. Girmay werd zaterdag nog 12e op de Via Roma en koerst vandaag voor het eerst in Vlaanderen sinds het WK van vorig jaar in Leuven. Bij de beloften pakte hij toen zilver.

13:27 De 3 leiders: Reynders, Peyskens en Battaglin. 13 uur 27. De 3 leiders: Reynders, Peyskens en Battaglin

13:25 13 uur 25. We missen Sep Vanmarcke, Tom Van Asbroeck en Giacomo Nizzolo. Onze Italiaan was normaal de uitgesproken kopman. Het is een ferme streep door onze rekening. . Dirk Demol (ploegleider Israel-Premier Tech). We missen Sep Vanmarcke, Tom Van Asbroeck en Giacomo Nizzolo. Onze Italiaan was normaal de uitgesproken kopman. Het is een ferme streep door onze rekening. Dirk Demol (ploegleider Israel-Premier Tech)

13:23 13 uur 23. Intussen druppelen ook wat selecties binnen voor de E3 Harelbeke van vrijdag en Gent-Wevelgem van zondag. Enkele zieke renners zoals Oliver Naesen maken hun rentree. De plannen van Sep Vanmarcke blijven twijfelachtig. Vanmarcke kende een moeizame winter door knieproblemen en werd de voorbije maand liefst 3 keer ziek. De hoofdcoach van zijn team wilde alles schrappen tot Parijs-Roubaix, maar Vanmarcke wil zelf nog altijd ritme opdoen in de andere koersen. . Intussen druppelen ook wat selecties binnen voor de E3 Harelbeke van vrijdag en Gent-Wevelgem van zondag. Enkele zieke renners zoals Oliver Naesen maken hun rentree. De plannen van Sep Vanmarcke blijven twijfelachtig. Vanmarcke kende een moeizame winter door knieproblemen en werd de voorbije maand liefst 3 keer ziek. De hoofdcoach van zijn team wilde alles schrappen tot Parijs-Roubaix, maar Vanmarcke wil zelf nog altijd ritme opdoen in de andere koersen.

13:18 4'47". We naderen het einde van het eerste wedstrijduur. Het peloton is duidelijk bij de pinken en blijft terrein goedmaken. Het gemiddelde na 60 minuten: 43,3 km/u. . 13 uur 18. 4'47" We naderen het einde van het eerste wedstrijduur. Het peloton is duidelijk bij de pinken en blijft terrein goedmaken. Het gemiddelde na 60 minuten: 43,3 km/u.

13:14 13 uur 14. Pascal Ackermann: "Ik had even een pauze nodig. Ik was slechts 2 dagen thuis, maar mijn hoofd en benen voelen nu weer goed". Pascal Ackermann: "Ik had even een pauze nodig. Ik was slechts 2 dagen thuis, maar mijn hoofd en benen voelen nu weer goed"

13:13 13 uur 13. Vorige vrijdag won Pascal Ackermann zijn 26e koersdag van het seizoen. Enkel UAE-ploegmakker Max Richeze doet in dit peloton nog beter met 28 wedstrijddagen. De Duitse sprinter kwam De Moeren dus ook al tegen in de Bredene Koksijde Classic. . Vorige vrijdag won Pascal Ackermann zijn 26e koersdag van het seizoen. Enkel UAE-ploegmakker Max Richeze doet in dit peloton nog beter met 28 wedstrijddagen. De Duitse sprinter kwam De Moeren dus ook al tegen in de Bredene Koksijde Classic.

13:10 Ex-ploegmaats en boezemvrienden Mark Cavendish en Julien Vermote zoeken elkaar op. 13 uur 10. Ex-ploegmaats en boezemvrienden Mark Cavendish en Julien Vermote zoeken elkaar op

13:07 13 uur 07. Iljo Keisse staat er niet alleen voor. Hij kan zijn beste Duits bovenhalen om te overleggen met Nils Politt, de Duitse knecht van Bora-Hansgrohe. . Iljo Keisse staat er niet alleen voor. Hij kan zijn beste Duits bovenhalen om te overleggen met Nils Politt, de Duitse knecht van Bora-Hansgrohe.

13:05 13 uur 05. Aan de start in Brugge hebben we veel pretoogjes gezien, want dit voelt toch een beetje aan als een sprinters-WK. Caleb Ewan, Fabio Jakobsen, Wout van Aert en Jasper Philipsen ontbreken, maar voor het overige stond elke snelle man te blinken in de Brugse zon. . Aan de start in Brugge hebben we veel pretoogjes gezien, want dit voelt toch een beetje aan als een sprinters-WK. Caleb Ewan, Fabio Jakobsen, Wout van Aert en Jasper Philipsen ontbreken, maar voor het overige stond elke snelle man te blinken in de Brugse zon.

13:02 13 uur 02. Jens Reynders is de tweede landgenoot in de kopgroep. Hij lag in het vervloekte 2020 onder contract bij Hagens Berman Axeon, de opleidingsploeg van Axel Merckx. Voor Reynders is dit de eerste koers in meer dan anderhalve maand. . Jens Reynders is de tweede landgenoot in de kopgroep. Hij lag in het vervloekte 2020 onder contract bij Hagens Berman Axeon, de opleidingsploeg van Axel Merckx. Voor Reynders is dit de eerste koers in meer dan anderhalve maand.

12:57 12 uur 57. Sonny Colbrelli? Daar moet je toch zeker bij stilstaan. Het is niet om mee te lachen. Een besmetting is soms veel erger dan iedereen denkt. . Iljo Keisse (Quick Step-Alpha Vinyl). Sonny Colbrelli? Daar moet je toch zeker bij stilstaan. Het is niet om mee te lachen. Een besmetting is soms veel erger dan iedereen denkt. Iljo Keisse (Quick Step-Alpha Vinyl)

12:53 12 uur 53.

12:53 12 uur 53. De 3 leiders hebben meer dan waarschijnlijk hun maximale bonus al gehad. Iljo Keisse is aan het peuzelen: 6'55". . De 3 leiders hebben meer dan waarschijnlijk hun maximale bonus al gehad. Iljo Keisse is aan het peuzelen: 6'55".

12:49 12 uur 49. Enrico Battaglin. In de kopgroep heeft Enrico Battaglin veruit het grootste palmares. De 32-jarige Italiaan is 3-voudig ritwinnaar in de Giro. Hij won ritten in 2013, 2014 en 2018. Battaglin debuteerde in de ploeg van de broers Reverberi en maakt er na omzwervingen bij LottoNL-Jumbo, Katjoesja en Bahrain nu de cirkel rond. . Enrico Battaglin In de kopgroep heeft Enrico Battaglin veruit het grootste palmares. De 32-jarige Italiaan is 3-voudig ritwinnaar in de Giro. Hij won ritten in 2013, 2014 en 2018. Battaglin debuteerde in de ploeg van de broers Reverberi en maakt er na omzwervingen bij LottoNL-Jumbo, Katjoesja en Bahrain nu de cirkel rond.

12:48 12 uur 48. Iljo Keisse: "De vele zieken in het peloton? Ik heb het nog nooit zo extreem meegemaakt". Iljo Keisse: "De vele zieken in het peloton? Ik heb het nog nooit zo extreem meegemaakt"

12:46 12 uur 46. Er moet er natuurlijk altijd eentje zijn die toch naar de kop van het peloton wordt gestuurd. Als oudste deelnemer neemt Iljo Keisse zijn verantwoordelijkheid. . Er moet er natuurlijk altijd eentje zijn die toch naar de kop van het peloton wordt gestuurd. Als oudste deelnemer neemt Iljo Keisse zijn verantwoordelijkheid.

12:43 7'05". Na zo'n 12 kilometer is het verschil serieus de hoogte ingeschoten. Het peloton keuvelt over koetjes en kalfjes in Aartrijke. . 12 uur 43. 7'05" Na zo'n 12 kilometer is het verschil serieus de hoogte ingeschoten. Het peloton keuvelt over koetjes en kalfjes in Aartrijke.

12:41 Voetbal meets koers. . 12 uur 41. Voetbal meets koers.

12:40 12 uur 40. We hebben nog niets vernomen van wie het peloton aanvoert, maar met dit scenario lachen de sprintersploegen (lees: vrijwel elk team) in hun vuistje. . We hebben nog niets vernomen van wie het peloton aanvoert, maar met dit scenario lachen de sprintersploegen (lees: vrijwel elk team) in hun vuistje.

12:36 12 uur 36. Jasper Stuyven: "Ik ben blij dat ik weer gezond ben". Jasper Stuyven: "Ik ben blij dat ik weer gezond ben"

12:36 12 uur 36. Ik heb een goed weekend achter de rug. Milaan-Sanremo kwam gewoon net te vroeg. Ik zal er alleen maar deugd van gehad hebben door niet deel te nemen. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Ik heb een goed weekend achter de rug. Milaan-Sanremo kwam gewoon net te vroeg. Ik zal er alleen maar deugd van gehad hebben door niet deel te nemen. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

12:29 12 uur 29. Terwijl de chrono al 2'38" aangeeft, doet Dimitri Peyskens zijn duit in het zakje. De rasaanvaller heeft dat ook al eens gedaan in de Ronde van Vlaanderen enkele jaren geleden. Toen de grote blokken pokerden in de jacht, hoorden we in een van de volgwagens de legendarische quote "Dan wint Peyskens de Ronde, hé." Een blik achter de schermen van de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar krijgt u vanavond op Eén vanaf 21.30 u in De Ronde 105. . Terwijl de chrono al 2'38" aangeeft, doet Dimitri Peyskens zijn duit in het zakje. De rasaanvaller heeft dat ook al eens gedaan in de Ronde van Vlaanderen enkele jaren geleden. Toen de grote blokken pokerden in de jacht, hoorden we in een van de volgwagens de legendarische quote "Dan wint Peyskens de Ronde, hé." Een blik achter de schermen van de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar krijgt u vanavond op Eén vanaf 21.30 u in De Ronde 105.

12:25 1'32". Komt er nog versterking of gaan we met dit drietal op pad? Daar ziet het toch naar uit, want hun voorsprong zwelt snel aan. . 12 uur 25. 1'32" Komt er nog versterking of gaan we met dit drietal op pad? Daar ziet het toch naar uit, want hun voorsprong zwelt snel aan.

12:21 12 uur 21. De neutralisatie is intussen achter de rug en je kon er gif op innemen dat er snel een groepje zou wegrijden. Het gaat om Enrico Battaglin (Bardiani), Dimitri Peyskens (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) en Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise). In Loppem geeft de chrono al 30 seconden aan. . De neutralisatie is intussen achter de rug en je kon er gif op innemen dat er snel een groepje zou wegrijden. Het gaat om Enrico Battaglin (Bardiani), Dimitri Peyskens (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) en Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise). In Loppem geeft de chrono al 30 seconden aan.

12:20 12 uur 20. Tim Merlier: "Pleisters in mijn nek? Dat is standaard". Tim Merlier: "Pleisters in mijn nek? Dat is standaard"

12:19 12 uur 19. Er staan hier grotere namen aan de start dan in Bredene Koksijde, maar ik ben gemotiveerd. Tim Merlier (Alpecin-Fenix). Er staan hier grotere namen aan de start dan in Bredene Koksijde, maar ik ben gemotiveerd. Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

12:15 12 uur 15. Sam Bennett was klaarblijkelijk nog niet tevreden na de interventie van zijn volgwagen. Hij stapt op zijn reservefiets. . Sam Bennett was klaarblijkelijk nog niet tevreden na de interventie van zijn volgwagen. Hij stapt op zijn reservefiets.

12:12 Een prachtige lentezon in Brugge. 12 uur 12. Een prachtige lentezon in Brugge

12:11 12 uur 11. Onder meer Sam Bennett, Jenthe Biermans en Barnabas Peak moesten al gedepanneerd worden. We rijden nu het centrum van Brugge uit. "Het is een gezapig tempo", deelde Radio Tour zonet nog mee. . Onder meer Sam Bennett, Jenthe Biermans en Barnabas Peak moesten al gedepanneerd worden. We rijden nu het centrum van Brugge uit. "Het is een gezapig tempo", deelde Radio Tour zonet nog mee.

12:07 12 uur 07. Er werden zonet nog enkele lekke banden gemeld, maar intussen zit iedereen weer veilig en wel op de Brugse stadsbus. . Er werden zonet nog enkele lekke banden gemeld, maar intussen zit iedereen weer veilig en wel op de Brugse stadsbus.

12:03 12 uur 03. Cees Bol was ziek na Parijs-Nice. Nokere Koerse kwam vorige week nog veel te vroeg. We moeten dus even afwachten. . Roy Curvers (ploegleider DSM). Cees Bol was ziek na Parijs-Nice. Nokere Koerse kwam vorige week nog veel te vroeg. We moeten dus even afwachten. Roy Curvers (ploegleider DSM)

11:59 Niet gestart. Mikkel Honoré (Quick Step-Alpha Vinyl) Szymon Sajnok (Cofidis) Julien Morice (B&B) Samuele Zoccarato (Bardiani) William Levy (Uno-X) . 11 uur 59. Niet gestart Mikkel Honoré (Quick Step-Alpha Vinyl) Szymon Sajnok (Cofidis) Julien Morice (B&B) Samuele Zoccarato (Bardiani) William Levy (Uno-X)

11:57 Quick Step-Alpha Vinyl mist Honoré, in totaal zijn er 159 renners gestart (5 DNS). 11 uur 57. Quick Step-Alpha Vinyl mist Honoré, in totaal zijn er 159 renners gestart (5 DNS)

11:55 11 uur 55. Start! Het startschot is gegeven. We verkennen vanaf de Brugse Markt de binnenstad gedurende 8,8 kilometer. Op de Torhoutsesteenweg wappert de vlag dan echt. . Start! Het startschot is gegeven. We verkennen vanaf de Brugse Markt de binnenstad gedurende 8,8 kilometer. Op de Torhoutsesteenweg wappert de vlag dan echt.

11:55 11 uur 55 match begonnen Start



11:51 11 uur 51. De renners worden zo meteen op pad gestuurd in Brugge. De West-Vlamingen verloren enkele jaren geleden de start van de Ronde van Vlaanderen aan Antwerpen, maar de komende jaren zullen beide grootsteden alterneren. De Ronde vertrekt in 2023, 2025 en 2027 in Brugge. . De renners worden zo meteen op pad gestuurd in Brugge. De West-Vlamingen verloren enkele jaren geleden de start van de Ronde van Vlaanderen aan Antwerpen, maar de komende jaren zullen beide grootsteden alterneren. De Ronde vertrekt in 2023, 2025 en 2027 in Brugge.

11:47 11 uur 47. Niet alle WorldTour-teams gaan over een kleine 10 minuten van start in Brugge. AG2R-Citroën en Ineos Grenadiers hebben hun kat gestuurd. Er zijn dus 16 teams van het hoogste echelon aanwezig. . Niet alle WorldTour-teams gaan over een kleine 10 minuten van start in Brugge. AG2R-Citroën en Ineos Grenadiers hebben hun kat gestuurd. Er zijn dus 16 teams van het hoogste echelon aanwezig.

11:34 Pascal Ackermann won vorige vrijdag nog de Bredene Koksijde Classic, een wedstrijd met toch wat gelijkenissen. 11 uur 34. Pascal Ackermann won vorige vrijdag nog de Bredene Koksijde Classic, een wedstrijd met toch wat gelijkenissen

11:32 My RaceWind . In deze koers houden we normaal altijd rekening met waaiers, maar dat zal vandaag slechts een voetnoot zijn. Tenzij... IMDC (International Marine and Dredging Consultants), een studie-en adviesbureau met ingenieurs en wetenschappers in watergerelateerde projecten (baggertechnieken, offshore engineering, waterbeheer, blue energy, …), heeft My RaceWind ontwikkeld om de kans op waaiers te voorspellen. "My RaceWind is een algoritme gebaseerd op het parcours en hoogteprofiel, de omgeving (bebouwing), de windrichting en de windsnelheid", zegt de organisatie over de app. "Die app kan dan op elk segment voorspellen of er al dan niet waaiers kunnen en zullen getrokken worden." Onze commentatoren zullen de app vandaag en morgen (tijdens de vrouwenkoers) alvast uittesten. . 11 uur 32. My RaceWind In deze koers houden we normaal altijd rekening met waaiers, maar dat zal vandaag slechts een voetnoot zijn. Tenzij... IMDC (International Marine and Dredging Consultants), een studie-en adviesbureau met ingenieurs en wetenschappers in watergerelateerde projecten (baggertechnieken, offshore engineering, waterbeheer, blue energy, …), heeft My RaceWind ontwikkeld om de kans op waaiers te voorspellen. "My RaceWind is een algoritme gebaseerd op het parcours en hoogteprofiel, de omgeving (bebouwing), de windrichting en de windsnelheid", zegt de organisatie over de app. "Die app kan dan op elk segment voorspellen of er al dan niet waaiers kunnen en zullen getrokken worden." Onze commentatoren zullen de app vandaag en morgen (tijdens de vrouwenkoers) alvast uittesten.

11:26 11 uur 26. Finish. In De Panne wacht straks een koninklijke laatste rechte lijn van 700 meter. Daar zouden de toppers het onder elkaar moeten kunnen uitvechten in een faire strijd, al zullen enkele minder gevestigde waarden door het zonnetje misschien wat meer geloven in hun kansen. Als er niet hard gekoerst wordt, dan zullen er nog veel frisse benen op De Panne afstormen. . Finish In De Panne wacht straks een koninklijke laatste rechte lijn van 700 meter. Daar zouden de toppers het onder elkaar moeten kunnen uitvechten in een faire strijd, al zullen enkele minder gevestigde waarden door het zonnetje misschien wat meer geloven in hun kansen. Als er niet hard gekoerst wordt, dan zullen er nog veel frisse benen op De Panne afstormen.

11:23 11 uur 23. We moeten afwachten of onze 3 sprinters - Sam Bennett, Jordi Meeus en Danny van Poppel - hersteld zijn van ziekte. In principe krijgt Bennett de voorkeur. . Jean-Pierre Heynderickx (ploegleider Bora-Hansgrohe). We moeten afwachten of onze 3 sprinters - Sam Bennett, Jordi Meeus en Danny van Poppel - hersteld zijn van ziekte. In principe krijgt Bennett de voorkeur. Jean-Pierre Heynderickx (ploegleider Bora-Hansgrohe)

11:22 Er ontbreken heel wat renners op de startlijst, maar Jasper Stuyven wilde na zijn ziekte voor Milaan-Sanremo nog een extra koersdag inlassen. 11 uur 22. Er ontbreken heel wat renners op de startlijst, maar Jasper Stuyven wilde na zijn ziekte voor Milaan-Sanremo nog een extra koersdag inlassen.

11:16 11 uur 16. Brugge-De Panne heeft de voorbije jaren enkele gedaanteverwisselingen ondergaan. Van een Driedaagse is deze koers geëvolueerd naar een eendagswedstrijd. Het traject is ook meer dan eens hertekend en bovendien is er met de plaats op de kalender geschoven. Die factoren bepalen mee dat er met Sam Bennett (2021) en Dylan Groenewegen (2019) slechts twee ex-winnaars aan de start staan. . Brugge-De Panne heeft de voorbije jaren enkele gedaanteverwisselingen ondergaan. Van een Driedaagse is deze koers geëvolueerd naar een eendagswedstrijd. Het traject is ook meer dan eens hertekend en bovendien is er met de plaats op de kalender geschoven. Die factoren bepalen mee dat er met Sam Bennett (2021) en Dylan Groenewegen (2019) slechts twee ex-winnaars aan de start staan.

10:51 Eerste afmeldingen. Een uurtje voor de start sijpelen de eerste afzeggers van de dag door. Mikkel Honoré (Quick Step-Alpha Vinyl) en William Levy (Uno-X) zullen het startblad niet tekenen. Bij de Deen van The Wolfpack gaat het om een infectie aan de luchtwegen. . 10 uur 51. Eerste afmeldingen Een uurtje voor de start sijpelen de eerste afzeggers van de dag door. Mikkel Honoré (Quick Step-Alpha Vinyl) en William Levy (Uno-X) zullen het startblad niet tekenen. Bij de Deen van The Wolfpack gaat het om een infectie aan de luchtwegen.

10:51 10 uur 51.

10:00 10 uur . Wielermanager! Voor wie zijn wekker niet gezet heeft: u heeft nog heel even de tijd om uw wielermanager aan te passen. Wie heeft er voldoende sprinters in zijn selectie opgenomen en wie wordt dan de aas? . Wielermanager! Voor wie zijn wekker niet gezet heeft: u heeft nog heel even de tijd om uw wielermanager aan te passen. Wie heeft er voldoende sprinters in zijn selectie opgenomen en wie wordt dan de aas?

09:58 09 uur 58. Een ochtendwandeling langs het deelnemersveld brengt ons bij dit kransje sprinters: Sam Bennett, Jordi Meeus, Mark Cavendish, Arnaud De Lie, Gerben Thijssen, Max Walscheid, Arnaud Démare, Rudy Barbier, Olav Kooij, Dylan Groenewegen, Cees Bol, Alberto Dainese, Jon Aberasturi, Pascal Ackermann, Tim Merlier, Nacer Bouhanni, Luca Mozzato, Sacha Modolo, Timothy Dupont, Niccolo Bonifazio en Kristoffer Halvorsen. . Een ochtendwandeling langs het deelnemersveld brengt ons bij dit kransje sprinters: Sam Bennett, Jordi Meeus, Mark Cavendish, Arnaud De Lie, Gerben Thijssen, Max Walscheid, Arnaud Démare, Rudy Barbier, Olav Kooij, Dylan Groenewegen, Cees Bol, Alberto Dainese, Jon Aberasturi, Pascal Ackermann, Tim Merlier, Nacer Bouhanni, Luca Mozzato, Sacha Modolo, Timothy Dupont, Niccolo Bonifazio en Kristoffer Halvorsen.

09:50 Het zijn niet de meest optimale omstandigheden voor dit parcours, al hoor je daar wellicht niemand over klagen. . 09 uur 50. Het zijn niet de meest optimale omstandigheden voor dit parcours, al hoor je daar wellicht niemand over klagen.

09:36 09 uur 36. Vroeger kwamen we naar deze koers met knikkende knieën, want het kan fel tempeesten in De Moeren. Vorig jaar was het er al windstil, dat zal straks niet anders zijn. De kans dat het op een massasprint zal uitdraaien is wellicht 101 procent groot. Michel Cornelisse (ploegleider Alpecin-Fenix). Vroeger kwamen we naar deze koers met knikkende knieën, want het kan fel tempeesten in De Moeren. Vorig jaar was het er al windstil, dat zal straks niet anders zijn. De kans dat het op een massasprint zal uitdraaien is wellicht 101 procent groot. Michel Cornelisse (ploegleider Alpecin-Fenix)

09:33 09 uur 33. Brugge-De Panne. De Minerva Classic Brugge-De Panne is de tweede WorldTour-koers op Belgische bodem na de Omloop Het Nieuwsblad. De liefhebbers van kasseien en hellingen blijven nog heel even in de wachtkamer, want de organisatie laat dat type hindernissen links liggen. De Moeren zouden de scherprechter moeten zijn in de 3 lokale ronden, maar door het zeer zachte weer en een gebrek aan wind staat een (massa)sprint in de sterren geschreven. Volg de koers vanaf 11.55 u op de voet, vanaf 14.50 u zijn er rechtstreekse beelden op Eén en met onze livestream. . Brugge-De Panne De Minerva Classic Brugge-De Panne is de tweede WorldTour-koers op Belgische bodem na de Omloop Het Nieuwsblad. De liefhebbers van kasseien en hellingen blijven nog heel even in de wachtkamer, want de organisatie laat dat type hindernissen links liggen. De Moeren zouden de scherprechter moeten zijn in de 3 lokale ronden, maar door het zeer zachte weer en een gebrek aan wind staat een (massa)sprint in de sterren geschreven. Volg de koers vanaf 11.55 u op de voet, vanaf 14.50 u zijn er rechtstreekse beelden op Eén en met onze livestream.

23-03-2022 23-03-2022.

09:48 09 uur 48. Het is natuurlijk zeer spijtig dat we Caleb Ewan niet in stelling kunnen brengen. Arnaud De Lie is echter een waardig alternatief. Hij is zeer sterk bezig en we geloven in zijn kunnen. Deze Minerva Classic Brugge De Panne omschrijf ik het 'kampioenschap van de sprinters', zeker als je de deelnemerslijst bekijkt. De drie passages in De Moeren kunnen misschien voor wat nervositeit in het peloton zorgen, maar ik verwacht toch een massaspurt. Nikolas Maes (ploegleider Lotto-Soudal). Het is natuurlijk zeer spijtig dat we Caleb Ewan niet in stelling kunnen brengen. Arnaud De Lie is echter een waardig alternatief. Hij is zeer sterk bezig en we geloven in zijn kunnen. Deze Minerva Classic Brugge De Panne omschrijf ik het 'kampioenschap van de sprinters', zeker als je de deelnemerslijst bekijkt. De drie passages in De Moeren kunnen misschien voor wat nervositeit in het peloton zorgen, maar ik verwacht toch een massaspurt. Nikolas Maes (ploegleider Lotto-Soudal)

09:46 09 uur 46.

22-03-2022 22-03-2022.

13:25 13 uur 25. Niet Fabio Jakobsen is woensdag de kopman van Quick Step-Alpha Vinyl, wel Mark Cavendish. De Nederlander reed zaterdag nog Milaan-Sanremo en doseert wellicht met Gent-Wevelgem in het achterhoofd. Cavendish won vorige woensdag Milaan-Turijn en kan rekenen op onder meer Michael Morkov. . Niet Fabio Jakobsen is woensdag de kopman van Quick Step-Alpha Vinyl, wel Mark Cavendish. De Nederlander reed zaterdag nog Milaan-Sanremo en doseert wellicht met Gent-Wevelgem in het achterhoofd. Cavendish won vorige woensdag Milaan-Turijn en kan rekenen op onder meer Michael Morkov.

13:25 13 uur 25.