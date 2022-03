LIVE Brugge-De Panne: Ploegen van Merlier, Cavendish en Bennett jagen op 3 leiders

14:04 14 uur 04. 3 lokale ronden. Het is tijd voor 3 lokale ronden van 45,1 kilometer. Ook op dat circuit liggen geen hellingen. Voorlopig heeft deze koers alle ingrediënten van een typische sprintersrit in een grote ronde. . 3 lokale ronden Het is tijd voor 3 lokale ronden van 45,1 kilometer. Ook op dat circuit liggen geen hellingen. Voorlopig heeft deze koers alle ingrediënten van een typische sprintersrit in een grote ronde.

14:02 14 uur 02. Voor wie nu pas komt piepen: het trio Enrico Battaglin, Jens Reynders en Dimitri Peyskens is van de bij de start weggereden. Ze kregen meer dan 7 minuten in de schoot geworpen, maar Alpecin-Fenix, Quick Step-Alpha Vinyl en Bora-Hansgrohe houden hen binnen schot. Zo meteen volgt de eerste doortocht aan de finish.

13:56 Kleine val in het peloton. In de grote groep gaan ze tegen de grond. Onder meer Adrien Petit en Jelle Wallays worden geïdentificeerd, maar het lijkt allemaal zonder veel erg. 13 uur 56.

13:52 13 uur 52. Ook morgen zit u bij Sporza weer op de eerste rij voor koers. De vrouwen rijden donderdag hun Exterioo Women's Classic Brugge-De Panne. We volgen de koers van a tot z en vanaf 14.50 u is er een rechtstreeks verslag op Eén. Dat is ook het aanvangsuur voor de uitzending van zo meteen bij de mannen.

13:49 13 uur 49. Nog eens de namen van de 3 leiders. Enrico Battaglin (Bardiani) Dimitri Peyskens (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise)

13:44 13 uur 44. Mark Cavendish: "Dit is mijn enige voorjaarskoers in België".

13:43 13 uur 43. Ik ben een beetje ziek geweest, maar dat geldt voor zowat het hele peloton. Het zou nu weer een level playing field moeten zijn. Mark Cavendish (Quick Step-Alpha Vinyl).

13:42 13 uur 42. Van de snelle mannen op dit blad is Mark Cavendish de voorlopige zegekoning. De Brit won dit seizoen al 3 keer. Zijn laatste overwinning dateert van vorige week woensdag met Milaan-Turijn. Tim Merlier, Arnaud De Lie en Dylan Groenewegen hebben al 2 vinkjes gezet.

13:36 13 uur 36. Er wordt niet alleen in ons land gekoerst vandaag en later deze week. In de Ronde van Catalonië staat dag 3 op het programma en moet er fors geklommen worden. In Italië staan de renners voor het tweede leuk van de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali.

13:33 4'19". We enteren stilaan het lokale circuit. De eerste passage aan de finish staat aangekruist na 72 kilometer. Quick Step-Alpha Vinyl en Bora-Hansgrohe verwelkomen een nieuwe werkmier. Het is een gezant van Alpecin-Fenix. 13 uur 33.

13:29 13 uur 29. Bij Intermarché-Wanty-Gobert kunnen ze straks blad, steen, schaar spelen. Gerben Thijssen, Barnabas Peak en Biniam Girmay zijn snel en hebben allemaal de goeie vorm te pakken. Dat bewezen ze de jongste weken met tal van ereplaatsen. Girmay werd zaterdag nog 12e op de Via Roma en koerst vandaag voor het eerst in Vlaanderen sinds het WK van vorig jaar in Leuven. Bij de beloften pakte hij toen zilver.

13:27 De 3 leiders: Reynders, Peyskens en Battaglin. 13 uur 27.

13:25 13 uur 25. We missen Sep Vanmarcke, Tom Van Asbroeck en Giacomo Nizzolo. Onze Italiaan was normaal de uitgesproken kopman. Het is een ferme streep door onze rekening. Dirk Demol (ploegleider Israel-Premier Tech).

13:23 13 uur 23. Intussen druppelen ook wat selecties binnen voor de E3 Harelbeke van vrijdag en Gent-Wevelgem van zondag. Enkele zieke renners zoals Oliver Naesen maken hun rentree. De plannen van Sep Vanmarcke blijven twijfelachtig. Vanmarcke kende een moeizame winter door knieproblemen en werd de voorbije maand liefst 3 keer ziek. De hoofdcoach van zijn team wilde alles schrappen tot Parijs-Roubaix, maar Vanmarcke wil zelf nog altijd ritme opdoen in de andere koersen.

13:18 4'47". We naderen het einde van het eerste wedstrijduur. Het peloton is duidelijk bij de pinken en blijft terrein goedmaken. Het gemiddelde na 60 minuten: 43,3 km/u. 13 uur 18.

13:14 13 uur 14. Pascal Ackermann: "Ik had even een pauze nodig. Ik was slechts 2 dagen thuis, maar mijn hoofd en benen voelen nu weer goed".

13:13 13 uur 13. Vorige vrijdag won Pascal Ackermann zijn 26e koersdag van het seizoen. Enkel UAE-ploegmakker Max Richeze doet in dit peloton nog beter met 28 wedstrijddagen. De Duitse sprinter kwam De Moeren dus ook al tegen in de Bredene Koksijde Classic.

13:10 Ex-ploegmaats en boezemvrienden Mark Cavendish en Julien Vermote zoeken elkaar op. 13 uur 10.

13:07 13 uur 07. Iljo Keisse staat er niet alleen voor. Hij kan zijn beste Duits bovenhalen om te overleggen met Nils Politt, de Duitse knecht van Bora-Hansgrohe.