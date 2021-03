Oxyclean Classic Brugge-De Panne: Tim Declercq springt in voor Iljo Keisse

Fase per fase

10:58 10 uur 58. Geen Caleb Ewan. Het deelnemersveld puilt uit van de sprinters, maar Caleb Ewan - de nummer 2 op de Via Roma - is er niet bij. De Australiër wil dit jaar alle grote rondes rijden en laat de klassiekers links liggen. Gerben Thijssen is het sprintalternatief bij Lotto-Soudal. . Geen Caleb Ewan Het deelnemersveld puilt uit van de sprinters, maar Caleb Ewan - de nummer 2 op de Via Roma - is er niet bij. De Australiër wil dit jaar alle grote rondes rijden en laat de klassiekers links liggen. Gerben Thijssen is het sprintalternatief bij Lotto-Soudal.

10:46 10 uur 46. De Panne is een prachtige koers, maar ook lastig wanneer er wind staat en dat is vaak het geval in deze regio. We starten met een goede ploeg met renners uit zowel Parijs-Nice als Tirreno-Adriatico. Tom Steels (ploegleider Deceuninck-Quick Step). De Panne is een prachtige koers, maar ook lastig wanneer er wind staat en dat is vaak het geval in deze regio. We starten met een goede ploeg met renners uit zowel Parijs-Nice als Tirreno-Adriatico. Tom Steels (ploegleider Deceuninck-Quick Step)

10:42 Astana verliest een mannetje. Astana-Premier Tech laat weten dat Hugo Houle straks niet aan de start verschijnt. De Canadees sukkelt met een verkoudheid en krijgt extra rust voor de koersen van vrijdag en zondag. "Alle coronatesten waren negatief", benadrukt de Kazachse ploeg nog. . 10 uur 42. Astana verliest een mannetje Astana-Premier Tech laat weten dat Hugo Houle straks niet aan de start verschijnt. De Canadees sukkelt met een verkoudheid en krijgt extra rust voor de koersen van vrijdag en zondag. "Alle coronatesten waren negatief", benadrukt de Kazachse ploeg nog.

09:10 09 uur 10. 204 kilometer. Omstreeks 12.05 u zal het peloton 't Zand in Brugge verlaten en via Gistel en Veurne bereikt men na ongeveer 50 kilometer het plaatselijke parcours. In De Panne worden daarna 3 lussen van zo'n 45 kilometer gereden. Hellingen duiken niet op, maar aan open vlaktes - waar de wind vrij spel heeft - geen gebrek. . 204 kilometer Omstreeks 12.05 u zal het peloton 't Zand in Brugge verlaten en via Gistel en Veurne bereikt men na ongeveer 50 kilometer het plaatselijke parcours. In De Panne worden daarna 3 lussen van zo'n 45 kilometer gereden. Hellingen duiken niet op, maar aan open vlaktes - waar de wind vrij spel heeft - geen gebrek.

09:09 Dit parcours ligt op de renners te wachten. 09 uur 09. Dit parcours ligt op de renners te wachten

09:06 Te weinig wind? Wie aan de editie van vorig jaar denkt en wie weet dat de passage door De Moeren een scherprechter is in deze koers, kijkt met belangstelling uit naar de weersvoorspellingen. Die ogen relatief mild voor de renners. Wellicht staat er te weinig wind om het peloton uit elkaar te ranselen, al heb je in De Moeren niet te veel ingrediënten nodig om een lekker gerecht te bereiden. . 09 uur 06. Te weinig wind? Wie aan de editie van vorig jaar denkt en wie weet dat de passage door De Moeren een scherprechter is in deze koers, kijkt met belangstelling uit naar de weersvoorspellingen. Die ogen relatief mild voor de renners. Wellicht staat er te weinig wind om het peloton uit elkaar te ranselen, al heb je in De Moeren niet te veel ingrediënten nodig om een lekker gerecht te bereiden.

08:52 08 uur 52. Declercq vervangt Keisse. Bij Deceuninck-Quick Step is er nog een laattijdige wissel gebeurd. Tim Declercq verkende gisteren de E3 Classic van komende vrijdag, maar zijn training werd afgebroken door een telefoontje van de ploeg om alsnog deel te nemen aan Brugge-De Panne vandaag. Declercq, vorig najaar 2e in deze koers, springt in voor Iljo Keisse. . Declercq vervangt Keisse Bij Deceuninck-Quick Step is er nog een laattijdige wissel gebeurd. Tim Declercq verkende gisteren de E3 Classic van komende vrijdag, maar zijn training werd afgebroken door een telefoontje van de ploeg om alsnog deel te nemen aan Brugge-De Panne vandaag. Declercq, vorig najaar 2e in deze koers, springt in voor Iljo Keisse.

09:07 09 uur 07. Zo was het vorig jaar:. In een door de wind bepaalde wedstrijd vorig jaar kon Yves Lampaert het overwicht van Deceuninck-Quick Step verzilveren. Mathieu van der Poel viel vooraan weg uit de kopgroep na een akelige val in een gracht. . Zo was het vorig jaar: In een door de wind bepaalde wedstrijd vorig jaar kon Yves Lampaert het overwicht van Deceuninck-Quick Step verzilveren. Mathieu van der Poel viel vooraan weg uit de kopgroep na een akelige val in een gracht.