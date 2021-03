LIVESTREAM Oxyclean Classic Brugge-De Panne: Massasprint lijkt onvermijdbaar

Fase per fase

16:21 16 uur 21. We hebben een laatste rechte lijn van 800 meter. Je ziet de finish dus zeer goed liggen. . Sven Nys . We hebben een laatste rechte lijn van 800 meter. Je ziet de finish dus zeer goed liggen. Sven Nys

16:20 16". In zijn eentje doet Brent Van Moer het voortreffelijk, maar in dit omvangrijke peloton zijn nog zoveel knechten die hun ding moeten doen. Nog 16 kilometer. . 16 uur 20. 16" In zijn eentje doet Brent Van Moer het voortreffelijk, maar in dit omvangrijke peloton zijn nog zoveel knechten die hun ding moeten doen. Nog 16 kilometer.

16:19 16 uur 19. Lotto-Soudal is plots overal. Ook achteraan, waar vroege vluchter Gerben Thijssen zoals verwacht sneuvelt en moet passen voor de sprint. . Lotto-Soudal is plots overal. Ook achteraan, waar vroege vluchter Gerben Thijssen zoals verwacht sneuvelt en moet passen voor de sprint.

16:16 16 uur 16. Brent Van Moer heeft zijn benen uit Tirreno-Adriatico meegebracht. Hij kan natuurlijk een stevige tijdrit uit zijn dijen schudden, maar tegen het gretige peloton lijkt dat onbegonnen werk. Qhubeka-Assos vraagt er niet onmiddellijk om steun. . Brent Van Moer heeft zijn benen uit Tirreno-Adriatico meegebracht. Hij kan natuurlijk een stevige tijdrit uit zijn dijen schudden, maar tegen het gretige peloton lijkt dat onbegonnen werk. Qhubeka-Assos vraagt er niet onmiddellijk om steun.

16:14 16 uur 14. Nog 20 kilometer. Een visje mag je niet te lang in de pan laten garen. Martinelli en Mas Bonet waaien terug, Lotto-Soudal levert de volgende aanvaller. . Nog 20 kilometer Een visje mag je niet te lang in de pan laten garen. Martinelli en Mas Bonet waaien terug, Lotto-Soudal levert de volgende aanvaller.

16:11 16 uur 11. Natuurlijk is Sam Bennett de topfavoriet. De rittenkaper wil graag ook in het eendagswerk scoren en dat mag zeker in de WorldTour gebeuren. Over 22 kilometer krijgt hij een uitgelezen kans. . Natuurlijk is Sam Bennett de topfavoriet. De rittenkaper wil graag ook in het eendagswerk scoren en dat mag zeker in de WorldTour gebeuren. Over 22 kilometer krijgt hij een uitgelezen kans.

16:11 16 uur 11. Mas Bonet, die niet snel opgeeft, maakt zich dik. Op het jagende peloton? Het duo dreigt al opgeslokt te worden. . Mas Bonet, die niet snel opgeeft, maakt zich dik. Op het jagende peloton? Het duo dreigt al opgeslokt te worden.

16:09 16 uur 09. Bundelen we nog eens de belangrijkste sprinters in dit nog zeer omvangrijke pakket? Het keuzemenu bevat onder meer Sam Bennett/Alvaro Hodeg, Jasper Philipsen, Edward Theuns/Matteo Moschetti, Sonny Colbrelli, Fernando Gaviria, Marc Sarreau, Pascal Ackermann, André Greipel/Hugo Hofstetter, David Dekker, Gerben Thijssen, Danny van Poppel, Elia Viviani/Christophe Laporte, Cees Bol, Arnaud Démare, Luka Mezgec, Giacomo Nizzolo, Nacer Bouhanni, Timothy Dupont, Bryan Coquard, Kristoffer Halvorsen. . Bundelen we nog eens de belangrijkste sprinters in dit nog zeer omvangrijke pakket? Het keuzemenu bevat onder meer Sam Bennett/Alvaro Hodeg, Jasper Philipsen, Edward Theuns/Matteo Moschetti, Sonny Colbrelli, Fernando Gaviria, Marc Sarreau, Pascal Ackermann, André Greipel/Hugo Hofstetter, David Dekker, Gerben Thijssen, Danny van Poppel, Elia Viviani/Christophe Laporte, Cees Bol, Arnaud Démare, Luka Mezgec, Giacomo Nizzolo, Nacer Bouhanni, Timothy Dupont, Bryan Coquard, Kristoffer Halvorsen.

16:06 15". Qhubeka-Assos, de ploeg van Europees kampioen Nizzolo, blijft het peloton aanvoeren. Luis Mas Bonet en Davide Martinelli mogen samen de finale openen. Nog 26 kilometer. . 16 uur 06. 15" Qhubeka-Assos, de ploeg van Europees kampioen Nizzolo, blijft het peloton aanvoeren. Luis Mas Bonet en Davide Martinelli mogen samen de finale openen. Nog 26 kilometer.

16:03 16 uur 03. Mas Bonet (Movistar) en Martinelli (Astana-Premier Tech) hebben geen plannen met een sprinter en zoeken nog wat amusement aan het front. Het peloton gunt de Spaans-Italiaanse entente 11 seconden. . Mas Bonet (Movistar) en Martinelli (Astana-Premier Tech) hebben geen plannen met een sprinter en zoeken nog wat amusement aan het front. Het peloton gunt de Spaans-Italiaanse entente 11 seconden.

16:02 16 uur 02. In het peloton hebben ze alles onder controle. . Sven Nys . In het peloton hebben ze alles onder controle. Sven Nys

16:00 16 uur . Nog 32 kilometer. De wil was er her en der wel, maar te veel ploegen willen met hun snelle man klassikaal naar de finish. De Moeren hebben daar niets aan kunnen veranderen. . Nog 32 kilometer De wil was er her en der wel, maar te veel ploegen willen met hun snelle man klassikaal naar de finish. De Moeren hebben daar niets aan kunnen veranderen.

15:58 15 uur 58. De manschappen van Nizzolo gaan toch nog eens voor de tweede zit. Ze hebben hun handboek goed bekeken, maar het peloton telt te veel renners die weigeren te breken. . De manschappen van Nizzolo gaan toch nog eens voor de tweede zit. Ze hebben hun handboek goed bekeken, maar het peloton telt te veel renners die weigeren te breken.

15:57 15 uur 57. Het gaat razendsnel. De snelheidsmeter flirt met 70 km/u, maar dat leert ons vooral dat de wind te veel in de rug zit. Er is te weinig samenhorigheid om het peloton echt te doen scheuren. We vrezen voor de zaak. . Het gaat razendsnel. De snelheidsmeter flirt met 70 km/u, maar dat leert ons vooral dat de wind te veel in de rug zit. Er is te weinig samenhorigheid om het peloton echt te doen scheuren. We vrezen voor de zaak.

15:55 15 uur 55. Lotto-Soudal geeft van jetje. De wind lijkt ook iets meer vanuit de flank te staan. Achteraan worden enkele klanten naar huis gebonjourd. . Lotto-Soudal geeft van jetje. De wind lijkt ook iets meer vanuit de flank te staan. Achteraan worden enkele klanten naar huis gebonjourd.

15:55 15 uur 55. Daar gaapt die eindeloos lange strook: Rumble in De Moeren! Renaat Schotte. Daar gaapt die eindeloos lange strook: Rumble in De Moeren! Renaat Schotte

15:54 15 uur 54. Lotto-Soudal neemt de cockpit over. Met Gerben Thijssen zijn ze hun afwerker in principe al kwijtgespeeld na de vroege vlucht. Is Florian Vermeersch het alternatief? . Lotto-Soudal neemt de cockpit over. Met Gerben Thijssen zijn ze hun afwerker in principe al kwijtgespeeld na de vroege vlucht. Is Florian Vermeersch het alternatief?

15:53 15 uur 53. Bij Trek-Segafredo is Edward Theuns zeer actief. Trekken ze daar de kaart van Matteo Moschetti? . Bij Trek-Segafredo is Edward Theuns zeer actief. Trekken ze daar de kaart van Matteo Moschetti?

15:51 15 uur 51. "Wat doen we met Fernando Gaviria?", kijkt Sven Nys al vooruit naar de bestelde sprint. De Colombiaan, die twee keer als coronapositief werd bestempeld, heeft dit jaar nog geen deuk in een pakje boter gereden. Misschien volgt straks in De Panne zijn eerste vette vis van 2021. . "Wat doen we met Fernando Gaviria?", kijkt Sven Nys al vooruit naar de bestelde sprint. De Colombiaan, die twee keer als coronapositief werd bestempeld, heeft dit jaar nog geen deuk in een pakje boter gereden. Misschien volgt straks in De Panne zijn eerste vette vis van 2021.