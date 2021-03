LIVE Oxyclean Classic Brugge-De Panne: 6 leiders, het peloton is nerveus

13:52 13 uur 52. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1374705576823885829

13:49 13 uur 49. Bij AG2R-Citroën, dat Alexis Gougeard heeft afgevaardigd in de kop van de koers, verwelkomen we Lawrence Naesen. Bij een val in Kuurne-Brussel-Kuurne liep hij enkele gebroken ribben op, maar vandaag maakt hij zijn rentree. Broer Oliver en Greg Van Avermaet worden gespaard voor Harelbeke en Wevelgem later deze week. . Bij AG2R-Citroën, dat Alexis Gougeard heeft afgevaardigd in de kop van de koers, verwelkomen we Lawrence Naesen. Bij een val in Kuurne-Brussel-Kuurne liep hij enkele gebroken ribben op, maar vandaag maakt hij zijn rentree. Broer Oliver en Greg Van Avermaet worden gespaard voor Harelbeke en Wevelgem later deze week.

13:45 Het peloton zit niet stil en verhoogt het tempo. 13 uur 45. Het peloton zit niet stil en verhoogt het tempo

13:44 13 uur 44. Nog 135 kilometer. Wie de aankomst nog niet heeft bestudeerd, krijgt daar nu een eerste kans toe. De 6 leiders snellen de finish in De Panne voorbij. Over een kleine 10 kilometer rijden we De Moeren binnen. . Nog 135 kilometer Wie de aankomst nog niet heeft bestudeerd, krijgt daar nu een eerste kans toe. De 6 leiders snellen de finish in De Panne voorbij. Over een kleine 10 kilometer rijden we De Moeren binnen.

13:37 3'50". Het verschil tussen de 6 leiders en de grote groep kalft al een beetje af. Iedereen is natuurlijk gewaarschuwd voor welke schade de wind kan aanrichten. Dan neemt de nervositeit automatisch toe. . 13 uur 37. 3'50" Het verschil tussen de 6 leiders en de grote groep kalft al een beetje af. Iedereen is natuurlijk gewaarschuwd voor welke schade de wind kan aanrichten. Dan neemt de nervositeit automatisch toe.

13:35 13 uur 35. Sam Bennett: "Dat ik voor velen de topfavoriet ben? Dat is een mooi compliment". Sam Bennett: "Dat ik voor velen de topfavoriet ben? Dat is een mooi compliment"

13:34 13 uur 34. De Moeren doen elk jaar pijn aan je benen. Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step). De Moeren doen elk jaar pijn aan je benen. Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step)

13:33 13 uur 33. Het peloton verdappert, zoveel is duidelijk. Er wordt niet gewacht op de eerste confrontatie met De Moeren om wat spanning op de benen te zetten. . Het peloton verdappert, zoveel is duidelijk. Er wordt niet gewacht op de eerste confrontatie met De Moeren om wat spanning op de benen te zetten.

13:31 13 uur 31. Bij Qhubeka-Assos zien ze hoe Max Walscheid de voeling met het peloton verliest. Definitief? Hij had sprinter Giacomo Nizzolo in de finale moeten bijstaan. . Bij Qhubeka-Assos zien ze hoe Max Walscheid de voeling met het peloton verliest. Definitief? Hij had sprinter Giacomo Nizzolo in de finale moeten bijstaan.

13:28 13 uur 28. 6 leiders. Nog eens de namen van de 6 avonturiers: Alexis Gougeard (AG2R-Citroën) Gerben Thijssen (Lotto-Soudal) Barnabas Peak (Bike-Exchange) Ruben Apers (Sport Vlaanderen-Baloise) Erik Resell (Uno-X) Wout van Elzakker (Vini Zabu) . 6 leiders Nog eens de namen van de 6 avonturiers:

Alexis Gougeard (AG2R-Citroën) Gerben Thijssen (Lotto-Soudal) Barnabas Peak (Bike-Exchange) Ruben Apers (Sport Vlaanderen-Baloise) Erik Resell (Uno-X) Wout van Elzakker (Vini Zabu)

13:25 13 uur 25. Er zijn nog zekerheden in deze onzekere tijden: Tim Declercq voert het peloton aan. In de grote groep wordt nu ook een tempoversnelling gemeld. . Er zijn nog zekerheden in deze onzekere tijden: Tim Declercq voert het peloton aan. In de grote groep wordt nu ook een tempoversnelling gemeld.

13:22 13 uur 22. Met de kopgroep betreden we nu het plaatselijke parcours. Over ruim 15 kilometer verkennen we een eerste keer de aankomstzone, waarna we op pad gaan voor 3 ronden van 45 kilometer. . Met de kopgroep betreden we nu het plaatselijke parcours. Over ruim 15 kilometer verkennen we een eerste keer de aankomstzone, waarna we op pad gaan voor 3 ronden van 45 kilometer.

13:22 De Fransman is een hardrijder pur sang. 13 uur 22. De Fransman is een hardrijder pur sang.

13:20 13 uur 20. Trek-Segafredo heeft een zeer vruchtbaar weekend achter de rug. Dankzij Jasper Stuyven en Matteo Moschetti staan er nu 7 streepjes achter de naam. Deceuninck-Quick Step voert de zegestand nog altijd aan met 10 overwinningen. . Trek-Segafredo heeft een zeer vruchtbaar weekend achter de rug. Dankzij Jasper Stuyven en Matteo Moschetti staan er nu 7 streepjes achter de naam. Deceuninck-Quick Step voert de zegestand nog altijd aan met 10 overwinningen.

13:16 13 uur 16. Ik had liever meer wind gezien. Ik hoop dat het geen geschiedenisloze koers wordt. Edward Theuns (Trek-Segafredo). Ik had liever meer wind gezien. Ik hoop dat het geen geschiedenisloze koers wordt. Edward Theuns (Trek-Segafredo)

13:15 13 uur 15. Edward Theuns: "Als het een massasprint wordt, gaan we wellicht voor Matteo Moschetti". Edward Theuns: "Als het een massasprint wordt, gaan we wellicht voor Matteo Moschetti"

13:13 Gemiddelde snelheid. Het eerste uur is achter de kiezen. We klokken af op 42,3 kilometer. . 13 uur 13. Gemiddelde snelheid Het eerste uur is achter de kiezen. We klokken af op 42,3 kilometer.

13:10 13 uur 10. Dat Uno-X een mannetje in de kopgroep heeft, is geen verrassing. De Noorse opleidingsploeg rijdt dit voorjaar erg sterk op Belgische wegen. Bij een eventuele sprint kunnen zij weer inzetten op Kristoffer Halvorsen en Rasmus Tiller. . Dat Uno-X een mannetje in de kopgroep heeft, is geen verrassing. De Noorse opleidingsploeg rijdt dit voorjaar erg sterk op Belgische wegen. Bij een eventuele sprint kunnen zij weer inzetten op Kristoffer Halvorsen en Rasmus Tiller.

13:07 13 uur 07. We krijgen niet meteen mee wie in het peloton het vuile werk opknapt, maar vermoedelijk wordt dat Deceuninck-Quick Step. Bij de start duidde vrijwel iedereen Sam Bennett als de te kloppen man aan. De Ier won dit seizoen al 4 sprintersritten. . We krijgen niet meteen mee wie in het peloton het vuile werk opknapt, maar vermoedelijk wordt dat Deceuninck-Quick Step. Bij de start duidde vrijwel iedereen Sam Bennett als de te kloppen man aan. De Ier won dit seizoen al 4 sprintersritten.