Brugge-De Panne: Mathieu doet mee, Wout niet, Ewan topfavoriet

08 uur 09. Van der Poel, Merlier, Ewan, Kristoff, Naesen, Cavendish. Aan de start staan enkele ronkende namen, zoals Mathieu van der Poel. Maar komt het tot een massasprint, dan spelen ze bij zijn team Alpecin-Fenix wellicht Tim Merlier uit. Lotto Soudal heeft met de Australiër Caleb Ewan de topfavoriet in de rangen en houdt ook nog de Duitser John Degenkolb achter de hand. Deceuninck - Quick-Step start zonder uitgesproken kopman, maar wel met kanshebbers als Kasper Asgreen, Yves Lampaert en Florian Sénéchal. Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), zondag nog 3e in de Ronde, is geen onbekende in de De Panne. Kristoff bracht de Driedaagse al op zijn palmares in 2015, toen het ook nog echt een driedaagse was. De Noor won dat jaar 3 van de 4 etappes. In totaal won hij 7 etappes in de voormalige rittenkoers. Ook Mark Cavendish (Bahrain-McLaren), in het verleden goed voor 5 ritzeges, kent de kustgemeente nog wel. Edvald Boasson Hagen (NTT Pro Cycling) is eveneens van de partij, net als Jasper Stuyven en Edward Theuns (Trek-Segafredo). Stefan Küng moet het goede weer maken bij Groupama-FDJ, Oliver Naesen wordt verwacht dat te doen bij AG2R-La Mondiale en Michal Kwiatkowski bij Ineos-Grenadiers. CCC rekent op Mateo Trentin, Circus-Wanty Gobert op Danny van Poppel, Total Direct Energie op Niccolo Bonifazio en B&B Hotels-Vital Concept op Bryan Coquard. .