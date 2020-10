LIVESTREAM: Van der Poel in kopgroep, ingekorte finale barst helemaal los

14:28 14 uur 28. Een gelost viertal uit de kopgroep met Walscheid, B. Declercq, Sénéchal en Van Keirsbulck hangt op een dikke halve minuut. Een terugkeer lijkt er ook voor hen niet meer in te zitten. . Een gelost viertal uit de kopgroep met Walscheid, B. Declercq, Sénéchal en Van Keirsbulck hangt op een dikke halve minuut. Een terugkeer lijkt er ook voor hen niet meer in te zitten.

14:26 14 uur 26. Werkt Van der Poel voor Merlier? Mathieu van der Poel neemt nog steeds serieuze kopbeurten voor zijn rekening. Trekken ze bij Alpecin-Fenix volledig de kaart van Merlier?

14:25 1'32". Het peloton met onder anderen Keukeleire, Stuyven en de mannen van Jumbo-Visma volgt nu al op 1'32". Dat lijkt over en out. 14 uur 25.

14:23 14 uur 23. Tingeling! De bel weerklinkt voor de laatste (ingekorte) ronde! Bij het passeren van de finishlijn resteren er nog 21 winderige kilometers.

14:13 14 uur 13. 13+2 =15. De Buyst, Van Keirsbulck, Lawless, en Sénéchal zijn gelost, Havik is tegen de vlakte gegaan. Intussen zijn Van Lerberghe en Bystrom weer komen aansluiten en hebben we weer 15 renners vooraan.

14:11 14 uur 11. 13 overblijvers. De kopgroep is een beetje kleiner geworden, maar de grote namen zijn nog steeds aanwezig. We zien onder anderen Van der Poel, Asgreen, Degenbolb, Trentin, Lampaert en Merlier.

14:10 14 uur 10. De zwieper van Merlier.

14:09 14 uur 09. Zwieper komt Merlier bijna duur te staan. Van der Poel moet uitwijken en maakt een zwieper. Ploegmaat Merlier houdt zich maar net recht, knap staaltje stuurwerk van onze landgenoot.

14:08 14 uur 08. Dikke maatjes Ewan en Kwiatkowski.

14:05 Hommeles in de kopgroep! En of we een aantrekkelijke AG Driedaagse Brugge-De Panne te zien krijgen! In de kopgroep worden een paar bommetjes gegooid, Sénéchal waait weg, samen met Bystrom. Er blijven nog een 13-tal renners over. 14 uur 05.

14:01 Opnieuw 50". Het ziet er weel minder goed uit voor de achtervolgers. De bonus van de kopgroep vergroot tot 50", zien ze de vroege vogels vandaag nog terug? 14 uur 01.

13:48 13 uur 48. De laatste loodjes... Die wegen uiteraard het zwaarst, en dat ondervindt de tweede groep maar al te goed. De voorsprong van Van der Poel en co loopt weer op tot 30".

13:43 Bijna samensmelting. De kopgroep waait steeds meer terug. Van de kleine minuut blijven er nog 20" over. Dat is te danken aan Jumbo-Visma, dat de boot miste en dus moest achtervolgen. Ook snelle man Kristoff haalt op die manier opgelucht adem. 13 uur 43.

13:43 13 uur 43. Al van bij de start was het een superspektakel. Maarten Vangramberen, onze man op de motor.

13:41 Vanmarcke uit koers. Sep Vanmarcke kwam al vroeg in de wedstrijd ten val, samen met Naesen en Kwiatkowski, en is net als de Pool ook uit de koers gestapt. 13 uur 41.

13:37 13 uur 37. Wedstrijd ingekort met 25 km. Het gaat enorm snel vandaag en de wedstrijd wordt nu ook ingekort, met 25 km in de laatste ronde.

13:33 Lekke band voor Scully. En toen waren ze nog met 22. Tom Scully (EF Pro Cycling) moet met een lekke band de kopgroep laten rijden en waait terug naar de tweede groep. 13 uur 33.

13:32 30" voor de achtervolgers! De tweede groep heeft een twintigtal seconden goedgemaakt op de kopgroep. Nog een halve minuut! 13 uur 32.

13:31 13 uur 31. Livestream! U kan vanaf nu alles live volgen op de livestream. Dat kan u op de website, Sporza App of u kan afstemmen op één. Ziet u nog geen livestream? Ververs dan even deze pagina.

13:24 13 uur 24. Jumbo-Visma afwezig. Vooraan zien we niemand van Jumbo-Visma. De gele brigade, vandaag op pad zonder Wout van Aert, heeft met Teunissen de kopman in de tweede groep zitten.

13:11 47,65 km/u na 2 uur. Het eerste wedstrijduur zaten we nog boven de 50 km/u gemiddeld. Dat is nu gezakt naar 47,65 km/u na twee uur koers. Ontzettend hard, dat moeten we u niet vertellen. 13 uur 11.

13:06 Status quo. De achtervolgers houden de kopgroep binnen de minuut, maar komen ook niets dichterbij. 54 seconden blijven op de klok staan. Ook de derde groep kan nog niet aansluiten. 13 uur 06.

12:53 12 uur 53. Naesen en Vanmarcke in groep 3. Naesen en Vanmarcke, beiden slachtoffer van de vroege val, zitten in de derde groep, die op 1'10" van de kopgroep hangt. Ook Stuyven heeft zijn trein gemist.

12:50 Achtervolgende groep op 54". De kopgroep, intussen met 23, heeft een bonus van 54" op de achtervolgende groep. Het derde peloton volgt op 1'10". 12 uur 50.

12:48 12 uur 48. Livestream om 13.35u! Goed nieuws! De live-uitzending start door de weersomstandigheden al meteen na Het Journaal op één. Om 13.35 dus, in plaats van 14.15u.

12:47 Valpartij en opgave Frison. De kopgroep telt een mannetje minder, want Frison (Lotto-Soudal) is tijdens de eerste passage in De Moeren tegen de grond gegaan en moet ook opgeven. 12 uur 47.

12:35 Opgave Ewan, Kwiatkowski en Colbrelli. En of het een harde koers is. We zitten al 27 minuten voor op het snelste schema, en dat eist slachtoffers. Caleb Ewan en Michal Kwiatkowski verlaten de koers. Ook Colbrelli geeft er de brui aan. 12 uur 35.

De Pool kwam al vroeg ten val, over Ewan is er nog geen info. Ewan verliet de koers al zittend op het stuur van Kwiatkowski.

12:30 12 uur 30. Kopgroep van 24. We geven u de samenstelling van de hervormde kopgroep mee:

Alpecin-Fenix: Van der Poel, Merlier, Krieger en Rickaert Deceuninck-Quick Step: Asgreen, Lampaert, Van Lerberghe en Declercq Lotto-Soudal: Degenkolb, De Buyst en Frison CCC: Trentin en Van Keirsbulck UAE Team Emirates: Bystrom NTT Pro Cycling: Walscheid Bora-Hansgrohe: Drucker Groupama FDJ: Küng Ineos Grenadiers: Lawless EF Pro Cycling: Scully Arkea Samsic: B. Declercq Israël Start-Up Nation: Hofstetter Cofidis: Laporte Team Riwal: Havik

12:28 12 uur 28. Intussen nadert de kopgroep De Panne, waar de renners de finishlijn voor het eerst zullen passeren.

12:24 12 uur 24. Samensmelting groep 1 en 2. Het groepje Van der Poel heeft gezelschap gekregen van de achtervolgende groep met daarbij onder meer CCC-kopstuk Trentin. Het peloton volgt op 55".

12:19 51,7 km/uur gemiddeld. Het chaotische wedstrijdbegin resulteert in een razendsnel openingsuur. Maar liefst 51,7 km/uur! 12 uur 19.

12:17 12 uur 17. Achtervolgers met Trentin. Met Lampaert, Sénéchal en Trentin zitten er in de achtervolgende groep, op zo'n 26", ook wat grote namen. Bij Deceuninck-Quick Step hebben ze met Asgreen een afwerker mee, dus het initiatief zal van CCC en Trentin moeten komen.

In de achtergrond zijn de derde en vierde achtervolgende groep samengevloeid tot een groter pak. Zij volgen op 45".

12:15 12 uur 15. Samenstelling kopgroep: Van der Poel mee. Alpecin-Fenix: Van der Poel, Merlier en Rickaert Deceuninck-Quick Step: Asgreen en Van Lerberghe Bora-Hansgrohe: Drucker Lotto-Soudal: Degenkolb UAE: Bystrom Groupama FDJ: Küng Ineos Grenadiers: Lawless Cofidis: Laporte Team Riwal: Havik

12:11 10 uur 11. Als het een harde koers wordt, is dat een goede zaak voor Degenkolb. Als het wat makkelijker verloopt, wordt het iets voor mij. Caleb Ewan.

12:03 12 uur 03. Het peloton volgt op 14" van de kopgroep(jes), een derde achtervolgende groep hangt op 49".

11:59 11 uur 59. Ewan in de problemen. Caleb Ewan meldt zich in de problemen in de eerste groep. Het peloton volgt niet zo ver achter hem, dus de sprinter kan zich daar wel verschuilen.

11:53 11 uur 53. Kopgroep spat uiteen. De eerste waaier is dan toch niet van plan om de voet van het gaspedaal te nemen, want ook hier valt alles uit elkaar, de kopgroep trekt zich op een lint. Het peloton volgt op een 150 meter.

11:40 11 uur 40. Naesen tegen het asfalt. De voormalige Belgische kampioen kwam ten val. Samen met hem gingen ook Kwiatkowski en Vanmarcke tegen de grond.

11:36 11 uur 36. Eerste groep vertraagt. In de eerste waaier gaat het te snel, het tempo gaat er wat uit. Met nog 187 kilometer voor de boeg, lijkt het wat te vroeg om de koers nu al hard te maken.

11:30 11 uur 30. Naesen laat zich verrassen. Oliver Naesen heeft zich al meteen laten ringeloren. Hij bevindt zich in de derde en laatste groep, maar springt snel weer naar de tweede.

11:29 11 uur 29. Waaiers! Jawel, de eerste waaiers zijn nu al een feit. Het peloton breekt na amper 12 kilometer al in drie stukken.

11:20 11 uur 20. Na 6 kilometer is het peloton nog steeds gegroepeerd. Krijgen we snel een vroege vlucht?

11:13 11 uur 13. Start! En we zijn vertrokken! De aanwezige renners trekken zich op gang voor een toch van een dikke 200 kilometer.

11:09 Is vandaag dan de laatste keer dat we Cavendish aan het werk zien op de fiets? 11 uur 09.

11:00 Van der Poel geeft een vuistje aan Cavendish. 11 uur.

10:56 10 uur 56. Ja, ik heb stevig gevierd met de ploeg en heb niet meer aan de koers gedacht. Dan heb ik twee dagen proberen te herstellen en vandaag vlieg ik er nog eens in. Mathieu van der Poel

10:43 10 uur 43. Waaierspektakel? Gisteren bij de vrouwen was het even wachten, maar kregen we tegen het einde toch nog waaiers. Ook vandaag blaast er een felle wind. Hoe lang zal het duren voor we de eerste breukjes in het peloton zien? Of vieren de sprinters uiteindelijk feest met alsnog een massasprint?

09:49 09 uur 49. Herbekijk de sprint bij de vrouwen van gisteren.

08:09 08 uur 09. Van der Poel, Merlier, Ewan, Kristoff,

Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), zondag nog 3e in de Ronde, is geen onbekende in de De Panne. Kristoff bracht de Driedaagse al op zijn palmares in 2015, toen het ook nog echt een driedaagse was. De Noor won dat jaar 3 van de 4 etappes. In totaal won hij 7 etappes in de voormalige rittenkoers.

Ook Mark Cavendish (Bahrain-McLaren), in het verleden goed voor 5 ritzeges, kent de kustgemeente nog wel. Edvald Boasson Hagen (NTT Pro Cycling) is eveneens van de partij, net als Jasper Stuyven en Edward Theuns (Trek-Segafredo). Stefan Küng moet het goede weer maken bij Groupama-FDJ, Oliver Naesen wordt verwacht dat te doen bij AG2R-La Mondiale en Michal Kwiatkowski bij Ineos-Grenadiers.

CCC rekent op Mateo Trentin, Circus-Wanty Gobert op Danny van Poppel, Total Direct Energie op Niccolo Bonifazio en B&B Hotels-Vital Concept op Bryan Coquard.

08:08 08 uur 08. Geen Groenewegen, winnaar van 2019. Dylan Groenewegen zal zichzelf niet opvolgen op de erelijst. De Nederlandse sprinter kwam niet meer in actie sinds de door hem veroorzaakte val in de Ronde van Polen. Wel is de kans groot dat het straks opnieuw tot een massasprint komt, al kunnen de drievoudige passage op De Moeren en de wind voor een andere uitkomst zorgen. Vanaf het Zand van Brugge, wegens de coronamaatregelen wordt daar gestart in plaats van op de Grote Markt, gaat het via Eernegem, Koekelare, Gistel en Koksijde naar De Panne. Op de Veurnestraat vat men na 138 kilometer koers de 3 plaatselijke ronden van elk 46,3 kilometer aan, met daarin telkens de passage op De Moeren. . Geen Groenewegen, winnaar van 2019 Dylan Groenewegen zal zichzelf niet opvolgen op de erelijst. De Nederlandse sprinter kwam niet meer in actie sinds de door hem veroorzaakte val in de Ronde van Polen. Wel is de kans groot dat het straks opnieuw tot een massasprint komt, al kunnen de drievoudige passage op De Moeren en de wind voor een andere uitkomst zorgen.





Vanaf het Zand van Brugge, wegens de coronamaatregelen wordt daar gestart in plaats van op de Grote Markt, gaat het via Eernegem, Koekelare, Gistel en Koksijde naar De Panne. Op de Veurnestraat vat men na 138 kilometer koers de 3 plaatselijke ronden van elk 46,3 kilometer aan, met daarin telkens de passage op De Moeren.

