LIVE: Meteen waaiers in Driedaagse Brugge-De Panne, Naesen tegen de grond

11:40 11 uur 40. Naesen tegen het asfalt. De voormalige Belgische kampioen kwam ten val. Samen met hem gingen ook Kwiatkowski en Vanmarcke tegen de grond. . Naesen tegen het asfalt De voormalige Belgische kampioen kwam ten val. Samen met hem gingen ook Kwiatkowski en Vanmarcke tegen de grond.

11:40 11 uur 40.

11:36 11 uur 36. Eerste groep vertraagt. In de eerste waaier gaat het te snel, het tempo gaat er wat uit. Met nog 187 kilometer voor de boeg, lijkt het wat te vroeg om de koers nu al hard te maken. . Eerste groep vertraagt In de eerste waaier gaat het te snel, het tempo gaat er wat uit. Met nog 187 kilometer voor de boeg, lijkt het wat te vroeg om de koers nu al hard te maken.

11:30 11 uur 30. Naesen laat zich verrassen. Oliver Naesen heeft zich al meteen laten ringeloren. Hij bevindt zich in de derde en laatste groep, maar springt snel weer naar de tweede. . Naesen laat zich verrassen Oliver Naesen heeft zich al meteen laten ringeloren. Hij bevindt zich in de derde en laatste groep, maar springt snel weer naar de tweede.

11:29 11 uur 29. Waaiers! Jawel, de eerste waaiers zijn nu al een feit. Het peloton breekt na amper 12 kilometer al in drie stukken. . Waaiers! Jawel, de eerste waaiers zijn nu al een feit. Het peloton breekt na amper 12 kilometer al in drie stukken.

11:20 11 uur 20. Na 6 kilometer is het peloton nog steeds gegroepeerd. Krijgen we snel een vroege vlucht? . Na 6 kilometer is het peloton nog steeds gegroepeerd. Krijgen we snel een vroege vlucht?

11:13 11 uur 13. Start! En we zijn vertrokken! De aanwezige renners trekken zich op gang voor een toch van een dikke 200 kilometer. . Start! En we zijn vertrokken! De aanwezige renners trekken zich op gang voor een toch van een dikke 200 kilometer.

Start! En we zijn vertrokken! De aanwezige renners trekken zich op gang voor een toch van een dikke 200 kilometer.

11:09 Is vandaag dan de laatste keer dat we Cavendish aan het werk zien op de fiets? 11 uur 09. Is vandaag dan de laatste keer dat we Cavendish aan het werk zien op de fiets?

11:00 Van der Poel geeft een vuistje aan Cavendish. 11 uur . Van der Poel geeft een vuistje aan Cavendish

10:56 10 uur 56. Ja, ik heb stevig gevierd met de ploeg en heb niet meer aan de koers gedacht. Dan heb ik twee dagen proberen te herstellen en vandaag vlieg ik er nog eens in. Mathieu van der Poel . Ja, ik heb stevig gevierd met de ploeg en heb niet meer aan de koers gedacht. Dan heb ik twee dagen proberen te herstellen en vandaag vlieg ik er nog eens in. Mathieu van der Poel

Nederlands kampioen Van der Poel kan er bijna aan beginnen.

10:43 10 uur 43. Waaierspektakel? Gisteren bij de vrouwen was het even wachten, maar kregen we tegen het einde toch nog waaiers. Ook vandaag blaast er een felle wind. Hoe lang zal het duren voor we de eerste breukjes in het peloton zien? Of vieren de sprinters uiteindelijk feest met alsnog een massasprint? . Waaierspektakel? Gisteren bij de vrouwen was het even wachten, maar kregen we tegen het einde toch nog waaiers. Ook vandaag blaast er een felle wind. Hoe lang zal het duren voor we de eerste breukjes in het peloton zien? Of vieren de sprinters uiteindelijk feest met alsnog een massasprint?





09:49 09 uur 49. Herbekijk de sprint bij de vrouwen van gisteren. Herbekijk de sprint bij de vrouwen van gisteren

Van der Poel, Merlier, Ewan, Kristoff, Naesen, Cavendish. Aan de start staan enkele ronkende namen, zoals Mathieu van der Poel. Maar komt het tot een massasprint, dan spelen ze bij zijn team Alpecin-Fenix wellicht Tim Merlier uit. Lotto Soudal heeft met de Australiër Caleb Ewan de topfavoriet in de rangen en houdt ook nog de Duitser John Degenkolb achter de hand. Deceuninck - Quick-Step start zonder uitgesproken kopman, maar wel met kanshebbers als Kasper Asgreen, Yves Lampaert en Florian Sénéchal. Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), zondag nog 3e in de Ronde, is geen onbekende in de De Panne. Kristoff bracht de Driedaagse al op zijn palmares in 2015, toen het ook nog echt een driedaagse was. De Noor won dat jaar 3 van de 4 etappes. In totaal won hij 7 etappes in de voormalige rittenkoers. Ook Mark Cavendish (Bahrain-McLaren), in het verleden goed voor 5 ritzeges, kent de kustgemeente nog wel. Edvald Boasson Hagen (NTT Pro Cycling) is eveneens van de partij, net als Jasper Stuyven en Edward Theuns (Trek-Segafredo). Stefan Küng moet het goede weer maken bij Groupama-FDJ, Oliver Naesen wordt verwacht dat te doen bij AG2R-La Mondiale en Michal Kwiatkowski bij Ineos-Grenadiers. CCC rekent op Mateo Trentin, Circus-Wanty Gobert op Danny van Poppel, Total Direct Energie op Niccolo Bonifazio en B&B Hotels-Vital Concept op Bryan Coquard.

Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), zondag nog 3e in de Ronde, is geen onbekende in de De Panne. Kristoff bracht de Driedaagse al op zijn palmares in 2015, toen het ook nog echt een driedaagse was. De Noor won dat jaar 3 van de 4 etappes. In totaal won hij 7 etappes in de voormalige rittenkoers.

Ook Mark Cavendish (Bahrain-McLaren), in het verleden goed voor 5 ritzeges, kent de kustgemeente nog wel. Edvald Boasson Hagen (NTT Pro Cycling) is eveneens van de partij, net als Jasper Stuyven en Edward Theuns (Trek-Segafredo). Stefan Küng moet het goede weer maken bij Groupama-FDJ, Oliver Naesen wordt verwacht dat te doen bij AG2R-La Mondiale en Michal Kwiatkowski bij Ineos-Grenadiers.

CCC rekent op Mateo Trentin, Circus-Wanty Gobert op Danny van Poppel, Total Direct Energie op Niccolo Bonifazio en B&B Hotels-Vital Concept op Bryan Coquard.

Geen Groenewegen, winnaar van 2019. Dylan Groenewegen zal zichzelf niet opvolgen op de erelijst. De Nederlandse sprinter kwam niet meer in actie sinds de door hem veroorzaakte val in de Ronde van Polen. Wel is de kans groot dat het straks opnieuw tot een massasprint komt, al kunnen de drievoudige passage op De Moeren en de wind voor een andere uitkomst zorgen. Vanaf het Zand van Brugge, wegens de coronamaatregelen wordt daar gestart in plaats van op de Grote Markt, gaat het via Eernegem, Koekelare, Gistel en Koksijde naar De Panne. Op de Veurnestraat vat men na 138 kilometer koers de 3 plaatselijke ronden van elk 46,3 kilometer aan, met daarin telkens de passage op De Moeren.





Vanaf het Zand van Brugge, wegens de coronamaatregelen wordt daar gestart in plaats van op de Grote Markt, gaat het via Eernegem, Koekelare, Gistel en Koksijde naar De Panne. Op de Veurnestraat vat men na 138 kilometer koers de 3 plaatselijke ronden van elk 46,3 kilometer aan, met daarin telkens de passage op De Moeren.

08:05 08 uur 05.