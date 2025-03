Niks aan te doen: Lorena Wiebes knalt autoritair naar winst in Brugge-De Panne

Charlotte Kool (Picnic PostNL) zette haar zinnen op een krachtmeting met Wiebes en Elisa Balsamo (Lidl-Trek), maar kwam er in de sprint nooit aan te pas. Zelfs een plek in de top 10 was haar niet gegund vandaag.

Er staat geen maat op. Lorena Wiebes was ook vandaag weer veruit de snelste van het pak. Vorige week was de Nederlandse van SD Worx-Protime nog aan het feest in Milaan-Sanremo, nu op de Zeelaan in De Panne. Komt de volgende er snel aan?

Na de chaos in de finale gisteren, had de organisatie extra maatregelen genomen om de finale veilig te laten verlopen. Zo kwamen er meer seingevers en dranghekken in de laatste kilometers.



Toch schrok het peloton even op, toen bij het ingaan van de tweede lokale lus in De Panne twee rensters van Canyon - SRAM tegen de grond gingen, waaronder snelle vrouw Chiara Consonni.



Zonder erg gelukkig, en dus kon de sprintvoorbereiding worden voortgezet. In een weinig geschiedenisvolle editie van Classic Brugge-De Panne, was het de 18-jarige Cat Ferguson die de boel opvrolijkte.



Op iets meer dan 30 kilometer van de meet, ging zij er solo vandoor. In het peloton hadden ze hun zinnen echter gezet op een massasprint in dit officieuze WK voor sprinters, waardoor haar voorsprong nooit boven de halve minuut uitkwam.